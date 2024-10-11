Гибридные войны Aito Seres М7 и LiXiang Li7

Гибридные кроссоверы AITO SERES М7 и LiXiang Li7 олицетворяют технический прогресс, прорыв китайских стартапов в премиум-сегмент и смелые решения в компоновке и дизайне. При этом каждая из моделей придерживается собственной философии. "РГ" постаралось разобраться, в чем состоит изюминка соперников, и на что могут рассчитывать российские клиенты.

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Кроссоверы AITO SERES М7 и LiXiang Li7 ожесточенно конкурируют не только в Китае, но и на российских дорогах. На первый взгляд, у этих премиальных "одноклассников" из Поднебесной много общего. Это и лаконичный и элегантный дизайн, и продвинутая электронная начинка и, конечно, схема силовой установки. А именно, оба автомобиля сконструированы по схеме "последовательного гибрида" с возможностью заряжаться от бензинового генератора. Последнее обстоятельство позволяет называть такие машины также электромобилями с увеличенным запасом хода. Турбированный двигатель работает здесь исключительно на привод генератора, подзаряжая тяговую батарею. Пара же мощных электромоторов, разнесенных по осям, обеспечивает обоим конкурентам как отменную динамику, так и полноприводный потенциал. При снижении заряда тяговой батареи автоматически запускается ДВС, и вы продолжаете движение используя топливо. Или при желании можно восполнить заряд от электросети. Иными словами, мощность и динамика здесь - как у производительных электромобилей, а запас хода - на зависть машинам с ДВС. Но кто же из соперников привлекательнее для российского клиента?

Встречаем по одежке

Габариты наших героев схожие. У AITO SERES М7 это 5020х1945х1760 мм при межосевом расстоянии 2820 мм, у LiXiang Li7 - 5050х1995х1750 мм при колесной базе 3005 мм. Обтекаемость и округлость кузовных форм возведены в обоих случаях в абсолют.

В сравнении с LiXiang Li7 дизайн AITO SERES М7 более классический, в нем чуть меньше авангарда. Если первый завлекает публику футуристической светодиодной полосой, будто подпирающей капот, и спорным с точки зрения стиля горбиком лидара на крыше, то второй делает ставку на основательность и здоровый консерватизм. Трапециевидный передний воздухозаборник задает настрой доминирования, узкая решетка радиатора с диодной полосой добавляет образу утонченности, а отнюдь не радикально зауженные фары оказываются на поверку защищены от летящих с дороги камней лучше, чем более низко посаженная основная оптика LiXiang Li7. При этом, классическое расположение и форма фар на AITO SERES М7 позволяют лучше освещать дорогу, повышая таким образом комфорт при движении в темное время и самое главное безопасность.

По набору же высокотехнологичных деталей экстерьера у соперников - паритет. Например, оба оснащаются выдвигающимися из панелей кузова дверными ручками. У обоих двери втягиваются при закрытии доводчиками. И там, и там пассажиры могут любоваться небом через большую панорамную крышу с люком и шторкой. Есть и такой полезный атрибут, как выдвижные пороги, правда у AITO SERES М7 они предлагаются штатно, а у LiXiang Li7 идут за доплату. И, наконец, оба оснащаются по умолчанию 20-дюймовыми колесами. При этом и для AITO SERES М7, и для Li7 клиент может выбрать "спортивные диски" на 21 дюйм, причем у AITO SERES М7 такие колеса будут с оптимизированным с точки зрения аэродинамики дизайном. Пятая же дверь у соперников имеет функцию бесконтактного открытия Hands Free - тут все по-взрослому.

Богатый внутренний мир

В салоне AITO SERES М7, как и в экстерьере, нет ярких, кричащих деталей. Компоновка и оформление благородны и приближены к европейскому классическому дизайну. Внимание к деталям высоко, а в изящных атрибутах нет недостатка. Обратите внимание, к примеру, на хрустальную накладку селектора трансмиссии, деревянные элементы декора и хромированные вставки, кожу и искусственную замшу изысканных оттенков, а также на мягкие и, соответственно, тактильно приятные полимеры. LiXiang Li7 тоже знает, как привлечь клиента качественными материалами и минимилистичным дизайном.

Однако натуральная кожа и замша кричащих оттенков (например, предлагается притягательная во всех отношениях комбинация оранжевых сидений и черного потолка) может не понравиться консерваторам, чего не скажешь, к примеру, о "пуховых" подушечках на подголовниках,

Компоновочная схема испытуемых различается. Если салон AITO SERES М7 сконфигурирован по схеме 2+2+2, то есть является шестиместным, то LiXiang Li7 предлагает на одно из мест меньше. На любом из шести сидений AITO SERES М7 комфортно. Кресла первых двух рядов подогреваются, вентилируются, имеют электропривод и функцию массажа. Но самая главная "фишка"- кресло-оттоманка "нулевой гравитации" с регулировками по 14 направлениям. Оно организовано во втором ряду справа, обеспечивая наикомфортнейший отдых в поездке. Ехать здесь можно практически полулежа, что точно оценят любители комфорта. При этом непривычная шестиместная компоновка оказывается очень привлекательной, ведь у каждого пассажира здесь - свое индивидуальное максимально комфортабельное кресло.

Пятиместный салон LiXiang Li7 предполагает задний трехместный разрезной диван, который также радует возможностями трансформации. Например, задний ряда легко складывается, так что при желании на образовавшейся площадке можно прилечь и даже переночевать, если докупить специальный надувной матрас. Или, скажем, у заднего правого пассажира под ногами имеется выдвижная подставка под ноги. И все же диван по определению не начинен столь же премиальной силой, как капитанские кресла двух задних рядов AITO SERES М7. Ну и, само собой, в обоих салонах просторно, с той поправкой, что в AITO SERES M7 рядов - три, а в LiXiang Li7 - два. Можно сказать, что первый - элитарная машина для индивидуалистов, вторая - для выполнения представительских функций, например, для встречи делегаций. При этом в семейной поездке все также с комфортом разместятся в просторном салоне, а дети порадуются местам на галерке на третьем ряду.

Борьба гаджетов

В виртуальной среде AITO SERES М7 освоиться проще, чем в LiXiang Li7. Здесь все привычно. Классическая, информативная и не бликующая цифровая "приборка" лаконична и понятна. Управление бортовыми системами завязано на огромный сенсорный экран с диагональю 15,6 дюйма. Оно и понятно - AITO SERES является автомобильным отделением Huawei. Отсюда - яркий и эффектный экран, быстродействие и отклики системы, сравнимые с передовыми смартфонами. Фирменная оболочка HarmonyOS радует логичным и понятным интерфейсом. Есть и столь же информативный, как медиацентр, проекционный дисплей. Ну и, разумеется, благодаря Huawei внутри AITO SERES M7 есть целая россыпь USB-зарядок, и сразу две беспроводные зарядки.

В авангардном "цифровом кокпите" LiXiang Li7 на поверку оказывается не все идеально с эргономикой. Два сочлененных 15,7-дюймовых OLED-экрана, спору нет, красивы в своей монументальности, причем центральный тачскрин объединяет такие функции, как навигация, музыка и центр приложений, а дисплей пассажира позволяет смотреть любимые сериалы.

Однако пестрящая видеостена по факту не добавляет салону уюта. У тому же второй экран зачастую оказывается не удел, больше отвлекая внимание водителя. Есть и третий монитор, предназначен для пассажиров второго ряда. Он крепится на потолке. Комбинации же приборов в минималистичном дазайне места не нашлось. Ее функции выполняет 13,3-дюймовый HUD дисплей, который проецирует важную информацию о вождении на лобовое стекло. А вот к "миниприборке", размещенной в ступице руля, есть вопросы. При вывернутой в повороте "баранке" считывать данные с дисплея несподручно. Важно: автомобили LiXiang Li7 не адаптированы к российским условиям. Вся мультимедия на английском и китайском языках.

Русифицированное меню конечно можно установить, благо фирм занимающимися такими вопросами появилось достаточно много, но это дополнительные расходы и вероятность что через пару месяцев придется снова ехать на русификацию, после очередного обновления программного обеспечения.

А вот AITO SERES адаптирован к российским условиям эксплуатации, полностью русифицирован и в зимний пакет добавлен подогрев рулевого колеса и всех трех рядов сидений.

Как соперники едут

Гибридная силовая установка AITO SERES М7 , состоящая из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 116 л.с. (подзаряжает тяговую батарею на 40 кВт•ч) и двух электромоторов (215 л.с. и 272 л.с.) позволяет передвигаться в очень бодром темпе. При скоростном потолке 200 км/ч AITO М7, если его батарея не высажена до минимума, он способен выстрелить до "сотни" за 4,8 секунды, LiXiang Li7 достигнет того же рубежа за 5,3 секунды, и эта, пусть и незначительная разница в разгонной динамике, как ни крути, ощутима. Кстати, бензиновый двигатель, работающий на М7 "бортовым генератором", имеет великолепный КПД для силовых агрегатов внутреннего сгорания - 41%.

По запасу хода совсем небольшое преимущество - за кроссовером LiXiang ввиду чуть более емкой батареи на 42,8 кВт•ч. И все же по факту оба кроссовера способны преодолеть на полном баке и полной зарядке порядка 1100 км. А еще оба испытуемых умеют передвигаться в чисто электрическом режиме. Заявленного запаса хода в 165 км AITO M7 вполне достаточно для передвижения по городу в течение одного-двух дней. Примерно столько же (175 км) на чистом электричестве по паспорту преодолевает LiXiang Li7.

Что касается плавности хода, по факту она сопоставима и очень высока. Несмотря на то, что LiXiang Li7 оснащается пневматическими стойками, а AITO М7 - пружинной подвеской, оба кроссовера отлично сглаживают дефекты полотна, оставаясь при этом собранными при управлении в виражах и цепкими на скоростной прямой. При это, как известно, конструкция пневмоподвески более сложная и менее надежная, не любящая морозов и существенно более дорогая в ремонте, чем пружинная "классика".

Хватает в арсенале соперников и электронных ассистентов водителя - адаптивный круиз-контроль, с функцией поддержания дистанции до впереди едущего автомобиля, удержание полосы движения, система кругового обзора с функцией автоматической парковки, адаптивные фары и многое другое. Здесь, можно сказать, у LiXiang и Seres паритет, как и по оснащенности "зимними" опциями.

Аргументы выбора

LiXiang в России официально не представлен. Отсюда - это далеко не секрет - достаточно серьезные сложности в плане диагностики, доступности технической поддержки и качественного сервиса от лицензированных мастеров, гарантии и запасных частей. Сложности начинаются даже при попытке получить доступ к фирменному приложению. Для этого покупателю из России придется купить SIM-карту на свое имя в Китае или создать виртуальный телефонный номер. Или, скажем, владельцы Li7 на свой страх и риск перепрашивают мультимедиа, чтобы русифицировать софт.

Между тем, на слуху ни один и не два случая, когда при перепрошивке система "глючила" и машина к ужасу сервисменов и владельца превращалась в "кирпич".

Впрочем, местные "кулибины", согласно сообщениям на форумах, поднаторели в обращении с электроникой LiXiang. Но вот только стопроцентной гарантии, операция на "мозге" кроссовера пройдет успешно, вам ни кто не даст. Тестирование же бортовой электроники осуществляется через китайского диагноста, удаленно подключающегося к машине в РФ.

В случае с AITO М7 клиенты могут рассчитывать на официальную гарантию - 2 года или 100 тыс км пробега и соответственно, 4 года или 80 тыс км пробега на силовую электронику. При этом у официального дистрибьютора AITO SERES, компании МБ РУС имеется развитая сеть дилерских центров по всей стране в 34 городах, и в активе - многолетний опыт работы именно в премиальном сегменте.

Поэтому есть обученный и сертифицированный заводом персонал, большой склад запасных частей, всевозможные акции и специальные предложения, которые действуют во всех дилерских центрах.

Таким образам, в актив LiXiang Li7 можно записать разве что чуть больший простор на втором ряду (ввиду пятиместной компоновки и чуть большей колесной базы). Зато на AITO М7 за счет опять-таки меньшего межосевого расстояния сподручнее съезжать на проселок, и он обладает лучшей динамикой разгона. Вишенкой же на торте является полноценный авторизованный сервис и гарантия AITO SERES М7. И кстати, пятиместная версия будет представлена в России уже в 2025 году, так что на руках LiXiang практически не окажется сильных козырей.