Кто отвечает за яму на дороге, в которую попал автомобиль

Аварии на дорогах не ограничиваются столкновением машин. Бывает, что автомобиль попадает в яму и остается без колес. И это тоже ДТП. Более трети аварий происходит в местах, где выявлены нарушения требований по содержанию дорог. Кому предъявлять претензии, если авария случилась по этой причине, разбирался кассационный суд.

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Автомобиль может влететь в яму. И хорошо, если отделается только пробитым колесом или поврежденным диском. Бывают и более тяжелые случаи. Например, из-за того, что при уборке снега с дороги нагребли большой сугроб, никак его не обозначив, машина, врезавшись в него, вообще улетела за ограждение дороги в забор.

Несмотря на то что дороги ремонтируются, реконструируются, количество подобных происшествий практически не меняется. В результате это довольно болезнено сказывается на кошельке автовладельцев, если им удалось выжить. Кстати, количество погибших в таких происшествиях растет: только за 6 месяцев этого года погибло почти на 9 процентов больше людей, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, на недостатки зимнего содержания дорог приходится почти четверть всех ДТП.

Но в этой истории авария произошла весной. Некий водитель Суляев ехал по трассе М5 и наехал на выбоину. В результате этого наезда машине были причинены значительные повреждения. Водитель обратился в суд с иском к владельцу дороги - управлению автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства, а также к организации-подрядчику ООО "Импульс". Районный суд постановил взыскать ущерб с подрядной организации, которая должна была следить за состоянием дороги.

Понятно, что подрядчик с таким решением не согласился. Хотя по госконтракту именно подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия ДТП, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий. Исполнитель обязан возместить заказчику убытки, связанные с привлечением к административной ответственности заказчика, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшими вследствие невыполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств по контракту.

Апелляционный суд отменил первое решение и вынес новое. Но на сей раз взыскал ущерб не с подрядчика, а с собственника дороги - управления автомагистралью. При этом в иске к подрядной организации отказал.

Если собственник дороги заключил контракт на содержание дороги с подрядчиком, это не освобождает его от ответственности

С этим решением не согласился уже собственник дороги и обжаловал его. Однако кассационный суд посчитал, что решение апелляции вполне законно. В связи с тем, что районный суд допустил нарушение норм процессуального права, апелляционный суд решил рассмотреть дело по правилам первой инстанции. Он установил, что требования автовладельца о возмещении ущерба подлежат удовлетворению, поскольку авария произошла из-за дефектов дороги, которые не были огорожены для обеспечения безопасного объезда.

Также апелляционный суд пришел к выводу, что убытки следует взыскать с собственника дороги, на которого в силу закона возложено бремя ее содержания.

При этом, как уточнил кассационный суд, наличие заключенного государственного контракта с организацией-подрядчиком о выполнении ею работ по содержанию дороги не освобождает собственника от его обязанности по возмещению ущерба истцу. В свою очередь, подрядчик может нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств лишь непосредственно перед заказчиком. Поэтому кассационный суд оставил в силе решение апелляции.

Для автовладельцев же такое решение важно потому, что случаи, когда машины повреждаются из-за ям на дорогах, довольно частые. Но, к сожалению, всегда возникают споры, кто должен возмещать ущерб автовладельцам.

Собственники дорог всегда стремятся переложить ответственность на подрядные организации. А те - наоборот. Но, как установил кассационный суд, ответственность перед автомобилистом несет именно собственник дороги. А уже потом он может взыскать выплаченный третьим лицам ущерб с подрядной организации, которая не обеспечила должное состояние дорожного полотна.