Чем отличаются разные цвета антифриза, рассказали автоэксперты

Благодаря антифризу двигатель автомобиля не перегревается. В состав данной жидкости входят вода и этиленгликоль или пропиленгликоль. Стало известно, чем отличаются разные цвета вещества.

Разный цвет антифриза используют, чтобы промаркировать продукцию. Этиленгликоль с виду напоминает воду, однако является токсичным веществом. Из-за этого специалисты окрашивают его в яркие цвета, чтобы предупредить об опасности. Благодаря красителям антифриз приобретает флуоресцентные свойства. Цветная лужа под машиной покажет место утечки, а с помощью ультрафиолетовой лампы можно обнаружить, где произошли протечки, так как жидкость начнет светиться.

Разный цвет антифриза указывает технологию его изготовления и тип. Европейские производители используют различные расцветки для классов жидкостей. Для немецких и российских автомобилей предназначены классы G 11, G 12, G 12+ и G 13. У G 11 синий или зеленый цвета. Он считается наиболее распространенным типом. Его применяют для атмосферных силовых агрегатов. G12 имеет красный и розовый цвета и используется для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей с турбонаддувом.

У G13 желтый или оранжевый цвета. Данный класс антифриза создан для форсированных или спортивных двигателей машин и мотоциклов. В его состав входит пропиленгликоль, из-за чего он не так токсичен, как другие виды. Специалисты запретили смешивать разные классы антифризов, пишет aif.ru.

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