Директор проекта Haval F7 объяснил разницу между покупателями в России и в Китае

В чём разница между покупателями в России и в Китае? Как создать и выпустить новый автомобиль за два года? Почему китайцы спят на работе и это нормально? На эти и другие вопросы, главному редактору Quto Максиму Ракитину ответил руководитель проекта Haval F7 Джао Дзинтао.

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Сколько времени прошло с появления концепции нового F7 до её реализации в производстве?

Вообще, процесс создания продукта от идеи до конечной стадии достаточно долгий. А если говорить про новый F7, то мы старались сделать его прорывным, новаторским. Нам пришлось много поработать над адаптацией идеи под наши технологии, многие вещи сделать заново или переосмыслить. Поэтому весь процесс занял около двух лет, может чуть меньше.

Но по меркам мирового автопрома это же практически ничего!

Ну это относительно быстро, вы правы, и получилось это у нас благодаря уже существующей модульной платформе, на которой уже построены многие наши автомобили. Мы, по сути, собирали конструктор на имеющейся основе, собственно поэтому нам удалось настолько «сжать» время. Понятно, что если бы у нас не было этих наработок, то процесс был бы более продолжительным.

Можно ли сказать, что перспективные модели Haval, построенные на единой платформе, будут просто «накидками», которые будут накрывать агрегаты сверху? Это ведь вообще может быть любой тип кузова, верно?

Да, конечно, кроме того, мы сможем выводить новые модели ещё быстрее! Вы правильно сказали: накрыли нужным типом кузова, адаптировали, вывели на рынок.

Как отличается позиционирование моделей в России и в Китае? F7, если я правильно понял, у нас в стране предлагают покупать как молодым, так и пожилым?

Интересный вопрос, спасибо! Изначально мы позиционировали его в Китае как молодёжный, это видно и по дизайну, и по количеству электроники, видно концептуально. Но парадокс в том, что он понравился не только молодёжи, но и людям старших поколений, поэтому мы пересмотрели нашу целевую аудиторию, в том числе и в России. Теперь наш автомобиль предназначен для всех возрастов. Кстати, это касается любой модели Haval, как бы не забавно это звучало.

Вы, конечно же, взаимодействуете с российским офисом по многим вопросам, видите ли вы разницу в запросах покупателей в России и в Китае? Что нужно россиянам в отличие от китайцев?

О, этот вопрос очень обширный. Я готов на него ответить на примере проекта, которым я руковожу, хотя понимаю, что в общем и целом это касается всех наших автомобилей. Самое главное, что отличает наши страны – погодные условия.

В Китае климатические зоны очерчены более чётко, с холодным севером и жарким югом, в вашей стране тоже есть места, где всегда тепло, но холодных мест значительно больше. Межсезонье, снег, слякоть приучили россиян к тому, что самое главное для них – тёплый салон! Подогревы всего что можно! Я не знаю другой страны, где это настолько важно, ведь в Китае это даже не второстепенный запрос.

Я несколько раз был в штаб-квартире Haval в Баодине и заметил одну странную для россиян особенность: китайцы спят в течение рабочего дня. Это те люди, которые работают над новыми проектами? Вы тоже спали днём?

Скорее всего, вы видели их в обед, правильно (смеется)? Это уже сложившаяся традиция дневного отдыха, когда ты должен не только плотно пообедать, но и немного вздремнуть. Это не значит, что уснувший человек работал стуки не смыкая глаз, он просто соблюдает свой режим.

Вообще я заметил серьёзную разницу между китайцами и россиянами: вы в течения дня максимально заведены, у вас максимально высокий ритм, а некоторые из вас даже пообедать не успевают. В Китае немного по-другому. Вы поработали утром, а для того чтобы хорошо поработать и вечером, нужно хорошо поесть и вздремнуть. Это придаёт сил! Советую перенять эту практику (смеется)!

Как вы думаете, за счёт чего китайский автопром, и Haval в частности, достигли нынешних высоких результатов? Как у вас за короткое время получилось то, что для многих недостижимо до сих пор?

В своё время наше правительство простимулировало появление совместных предприятий с японскими, европейскими и американскими брендами. Это позволило нам получить бесценный опыт как в разработке, так и в производстве автомобилей. Кроме этого, наше руководство до сих пор поддерживает многих производителей, для этого существует множество целевых программ.

Так вот, мы учились, делали первые шаги, оценивали свои ошибки и шли вперёд, если какая-то модель получалась успешной, но эту концепцию мы продолжали, да и продолжаем развивать дальше. Другим словами, успех нашего автопрома – результат долгой вдумчивой учёбы и поддержки правительства.