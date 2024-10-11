Почему россияне не хотят покупать автомобили на маркетплейсах

В последние годы маркетплейсы стали многофункциональными платформами для продажи автомобилей. Однако россияне пока не спешат покупать машины онлайн. Как рассказали "Российской газете" в ГК АвтоСпецЦентр, по результатам опроса, проведенного среди клиентов дилера в сентябре 2024 года, только 12% респондентов готовы приобрести автомобиль дистанционно, в то время как 21% опрошенных рассматривают такую возможность при наличии более выгодной цены. 67% россиян не намерены отказываться от услуг дилерских центров в ближайшем будущем.

Процесс покупки авто на онлайн-платформах внешне почти ничем не отличается от покупки одежды, косметики и других товаров. При этом есть важные нюансы, которые необходимо учитывать при покупке автомобиля "в два клика".

Один из самых очевидных минусов покупки авто онлайн - невозможность осмотреть автомобиль "вживую" и провести тест-драйв, этот недостаток отметили 31% опрошенных в ходе исследования автовладельцев. В дилерских центрах это стандартная практика, позволяющая убедиться, что авто полностью соответствует ожиданиям покупателя. К примеру, за последний год около 10% клиентов пришли в шоурум за одной моделью, но в итоге приобрели другую, наиболее соответствующую их запросам. В случае с маркетплейсами, покупатель полагается лишь на фото и описание автомобиля - оценить его комфорт и технические характеристики возможно только после завершения покупки.

Процесс подбора авто онлайн также может вызвать трудности у тех, кто впервые приобретает автомобиль или нуждается в дополнительных рекомендациях по комплектации и функционалу. Порядка 35% опрошенных потенциальных покупателей знакомы с базовыми техническими характеристиками выбранного авто, такими как виды трансмиссии, типы привода и подвесок, однако не понимают ключевых технических преимуществ конкретной модели и хотели бы получить персональную помощь специалиста.

В целом, более 50% покупателей полагаются на консультации профессионалов при выборе авто. На маркетплейсах такая услуга пока отсутствует, зато в дилерских центрах посетителям доступны консультации опытных менеджеров и технических специалистов.

Покупка автомобиля на маркетплейсах на данный момент возможна только при условии полной предоплаты. При этом доля сделок с применением автокредитов в России в 2023 году составила порядка 50% от общего числа продаж новых авто.

Также в последние годы в России растет количество сделок по схеме трейд-ин - около 45% покупателей новых автомобилей предпочитают сдавать старый для получения хорошей скидки. Так, отсутствие кредитования и других финансовых программ, необходимость сразу оплатить покупку отпугивает 74% опрошенных потенциальных покупателей авто.

Ассортимент автомобилей на маркетплейсах с каждым годом будет становиться все разнообразней. Однако большинство авто на онлайн-платформах - стандартные модели с ограниченным выбором комплектаций. Это удобно для тех, кто ищет быстрый вариант покупки, но может не удовлетворить клиентов с индивидуальными запросами, включая выбор цвета кузова, материала отделки салона, пакета опций, систем помощи водителю и других дополнительных функций. Таких ценителей индивидуальности оказалось 23% среди всех респондентов исследования.

Доставка автомобиля, приобретенного на маркетплейсе, осуществляется с помощью эвакуатора или автовоза. На данный момент доставка возможна не во все регионы России, и чем больше расстояние, тем выше риск повреждения авто во время транспортировки. Покупатель не вступает в прямые правовые отношения с маркетплейсом, поэтому все претензии придется предъявлять продавцу напрямую. А в случае возврата авто расходы на обратную транспортировку лежат на покупателе. Этот риск озвучили 3% потенциальных покупателей.

Комфорт и удобство покупки на маркетплейсе заключается в экономии времени - можно выбрать автомобиль, не выходя из дома, оплатить онлайн и заказать доставку до нужного места. Также на онлайн-платформах часто действуют скидочные акции и программы лояльности. Однако большинство россиян все же не готовы приобрести автомобиль в интернете, несмотря на выгодные предложения.