Omoda начала продажи большого кроссовера C9, но сюрприза не вышло

В Южной Африке дебютировал флагман дочерней марки, в котором угадывается... Exeed RX! Вероятно, на некоторых рынках путаница с брендами не желательна, поэтому Omoda с индексом «9» стал самый современный бензиновый Exeed. По технике без нововведений: новинка повторяет китайские и российские версии с поправкой на расположение руля и особенности оснащения.

© Omoda

У Omoda C9 и Exeed RX одинаковые кузова, а отличия сводятся к шильдикам и логотипам. Однако южноафриканский кроссовер чуть ниже российского: дорожный просвет уменьшен на два сантиметра. Также в гамме есть переднеприводная версия, тогда как в нашей стране полный привод обязателен. Наконец, в ЮАР нет нужды дефорсировать двигатель, поэтому «турбочетвёрка» 2.0 выдаёт 261 силу и 400 Нм.

© Omoda

Все африканским Omoda C9 положен классический 8-ступенчатый автомат. Есть две комплектации, причём топовая положена только с полным приводом и яркими акцентами вроде красных тормозных суппортов. Стартовая цена — 786 тысяч рэндов (45 тысяч долларов), за максимально оснащённый кроссовер нужно выложить 886 тысяч рэндов (50,7 тысячи долларов).

В других странах Omoda C9 тоже появится, а вот россиянам предложат другой автомобиль с индексом C7. Это кроссовер с оригинальной внешностью, но знакомой по другим моделям Chery техникой. Дебют может быть приурочен к дню рождения Omoda в октябре.