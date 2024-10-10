Депутат Госдумы рассказал о мошеннических схемах в автосалонах

Какие самые частые проблемы возникают при покупке б/у и новых машин, в комментарии "РГ" рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Так, в ход идут схемы с автомобилями-двойниками. Парламентарий дал ряд советов покупателям "железных коней".

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Топ нарушений

В топ проблем в автосалонах, по данным депутата, входят:

продажа неисправного автомобиля, со скрученным пробегом,скрытые серьезные дефекты после ДТП при продаже подержанных авто,навязывание менеджерами ненужных услуг под видом скидки,сильно отличающиеся условия кредитования от оговоренных ранее при покупке автомобиля,отказы при попытке возвращения взятых в кредит автомобилей.

Проблемы с договором

Гаврилов также обратил внимание на нарушения, связанные с договором купли-продажи транспортного средства. Он является гражданско-правовым договором, так что изменение даты его составления, а также фальсификация являются подделкой документа, заявил глава комитета.

"В случае последующего использования такого договора в целях регистрации автомобиля, либо предъявления его сотрудникам ГАИ при осуществлении надзора за дорожным движением, а также иного использования данные действия образуют состав преступления", - предупредил он.

По словам депутата, нередко случается так, что новоиспеченные собственники автомобилей, не перерегистрировав автомобиль на себя, продолжают ездить на автомобиле по договору купли-продажи, не ставят автомобиль на учет, совершая правонарушения или дорожно-транспортные происшествия.

"И прежний собственник получает множество проблем с доказыванием факта продажи автомобиля, если в договоре, например, вообще не стоит дата его заключения, - продолжил Гаврилов. - Таким образом, продавец транспортного средства обязан позаботиться о своем правовом положении и прийти в ГАИ для снятия автомобиля с учета, чтобы избежать в дальнейшем проблематичных ситуаций".

По словам главы комитета, если тщательно не проверить историю и "чистоту" автомобиля, то даже успешная перерегистрация в ГАИ не может служить гарантией того, что машина не находится в угоне.

"А ведь правоохранительные органы в таком случае имеют право конфисковать автомобиль и вернуть его владельцу", - предупредил депутат.

Автомобили-двойники

Гаврилов привел пример: при продаже продавец показал свой паспорт, СТС и ПТС на машину, а документы и состояние автомобиля вопросов не вызвали. Так что стороны подписали договор купли-продажи, и довольный покупатель поехал домой на новой машине, успешно перерегистрировал автомобиль на себя без каких-либо проблем и вопросов со стороны сотрудников ГАИ, потому что автомобиль прошел проверку, включая осмотр и сверку VIN-номера.

"Изготовленные типографским способом СТС и ПТС также вопросов не вызвали, все данные в договоре купли-продажи были верны. Суть в том, что никто подделку не вскроет, пока однажды машину не остановят и не начнется расследование", - пояснил депутат.

В какой-то момент может выясниться, что у машины другой собственник и другие номера, продолжил Гаврилов. В таком случае машину заберут на спецстоянку, а против добросовестного покупателя заведут дело о подделке документов.

"Обычно такая схема практикуется для создания автомобилей-двойников. Сейчас это угнанные автомобили дорогих европейских марок из ближнего зарубежья, - заявил депутат. - Конечно, настоящий зарубежный владелец мог получить страховую премию за угон, и все права на машину перешли к его страховщику, который находится за границей. Но надо понимать, что находят автомобили, угнанные в Беларуси и Казахстане и оттуда владельцы точно приедут за своей машиной. Тогда обманутый покупатель точно остается без машины и без денег".

При такой схеме угонщики похищают автомобиль и уже под него выбирают по базе двойника: марку, модель, цвет, VIN-номер и личные данные владельца. Далее они перебивают VIN-номер и подделывают документы.

"Это может быть сделано на очень высоком уровне, поддельные ПТС и СТС могут быть очень хорошего качества, изготовлены типографским способом и подозрений не вызвать даже у ГАИ, ведь там проводят только внешний осмотр", - отметил депутат.

Советы покупателям

По словам Гаврилова, нужно понять, что процедура регистрации машины в ГАИ без участия продавца не защищает покупателя от обмана. Сотрудники ведомства никакой ответственности за постановку машины с перебитыми номерами на учет не несут.

"Обязательно нужно приходить на перерегистрацию с продавцом. Чтобы он приносил свои документы, предъявлял паспорт. И тогда обман, если он есть, скорее всего, будет вскрыт", - пояснил глава комитета.

Для снижения рисков при покупке автомобиля на вторичном рынке он рекомендовал проверять всю информацию о машине на официальном сайте ГАИ. Там есть специальный сервис "Проверка автомобиля": он позволяет проверить, числится ли автомобиль в розыске, участвовал ли он в ДТП, и не наложены ли на него ограничения. А на сайте Федеральной нотариальной палаты по идентификационному номеру, отметил Гаврилов, можно проверить, не числится ли машина в залоге.

Также он рекомендует тщательно проверить подлинность ПТС, СТС и паспорта владельца.

"Самым надежным способом все-таки является совместный визит покупателя и продавца в ГАИ", - добавил он.

При заключении договора купли-продажи, заявил депутат, стоит предусмотреть положение, в соответствии с которым денежные средства за машину будут переданы только после перерегистрации на нового владельца. Добросовестный продавец вряд ли откажет и согласится съездить в ГАИ, считает он.