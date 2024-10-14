Юрист развеял главный миф автомобилистов о включенной аварийке

Остановка с включенной аварийной сигнализацией не освобождает водителей от штрафов, предупредил юрист Илья Русяев. В беседе с NEWS.ru он отметил, что аварийка предназначена для оповещения других участников движения о возникновении внештатной ситуации и не является индульгенцией от административной ответственности.

Главный миф о включенной аварийке заключается в том, что она якобы дает водителю право остановиться в любом месте без риска получить штраф. На самом деле, это далеко не так. Аварийная сигнализация предназначена для оповещения других участников движения о возникновении внештатной ситуации, но она ни в коем случае не является индульгенцией от административной ответственности, — пояснил Русяев.

Стало известно, во сколько обойдется замена шин россиянам

Так, отметил эксперт, если водитель решил остановиться на несколько минут в зоне действия знака «Остановка запрещена», включив аварийную сигнализацию, ему могут выписать штраф. Он уточнил, что ситуация усугубляется, если остановка происходит в зоне действия камер видеофиксации. По его словам, система не сможет распознать, действительно ли возникла внештатная ситуация.

Чтобы не столкнуться со штрафом при реальной проблеме с автомобилем, следует установить знак аварийной остановки, посоветовал юрист. Он пояснил, что для этого нужно поставить его на расстоянии 15 м от автомобиля в населенных пунктах и в 30 м — за их пределами.

Наличие установленного знака аварийной остановки может сыграть положительную роль при взаимодействии с инспекторами ГИБДД. Увидев знак, они с большей вероятностью отнесутся к ситуации с пониманием и могут воздержаться от выписывания штрафа, — заключил Русяев.

Госавтоинспекция ранее захотела ввести запрет на установку на транспортные средства двигателей, мощность или крутящий момент которых более чем на 25% превышает характеристики штатного мотора. Представители МВД объяснили такую идею ужесточением мер безопасности движения.