Для тюнинга автомобиля понадобится заплатить госпошлину

Госавтоинспекция будет контролировать уплату госпошлины за разрешение на изменение конструкции автомобиля. Кроме того, появятся новые пункты, которые запрещают вносить те или иные изменения в транспортные средства. Больше всего пострадают собственники "Газелей", а также лимузинов. Соответствующий проект постановления правительства выложен для оценки регулирующего воздействия. До этого он прошел стадию общественного обсуждения.

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Напомним, что еще в 2023 году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые ввели плату за выдачу разрешения внесения изменений в конструкцию авто. Таким конструктивным изменением может быть все: установка нового глушителя, нового двигателя, новой коробки передач, новых тормозов (а это не только износ тормозных колодок или дисков). Но кроме того установка газобаллонного оборудования.

Как ни странно, но, несмотря на рост цен на газ и заправку баллонов, эта услуга пользуется спросом.

Помимо установки газа в машину, есть еще и другие пользующиеся спросом на рынке изменения в конструкцию автомобиля. Даже установка антикрыла на багажнике или крыше требует регистрации в ГИБДД, если такое не предусмотрено конструкцией машины. А чего стоят переработка обычных легковых машин в лимузины? Но вот все это потребует теперь новых вложений (не больших). А также более внимательного отношения, что делается с машиной.

Новое постановление вводит контроль за уплатой пошлины. Увы, без ее уплаты невозможно будет получить разрешение на внесение изменений в конструкцию машины. Это 800 рублей. Для человека, который меняет двигатель, - копейки.

Кстати такая ставка касается и тех, кто переоборудует свою машину на газ.

По словам гендиректора испытательной лаборатории Юрия Пархоменко, который проводит проверку машин для подтверждения их возможности использовать на дорогах, до сих пор именно разрешение на переоборудование автомобиля можно было получить даже без визита в ГИБДД. А пошлина бралась только за выдачу свидетельства о том, что внесенные изменения соответствуют требованиям безопасности - 1500 рублей. Но с 1 января 2023 года все изменилось. Ведь сотруднику ГИБДД приходилось проделать два действия: сначала выдать разрешение, а потом свидетельство. Теперь сотрудник Госавтоинспекции еще и будет проверять плату за выдачу разрешения.

Кроме того, изменяются требования к переоборудованным машинам. Например, удлинение рамы. Мы часто встречаем на дорогах "Газели", где под длинным кузовом может поместиться автомобиль. Дело в том, что нынешний запрет распространялся только лишь на длину колесной базы. Колеса нельзя было выносить далеко. Теперь - на длину кузова. Его нельзя доваривать, увеличивать с помощью подручных средств, а также швеллеров и рельсов, оставшихся в загашнике.

Но, к сожалению, один запрет этого постановления даже грозит катастрофой. Согласно ему, нельзя заменять двигатели которые стояли на машине, на двигатели, которые по мощности превышают их более чем на 25 процентов.

Увы, двигатели старых машин сложно найти на рынке в ликвидном состоянии. Приходится заменять их на аналоги. Как правило, эти аналоги обладают более высокой мощностью. Но проект постановления правительства не дает ответов, что делать в этой ситуации, если испытательная лаборатория подтвердила возможность их использования.

Также в постановлении прописан еще один нюанс: можно выдать заключение на внесение изменений в конструкцию, если у автомобиля номера или документы находятся в розыске. Это сработает, если в в ГИБДД обратился реальный собственник автомобиля. Ему не будут чинить препятствий. А что делать с угонщиками, которые решили переоборудовать машину под себя или заказчика?

Кроме того, возникает довольно существенный пробел в законодательстве. С одной стороны, я могу изменить конструкцию машины, не имея на это никаких оснований. С другой стороны, разрешение на изменение этой конструкции - не последний документ. Я просто не смогу поставить машину на учет в ГИБДД, если ее номера и документы числятся в розыске. В общем, новые поправки в правила регистрации автомобилей по-прежнему вызывают массу вопросов.