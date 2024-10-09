Вспоминаем пять самых редких Mercedes-Benz в мире

Ограниченный тираж. Самые редкие автомобили Mercedes-Benz. Существуют редчайшие автомобили Mercedes, на которые большинство из нас может только смотреть и мечтать. Эти редкие модели — одни из самых дорогих автомобилей Mercedes, которые только можно найти на планете. Их сравнивают с шедеврами искусства. Потому что они эстетичные, технологические и такие же недостижимые.

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Mercedes-Benz W196 Silver Arrow 1954 года

В послевоенную гоночную эпоху Mercedes захватил гоночные треки при помощи модели W196 Silver Arrow. Этот автомобиль выиграл гонки в Германии и Швейцарии в сезоне Гран-при 1954 года. Всего было выпущено 14 экземпляров.

Под капотом стоял 2,5-литровый прямоточный восьмицилиндровый двигатель. Он выдавал мощность от 257 до 290 лошадиных сил. Двигатель с впрыском топлива, полностью независимая подвеска. Чтобы снизить высоту машины, водителю приходилось практически лёжа находиться за рулём.

Двигатель «Серебряной стрелы» был скромнее, чем у его довоенного предшественника, но новинка была быстрее. Кроме того, им было легче управлять. Mercedes W196 Silver Arrow был продан за 29,6 млн долларов в 2013 году.

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Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo 2013 года

Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo — безумный суперкар, созданный по заказу Казунори Ямаучи, создателя видеоигры Gran Turismo.

Mercedes представил полномасштабную модель автомобиля без двигателя на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2013 году. Для игры Vision GT оснащается V8 с двойным турбонаддувом. Распределение веса между передней и задней частями автомобиля составляет 46−54% соответственно.

Произведено всего 5 единиц, каждая из которых стоила от 1,5 млн долларов. У автомобиля алюминиевая рама и кузов. Двигатель объёмом 6,2 литра выдаёт мощность 591 л.с.

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Mercedes-Benz 300 SL By HWA 1990-х гг.

Mercedes-Benz 300 SL был новаторской моделью, отличавшейся высочайшей производительностью. Автомобиль даже получил титул самой быстрой серийной машины на планете. Спустя более шести десятилетий, раритетность 300 SL в любом её проявлении не может не вызывать восхищения.

Существуют модифицированные версии этого легендарного автомобиля. В частности, 300 SL by HWA 90-х годов. Это был своеобразный рестомод для султана Брунея. Всего было создано 3 экземпляра. Один из которых находился в штаб-квартире HWA в Аффальтербахе, другой был отправлен султану, а последний принадлежал богатому человеку в Гонконге. Сегодня 300 SL от HWA оценивается в 14,8 млн долларов.

HWA в названии означает Hans Werner Aufrecht. В честь того самого человека, чья фамилия зашифрована в букве A в AMG. Оригинальный 300 SL оснастили современным V8 AMG объёмом 6,0 л на 381 л.с. Ещё переделали подвеску, тормоза и интерьер.

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Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года

Эта версия гоночного автомобиля SLR с жёсткой крышей не использовалась в гонках, а служила в качестве служебного автомобиля для главы испытательного отдела Рудольфа Уленхаута. Всего было выпущено 2 единицы.

Двигатель 3,0 л выдавал 302 л.с. Дизайн автомобиля отличается удлинённым капотом, агрессивными линиями кузова и боковыми патрубками. Несмотря на то, что этот автомобиль считается произведением искусства, он способен на многое. Например, разогнаться до «сотни» за 7 секунд и достичь максимальной скорости 293 км/ч. Для 50-х гг. даже слишком смело.

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Mercedes-Benz 230 SL Pininfarina Coupe 1964 года

Mercedes-Benz 230 SL официально дебютировал в 1963 году. Он был спроектирован Полом Бракком и соответствовала самым высоким стандартам, которые можно было ожидать от Mercedes с шильдиком SL. Через несколько недель после выпуска W113 к немецкому автопроизводителю с идеей создания 230 SL Coupe обратилось итальянское бюро Pininfarina. Так появился единственный во всём мире автомобиль. С изменённым профилем и более отчётливым наклоном вперёд. По бокам появились тонкие стойки A и C и более выраженные углы, а сзади — миниатюрные задние фонари и бампер, состоящий из трёх частей. Внутри команда Pininfarina придала единственному автомобилю более утончённый вид, используя премиальные материалы.

Двигатель объёмом 2,3 л выдавал 146 лошадиных сил. Несмотря на то, что купе получило множество похвал на автосалонах в Париже и Турине, немецкий автопроизводитель не дал ему шанса попасть на конвейер. Единственное в мире купе Mercedes-Benz 230 SL Pininfarina было продано за 1,215 млн долларов в 2022 году на аукционе Pebble Beach Auctions.