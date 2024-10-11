В каких регионах водителям уже необходимо менять резину

Водителям в Приволжском федеральном округе уже необходимо сменить летние шины на зимние из-за наступления холодов. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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— К востоку от Москвы в ПФО, начиная от Кирова, Нижнего Новгорода и дальше, уже везде ночные температуры будут минус пять–семь градусов. Соответственно, дорога будет скользкой, тормозной путь увеличивается, — рассказал Вильфанд.

Однако, по словам синоптика, в Москве менять шины водителям пока рано, передает РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что к концу рабочей недели зимняя погода установится примерно на 50–55 процентах территории России. Он уточнил, что к концу недели снег выпадет почти во всем Дальневосточном федеральном округе. Также снежный покров образуется в Амурской области и в Хабаровском крае.

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