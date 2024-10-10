Эксперт рассказал о причинах сбоев в работе катализатора и об их устранении

«За рулем» рассказал о причинах сбоев в работе катализатора и об их устранении.

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Функция катализатора заключается в нейтрализации вредных веществ, образующихся в результате сгорания бензина в двигателе. Для этих целей в катализаторе используются мелкие золотые и платиновые сетки, которые нейтрализуют вредные компоненты в выхлопных газах.

В катализатор встроено два кислородных датчика (лямбда-зонда): один вверху на входе отработавших газов, другой – на выходе снизу. При правильной работе катализатора показания верхнего датчика могут меняться в зависимости от степени нагрузки двигателя и его температуры. Показания же нижнего кислородного датчика должны оставаться неизменными. На неправильную работу каталитического нейтрализатора будут указывать одинаковые показания кислородных датчиков.

Например, ошибка P0420 KIA будет возникать при понижении напряжения на нижнем датчике и колебаниях данных, схожих с колебаниями верхнего датчика. Это будет сигнализировать о слишком высоких уровнях кислорода.

Причины возникновения ошибки катализатора

Повреждения выпускного коллектора или потеря герметичности впускного коллектора. Пропуски зажигания в двигателе. Повреждения или нарушение герметичности в соединениях деталей системы отвода выхлопных газов. Загрязнение катализатора маслом. Неисправности в работе верхнего или нижнего лямбда-зонда. Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости. Повышенное давление в топливной системе. «Перелив» одной или нескольких топливных форсунок. Повреждение электропроводки или разъемов лямбда-зонда. Заправка этилированным бензином вместо неэтилированного. Самая распространенная причина возникновения ошибки типа P0420 – неисправность самого катализатора.

Признаки поломки катализатора

Автомобиль может работать без явных признаков выхода из строя катализатора. Только на приборной панели будет высвечиваться «Check Engine». Также прогретый двигатель будет терять мощность. Автомобиль не будет разгоняться более 60-90 км/ч, а из выхлопной трубы появится характерный запах, схожий с запахом несвежих яиц.

Как производится диагностика

При помощи сканера OBD-II на работающем двигателе замеряется напряжение нижнего кислородного датчика. Показания напряжения должны быть устойчивыми. Если же диаграмма по внешнему виду похожа на кардиограмму, то это будет признаком проблем в катализаторе или нижнем лямбда-зонде. Затем осматривается нижний кислородный датчик на предмет внешних повреждений. Также проверяются другие ошибки, способствующие появлению ошибки наподобие P0420 и обновляется ПО на ЭБУ. Если в работе двигателя наблюдаются пропуски зажигания топлива, то сперва следует устранить эту проблему, а уже потом искать причины появления ошибки P0420, если она все еще будет появляться.

Распространенная ошибка при диагностике

Не следует спешить менять кислородные датчики. В подавляющем большинстве случаев это не решит проблему. Часто причина неисправности катализатора кроется в других компонентах. В чем опасность ошибки катализатора Если появление ошибки не оказывает влияния на работу двигателя, то ее игнорирование и продолжение эксплуатации автомобиля может привести к выходу из строя других узлов. Каталитический анализатор постепенно начнет разрушаться, и его мелкие компоненты могут попадать в камеру сгорания, что приведет к неизбежному капитальному ремонту двигателя. В самых тяжелых случаях может потребоваться его полная замена.

Узлы, подвергаемые ремонту для устранения ошибки

Замена или ремонт деталей выхлопной системы. Замена катализатора – эта деталь не подлежит ремонту. Замена датчика температуры в системе охлаждения двигателя. Замена переднего и заднего лямбда-зондов – эти детали тоже не подлежат ремонту. Замена или ремонт электропроводки кислородного датчика. Замена или ремонт разъемов лямбда-зонда. Замена или ремонт топливных форсунок. Выявление и устранение проблем, влияющих на пропуски зажигания. Диагностика и устранение других ошибок в блоке РСМ. Дополнительные рекомендации Игнорирование неисправностей в топливной системе и системе зажигания приводит к повреждению катализатора. Это наиболее частые причины появления ошибки. Для замены кислородных датчиков и катализатора желательно выбирать оригинальные запчасти или качественные аналоги известных брендов. Не попадитесь!