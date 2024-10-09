Автоэксперт Балабас рассказал об особенностях вождения в тумане

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказал об особенностях вождения при тумане.

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Соблюдение скоростного режима, дистанции и использование противотуманных фар являются основными правилами для езды в условиях тумана, заявил эксперт в беседе Общественной Службой Новостей.

«Если вы видите, что впереди едет автомобиль с неисправной задней оптикой, и у него либо вообще не срабатывают стоп-сигналы, либо срабатывают через раз, то, однозначно желательно за такой машиной не ехать, и лучше сменить полосу», — сказал Балабас.

По словам специалиста, не стоит забывать включать задние противотуманные фонари.

Они имеют не только предупреждающее действие, но и светят, как стоп-сигнал с высокой яркостью, что заставляет едущего сзади увеличить дистанцию между вами.

«При этом они не опасны и не создают опасной ситуации на дороге, это совершенно штатная сертифицированная оптика автомобиля», — добавил эксперт.

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