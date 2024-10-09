Что такое лонжерон и для чего он нужен в автомобиле

Большинство автолюбителей узнают о понятии «лонжерон» только после аварии, хотя данный элемент является важной составляющей любого автомобиля.

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Что такое лонжерон, какую функцию он выполняет и почему при покупке авто стоит обратить особое внимание на его состояние, разбираемся в статье.

Лонжероны в автомобиле: что это?

Лонжерон в автомобиле – это сверхпрочная труба, проходящая по всей конструкции ТС. Она является главной силовой опорой для кузова авто, иными словами, составляет скелет транспортного средства.

На лонжеронную конструкцию крепятся важные силовые узлы автомобиля:

мотор;ходовые механизмы;коробка передач.

Лонжероны делаются из прочного металлического сплава и имеют утолщенные стенки – около 5 мм. Такое строение позволяет выдерживать большие грузы и быть крепкой опорой для кузова автомобиля и его элементов.

Лонжероны устанавливаются попарно и делятся на:

Параллельные – когда напротив правого лонжерона присутствует левый. Они усиливают рамную конструкцию грузовиков и легковых авто, которые передвигаются по внедорожью. Такая основа позволяет выдерживать большой груз и беспроблемно двигаться в условиях бездорожья.S-образной формы, где каждый из лонжеронов делится на переднюю, заднюю и среднюю части. Первые из них располагаются выше середины лонжерона, поэтому и придают ему такую фигуристость. Этот вид силовой опоры устанавливается практически во все «легковушки», чтобы усилить их конструкцию, и встречается гораздо чаще параллельных лонжеронов.

Где расположены лонжероны

Лонжероны, которые составляют раму, проходят по боковым сторонам днища авто.

При этом S-лонжероны можно найти в следующих местах:

передний лонжерон – под капотом;задний лонжерон – в багажной части;средний – проходит по всему днищу автомобиля, от передней до задней части кузова.

Чтобы увидеть все опорные элементы и оценить их состояние, необходимо залезть под автомобиль или поднять его на подъемнике.

Функции лонжеронов в автомобиле

На базе лонжеронов строится вся конструкция автомобиля, которая была придумана производителем изначально. Поэтому, как уже говорилось выше, первая и самая важная функция силовой установки – принятие на себя всей массы авто при движении с учетом веса пассажиров и кузова.

Помимо этого, лонжероны выполняют еще несколько функций.

Амортизация ТС

Они принимают на себя силу колебательных движений, когда автомобиль едет по неровным участкам дороги. Тем самым колебания распространяются на все элементы авто, которые связаны с опорной установкой. Это, в свою очередь, обеспечивает комфортное передвижение тем, кто находится внутри автомобиля.

Усиление безопасности авто

Поскольку лонжерон представляет из себя сверхпрочную балку, при аварийном столкновении его несгибаемая металлическая конструкция принимает на себя весь удар. Энергия от удара может быть настолько сильной, что станет причиной травм пассажиров и водителя.

Чтобы этого не произошло, лонжероны конструктивно «подгоняют» под стандарты автомобиля, тем самым защищая водителя и пассажиров на случай аварии. Производители специально утонщают металл в некоторых местах лонжерона и делают различные складки – чтобы в случае столкновения металлическая балка могла согнуться именно там.

Подобные участки находятся как можно дальше от:

людей в салоне, что гарантирует им безопасность в случае аварийного удара;опасных элементов авто – например, бензобака, который при столкновении может привести к утечке топлива и взрыву.

При этом рядом с «ослабленными» участками лонжерона могут находиться важные элементы безопасности, например, айрбэги, которые при ударе будут активироваться.

Улучшение управляемости машины

Опорная установка крепко держит кузов и распределяет его массу по всем частям автомобиля. Это дает транспортному средству возможность легко маневрировать при движении.

Неисправности лонжеронов

Поскольку лонжеронная конструкция изготовлена из металла, то и проблемы у нее будут соответствующие:

Ржавчина. Приводит к ослаблению конструкции и образованию дыр.Возрастные деформации. Лонжерон может гнуться, трескаться и лопаться из-за повышенного износа авто.

Однако чаще всего лонжероны приходят в негодность после столкновения – могут искривиться или сломаться совсем. Они меняют положение подвески и остальных функциональных узлов, которые связаны с опорной частью автомобиля, поэтому после любых аварий состояние лонжеронов следует проверять очень тщательно.

Повреждения могут быть не всегда заметны внешне, чем и пользуются продавцы б/у авто. При продаже машины с искривленной геометрией кузова и поврежденными лонжеронами они устанавливают цену ниже рыночной и стараются как можно скорее избавиться от автомобиля.

Один из способов узнать информацию о повреждениях при покупке машины – проверка авто. «Автокод» показывает все сведения о ДТП: когда было столкновение, настолько сильные удары получил автомобиль и в какие части, а также другая важная информация.

Покажем на примере. Открываем первое попавшееся объявление со вторички – «Опель Астра J» стоимостью 854 тыс. рублей.

Внешне автомобиль выглядит неплохо. Посмотрим, что покажет проверка.

Отчет показывает, что автомобиль участвовал в одном ДТП.

Листаем дальше и видим, что столкновение произошло в феврале 2024 года.

Удар повредил днище и задний бампер «Опеля». Судя по отчету, повреждения были сильные и, скорее всего, затронули геометрию кузова и лонжеронную часть.

Помимо этого, «Опель» из объявления работал в такси, что, вероятно, могло еще больше «убить» его техническое состояние.

От покупки машины с подобными проблемами лучше отказаться – за такую стоимость можно найти автомобиль гораздо целее.

Как узнать о неисправностях лонжерона

Если лонжероны повреждены, передвигаться на автомобиле становится опасно.

О неисправности можно узнать по следующим признакам:

Падает управляемость авто. Машину начинает уводить в стороны из-за нарушения геометрии кузова, что увеличивает риск аварии на дороге.Повышается износ резины. Поскольку «скелет» автомобиля искривлен, лонжероны не удерживают его массу должным образом, что создает усиленное давление на колеса. Из-за этого шины активно начинают стираться, на них появляются соответствующие следы трения.Меняется положение силовых узлов и ухудшается их техническое состояние. Силовые агрегаты напрямую связаны с лонжероном. Его повреждение не только нарушает их работу, но и меняет расположение. Если замерить рулеткой расстояние между лонжеронами по периметру авто, замеры могут не совпадать – одно расстояние будет больше, а другое меньше.Присутствуют внешние проявления. При осмотре автомобиля могут быть большие щели и зазоры, свидетельствующие об искривлении геометрии кузова.

Можно ли произвести замену лонжерона и сколько это будет стоить

Ремонт или замена лонжеронов – сложная и дорогостоящая процедура. Когда лонжерон повреждается, вернуть его прежнее состояние становится проблематично, а в некоторых ситуациях невозможно. Все зависит от того, как сильно деформировалась конструкция и в каких зонах.

Эти же факторы влияют на стоимость ремонтных работ, при этом учитывается марка автомобиля. Так, ремонт лонжеронов у БМВ или «Ауди» выйдет гораздо дороже, чем у отечественных автомобилей.

Рассмотрим возможные случаи, когда может потребоваться ремонт или замена лонжеронов.

Ситуация 1. Лонжерон частично поврежден

Как пример, такое возможно, когда конструкция сгибается в одном месте. Тогда ее изначальную форму можно восстановить с помощью вытягивания на специальном стенде. Однако «вытянутый» лонжерон потеряет часть своих функций, поскольку будет уже не таким прочным.

Цены на вытягивание лонжерона достаточно высокие из-за сложности работ. Его цена может начинаться от 100 тыс. рублей и достигать полумиллиона, если после сильного столкновения деталь сложилась гармошкой.

Также к частичным повреждениям лонжерона относится появление трещин на металлической конструкции. В этом случае проблема решается завариванием потрескавшихся мест на специальном аппарате. Цены здесь рассчитываются индивидуально для каждого автомобиля.

Ситуация 2. Лонжерон полностью разрушен

Лонжерон может серьезно деформироваться – лопнуть или разорваться после сильного столкновения. В этом случае вытягивание детали не даст никакого результата, она подлежит только замене – полной или выборочной, с применением газосварочных работ.

Сварка и замена опорной конструкции – сложный и кропотливый процесс, занимающий много времени и требующий снятия силовых узлов, которые прикреплены к лонжерону. Поэтому такая деятельность осуществляется далеко не в каждом сервисном центре.

Комплексная стоимость подобных работ может начинаться от 20 тыс. рублей.

Важно! Состояние лонжерона влияет на устойчивость автомобиля и безопасность пассажиров. В связи с этим рекомендуем проводить ремонтные работы только у хороших специалистов в надежных автомастерских.