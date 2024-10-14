«Вечная машина»: чем запомнился миру легендарный автомобиль «Волга»

68 лет назад впервые сошла с конвейера ГАЗ-21 «Волга». «Вечерняя Москва» пообщалась с руководителем «Автоклуба Волга М-21» Дмитрием Кильпио и узнала подробности.

© Александр Моклецов / РИА Новости

ГАЗ-21 «Волга» — транспорт надежный, как говорили, «вечная» машина.

Сквозь года и века она сохранила славу не только качественного, но и красивого авто. От одной серии к другой дизайн менялся не сильно, но палитра цветов была очень разнообразная. Когда мы, любители ретроавтомобилей, собираемся сегодня вместе, многие удивляются: неужели такая красивая окраска шла с завода? Но в советской стране шикарное авто было по карману далеко не всем. Позволить себе ездить на «Волге» могли директора перевыполнивших план совхозов, например, которые получали их по распределению.

Интересно, что в самом начале серийного производства была идея сдавать их советским гражданам в прокат. Замысел был воплощен в жизнь, но проработал недолго. Сегодня «Волга» — это еще и отражение особенного периода в истории нашей страны. Первые ГАЗ-21 сошли с конвейера Горьковского завода в 1956 году, а массовый выпуск начался в 1957-м. Это времена оттепели, действительно другая эпоха, люди жили надеждой. Все вдруг получило новое дыхание, появилось ощущение перемен. Это чувство нашло воплощение именно в ГАЗ-21. Машина стала пользоваться популярностью и за рубежом. В 1958 году советские авто ГАЗ-52, «Чайка» и «Волга» показали на выставке в Брюсселе. Стенд Горьковского автозавода получил гран-при. А, например, в Финляндии наши «Волги» некоторое время были даже служебными: полицейские, машины скорой помощи. Сегодня автолюбители бережно хранят традиции машиностроения. В каждый пятый год с даты выпуска «Волги» они устраивают большой пробег на родину ГАЗ-21, в Нижний Новгород.

Поехали!

После полета Юрия Гагарина в космос Центр подготовки космонавтов выделил ему служебную машину — черную «Волгу М-21». Салон был выполнен в голубом цвете. Для авто первого космонавта специально сшили потолок. Эта «Волга» хранится в мемориальном музее на родине космонавта.

Техника и никакого мошенничества

«Волгу» отличала почти стопроцентная ремонтируемость. В любом гараже нужные детали можно подпаять, подшлифовать, подкрасить, установить — машина снова будет на ходу. Кстати, сегодня максимальное для ГАЗ-21 октановое число бензина — 92-й, и то — после адаптации мотора. Первые модели ездили на 66-м.

Такси заказывали?

«Такси на Дубровку» от «шефа» в фильме «Бриллиантовая рука» (реж. Леонид Гайдай, 1969) — именно «Волга». Также ГАЗ-21 можно увидеть в кинофильмах «К Черному морю», «Мертвый сезон». Московские таксопарки, которые часто использовали ГАЗ-21, красили крышу автомобиля в красный цвет. Такие машины называли «красные шапочки». Говорят, что такой отличительный знак был не на всех такси, а лишь на тех, которые прошли капитальный ремонт после большого пробега.

Младший брат легенды

Почти сразу после «Волги» ГАЗ-21 конструкторы выпустили ГАЗ-22 с большим багажником. Такую машину мог получить далеко не каждый. Эти авто с кузовом «универсал» использовались в службе скорой помощи. Модель сохраняла статус машины бизнес-класса. Когда универсал захотел приобрести себе артист Юрий Никулин, он написал специальное письмо, объясняя просьбу необходимостью перемещать свой реквизит.

Оснащение на уровне

ГАЗ-21 «Волга» — автомобиль для своего времени навороченный. В нем был установлен радиоприемник, а антенну на крыше можно было сложить, чтобы заехать в гараж. Низкооборотный мотор и высокий клиренс позволяли справляться с бездорожьем, несмотря на ямы и выбоины. А еще у авто отличные шумоизоляция и обзор.

Комфорт в деле

По сюжету фильма «Три плюс два» (реж. Генри Оганесян, 1963) трое молодых людей из столицы знакомятся с двумя девушками на пляже. Приезжают москвичи к морскому побережью именно на «Волге». В фильме показана примечательная функция авто: передние сиденья можно откинуть назад и превратить салон машины в полноценное спальное место.

С дебютом вас

Первое отражение «Волги» в культуре случилось благодаря фильму «Берегись автомобиля» (реж. Эльдар Рязанов, 1966). «Робин Гуд» Юрий Деточкин угоняет у жулика авто, но у покупателя даже не возникает вопросов о происхождении машины: настолько трудно было приобрести ГАЗ-21. Помимо дефицита, после выпуска машины на покупку выстроилась очередь. Цена новой «Волги» находилась в диапазоне от 8 до 15 тысяч советских рублей.

Главная роль

Салон ГАЗ-21 становится местом случайной встречи интеллигентного таксиста Саши и простой женщины Нюры в фильме «Три тополя на Плющихе» (реж. Татьяна Лиознова, 1967). Здесь машина играет едва ли не главную роль наряду с именитыми актерами. Для этого фильма облик «Волги» немного изменили: на бока машины приклеили шашечки, перекрасили из бежевого в салатовый.

Силовая модификация

ГАЗ-21 стал базой для создания конструкторами Горьковского автомобильного завода спецмашины ГАЗ-23 для сотрудников КГБ. Официально она называлась «машина сопровождения», в просторечии — «догонялка». В ней был установлен гидроусилитель руля, усиленная подвеска. Авто разгонялось до 100 километров в час за 16 секунд (обычная «Волга» — за 34), максимальная скорость составляла 170 км/ч. Всего было собрано 603 такие машины.

Это вам не игрушка

Странно, но, несмотря на красоту кузова, моделей ГАЗ-21 среди детских игрушек почти не было. Полки магазинов были полны «Москвичами», «Чайками» и ГАЗ-12 «ЗИМ». Лишь 24-я «Волга», ГАЗ-24, нашла воплощение в модельке. Ее делали из красного пластика.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Кстати, реставрация автомобиля «Волга» сегодня не только стала увлечением для рукастых любителей, но и основой для обучения будущих специалистов, рассказал преподаватель Московского технологического колледжа, мастер производственного обучения Михаил Кутаков.

— Над этим проектом продолжает трудиться команда из нескольких специалистов: это и маляры, операторы-станочники, сварщики. Студенты принимают участие, присоединяясь к кружку реставрации. Это формат занятий: мастерской, набираются опыта, — рассказал Кутаков. — В данный момент в отделении «Автозаводская» МТК как раз завершаем восстановление автомобиля ГАЗ-21 «Волга» второй серии, 1961 год выпуска.

В работе механики используют оригинальную теоретическую базу.

— Еще несколько лет назад мы оцифровали специальную литературу середины XX века — эпохи выпуска автомобиля. Сохранились достаточно раритетные издания, схемы, чертежи, — отметил преподаватель. — Мы не создаем проект с нуля, а реставрируем старый автомобиль. Поэтому берем чертежи, которые были сделаны до нас на заводе.

Порой мастерам приходится выходить из сложных ситуаций.

— В основном мы восстанавливаем ходовую часть, геометрию авто, латаем дыры, шлифуем кузов и фигурку, полируем. Но бывает, что некоторых деталей уже нет на производстве, — рассказал Кутаков. — Подобрать деталь, которой нет, наверное, самая непростая часть работы, занимающая много времени. Иногда даже заказывали комплектующие по почте. А порой вручную вытачивали втулки. Узконаправленная практика дает студентам полезный опыт.

На примере «Волги» ребята учатся выполнять стандартные для специалиста задачи.

— В первую очередь мы стараемся привлечь внимание к прошлому нашей страны и к реставрации в целом. Развиваем и прикладные навыки. Например, при капитальном ремонте двигателя нужно провести расточку, шлифовку деталей. Все эти операции можно выполнить и в современном автомобиле, — поделился преподаватель Михаил Кутаков. — Мы сотрудничаем с многими предприятиями города. Это и российские автомобильные дилеры, и автозавод «Москвич». Студенты Московского технологического колледжа проходят там практику и потом остаются там работать.