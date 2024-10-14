Автоэксперт Ковалев перечислил "вечные" внедорожники

Эксперт из компании Expocar Александр Ковалев рассказал "Российской газете", какие внедорожники можно назвать "вечными".

"Некоторые внедорожники действительно славятся высокой надежностью. Чаще всего это автомобили японского производства.

Одним из лидеров по надёжности является Toyota Sequoia, разработанная для американского рынка. Особенно хорошо зарекомендовало себя второе поколение этой модели, в то время как третья генерация пока слишком нова для объективных оценок.

Говоря о Toyota, стоит также упомянуть Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado 150. Эти внедорожники известны своей простой и надёжной конструкцией, выносливой подвеской и неприхотливыми двигателями. Однако важно обратить внимание на состояние рамы при покупке подержанных автомобилей – при недостаточном уходе она подвержена коррозии.

Ещё одним примером прочного внедорожника является Mitsubishi Pajero, построенный по схожим с Land Cruiser принципам: надёжность и простота конструкции. Тем не менее, у Pajero также могут возникать проблемы с коррозией рамы и кузова.

Особого внимания заслуживает Haval H9 первого поколения, китайский внедорожник, который за 9 лет на российском рынке продемонстрировал высокую стойкость к коррозии и долговечность подвески. Основные проблемы у этой модели касаются электрики", - отметил специалист.

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