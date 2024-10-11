Эксперт оценил идею вернуть обязательный техосмотр для легковых авто

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение возобновить в России обязательный техосмотр для легковых автомобилей.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили о необходимости вернуть с 2026 года обязательный техосмотр легковых автомобилей, предавали «Известия». Отмечалось, что упор стоит сделать на проверку систем активной и пассивной безопасности — тормозной системы, рулевого управления, подвески, ремней и подушек.

При всем уважении к страховому сообществу, полагаю, что это излишняя инициатива. Техосмотр – это вещь в себе. В лучшем случае его проведение может продемонстрировать лишь то, в данный момент основные системы автомобиля работают нормально. Но автомобиль – это достаточно сложная конструкция, и за час езды там все может измениться. Техосмотр в данном случае можно сравнить с медицинской справкой – сегодня она говорит о том, что все хорошо, однако уже завтра все может стать довольно плохо… Вместе с тем в правилах дорожного движения указано, что ответственным за техническое состояние автомобиля является водитель, и только он. Так что именно водитель должен думать головой и брать на себя ответственность за техническое состояние автомобиля, в котором он возит себя и окружающих. Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ

Эксперт отметил, что процедура прохождения техосмотра зачастую связана с коррупцией.

«Все попытки победить здесь каким-то образом коррупцию не удались», - подчеркнул он.

Моржаретто добавил, что в России фиксируется небольшое количество ДТП, произошедших ввиду неисправности транспортных средств.

«Если детально рассматривать такие аварии, можно отметить, что в 60% случаев они происходят из-за шин. К ДТП приводят либо старые шины со стертым протектором, либо установка летних шин зимой, а зимних – летом. И данный момент также должны отслеживать сами водители», - сказал он.

Ранее эксперт разъяснила, что изменилось в правилах ОСАГО с 1 октября.