Подписка на автомобиль набирает популярность среди российских водителей

Средняя месячная подписка на автомобиль стала выгоднее, чем платеж по автокредиту, подсчитали в Национальном автомобильном союзе. Из-за высоких ставок такая форма владения машиной займет доминирующую позицию на рынке, рассказал Business FM вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза «Подписка всегда была кратно дороже, раза в два дороже в зависимости от машины, чем кредит. Но сейчас, в эпоху высоких ставок, кредит начинает проигрывать подписке. Разница между кредитом и подпиской на сравнимые машины может достигать полутора-двух раз в ежемесячном платеже в зависимости от первоначального взноса, в зависимости от конечной цены покупки автомобиля, потому что при кредите дилеры навешивают разного рода дополнительные услуги. Я лично своими глазами видел карту помощи на дороге за 450 рублей, которая ложится в тело кредита. А разрекламированный закон, который позволяет использовать период охлаждения при формировании таких кредитных продуктов и отказываться от подобных карт на дороге, почему-то завис, и мы не ждем его в ближайшей перспективе. Сейчас те машины, которые появляются в сервисах подписки, улетают как горячие пирожки, потому что я лично смотрел себе несколько автомобилей под подписку — это было в выходные, в понедельник этих машин уже не было. Я думаю, это минимум на три года, потому что банки предлагают депозиты с периодом высокой процентной ставки 18-20% годовых на три года. Устроено это так. Есть несколько сервисов подписки, у которых есть предложения по разным автомобилям разных марок и моделей. Это и остатки европейских машин, и преимущественно китайские автомобили. Приходишь на сайт, выбираешь транспортное средство, подбираешь себе ту машину, которая подходит под конкретные условия эксплуатации, конкретный кошелек. Другие пользователи к этой машине доступа не имеют, эти автомобили закрепляются за конкретным человеком, в этом и принципиальная разница с каршерингом. Плюс к тому в подписке они эти машины обслуживают и страхуют».

Найти сервисы подписок просто: предлагаются линейки как старых европейских автомобилей, так и новых китайских. Средний ценник — от 50 тысяч рублей в месяц. В пакет входит полное обслуживание машины, а также ее страхование.

Называть подписку на автомобиль однозначным приоритетом сейчас нельзя, так как все сильно зависит от конкретной машины и тарифов, говорит автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин:

Вячеслав Субботин автор и ведущий программы «Минтранс» «Когда люди говорят о подписке, о кредитах, что набирают популярность, на самом деле это не так, никакой популярности они не набирают, это вынужденная мера. Потому что автомобильный кредит, так же как и подписка, — это безумно дорогие вещи, переплачиваешь как минимум полторы цены автомобиля. Но поскольку цены на автомобили сегодня серьезно выросли, невероятно выросли, самый простой автомобиль типа Hyundai Solaris или класса Hyundai Solaris, будет стоить 2 млн рублей, люди вынуждены обращаться за кредитами, машины нужны. Примерно 62% новых автомобилей кредитные. Теперь нужно разбираться, что выгодно: лизинг, кредит, подписка и так далее. Говорить, что подписка — абсолютно выгодная штука, тоже не приходится, только на конкретные модели. Те, на которые та или иная компания и финансовые учреждения договорились между собой, что да, они дают какие-то приоритеты и льготы. Поэтому подписка сегодня — это просто одна из форм привлечения покупателей, и не более того. Рынок подписок касается только автомобилей из Китая, и все, других новых автомобилей просто нет. Из Индии они не поступают, это полное барахло, из Пакистана или из Ирана то же самое. Из Турции тоже к нам пока ничего не поступает и вряд ли будет поступать, потому что там в основном европейские машины собирают».

Ранее подписку на автомобили запустил ВТБ. Клиент может арендовать автомобиль на три месяца, оплатить его бронь и вносить платежи. После этого машину можно приобрести по остаточной стоимости в кредит или за свои средства.

«Яндекс Драйв» также добавил возможность выкупить автомобиль после долгосрочной аренды. Первый взнос для выкупа машины не нужен, а деньги списываются ежемесячно равными платежами. Обслуживание, страховку и ремонт на время аренды компания берет на себя.