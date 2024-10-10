Рассказываем нюансы о японской JDM культуре, которые нужно знать

Что нужно знать о японской автомобильной культуре JDM. Японская автомобильная культура — уникальные причуды и традиции. Некоторые из них оценить могут только заядлые поклонники машин из Страны восходящего солнца. JDM — это и крошечные кей-кары и легендарные спортивные машины. JDM расшифровывается как внутренний автомобильный рынок Японии. Рассказываем о малоизвестных фактах, в которых разбираются только специалисты.

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Все кей-кары получают 0,66-литровые двигатели

Кей-кары — неотъемлемая часть культуры JDM. Они отличаются крошечными 660-кубовыми или 0,66-литровыми двигателями. Эти миниатюрные силовые установки позволяют им соответствовать строгим японским правилам в отношении размеров автомобиля, рабочего объёма двигателя и налоговых льгот. Один из самых распространённых кей-каров — Suzuki Cappucino. Это кабриолет с турбонаддувом, который соответствует строгим требованиям.

Такие машины нельзя назвать умопомрачительно быстрыми. Но они эффективные, практичные и экономичные. А многие из них ещё и выглядят неплохо. Поклонники JDM ценят кей-кары не за скорость, а за их роль в формировании повседневного опыта вождения в Японии.

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Важен цвет номерного знака

В Японии номерные знаки — это не просто регистрация автомобиля. На самом деле они могут многое рассказать о самом транспортном средстве. Например, зелёные номера обозначают коммерческий автомобиль, а белые — частный. Жёлтые номера выдают кей-карам. Существует даже особая система номеров, которая может помочь определить, является ли автомобиль кей-каром, обычной машиной или чем-то более уникальным.

Для поклонников JDM эти номера — как почётный знак. Определённая конфигурация номера может рассказать о категории автомобиля, его регионе, а иногда и о его наследии.

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Зелёно-жёлтая стрела — символ для своих

Жёлто-зелёная стрелка на автомобиле в Японии — это Shoshinsha или Wakaba. Этот символ означает, что водитель — новичок. И это не просто индикатор стажа за рулём, как у нас восклицательный знак в жёлтом квадрате. В Японии это стало частью культуры JDM. В автомобильной культуре стало принято часто наносить этот символ на автомобили в качестве игривого кивка на аутентичность JDM. Это делают даже опытные водители. Не просто не позорно, а даже почётно. Это наклейка стала культурным шифром среди поклонников JDM по всему миру.

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Безумный стиль Bosozoku придумали для мотоциклов

«Босодзоку» часто ассоциируется с японскими автомобилями. Но изначально этот стиль относился к мотоциклам. Двухколёсный транспорт сильно модифицировали, увеличивали выхлопные трубы, окрашивали в яркие цвета и делали дерзкие акценты.

Затем стиль переехал и на автомобили. Несмотря на то, что влияние стиля перешло на автомобили, сердце этой субкультуры принадлежит бунтарям-байкерам.

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JDM относится не ко всем японским автомобилям

Не каждый японский автомобиль считается JDM. На самом деле, многие автомобили, которые люди считают JDM, таковыми не являются. JDM относится именно к автомобилям, произведённым для японского рынка, часто отличающимся от экспортируемых аналогов по характеристикам, производительности или дизайну. В этом вся фишка. Такие модели предлагают высокий уровень эксклюзивности и часто более высокие технические характеристики, которые недоступны в моделях, продаваемых за пределами Японии.