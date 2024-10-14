Автоэксперт объяснил новый закон о лишении прав за нечитаемые номера

Ужесточение наказания за сокрытие автомобильных номеров не будет касаться случаев, когда номер стал нечитаемым по случайности — из-за прилипшего мусора или снега, объяснил «Ленте.ру» координатор движения «Синие ведерки», автоэксперт Петр Шкуматов. Он отметил, что лишение прав на срок до полутора лет теперь грозит только за использование специальных приспособлений, позволяющих скрыть номер, а в других случаях осталось прежним — от штрафа в размере пяти тысяч рублей до лишения прав на три месяца при первом нарушении.

© Lenta.ru

«Там (в новом законе — прим. «Ленты.ру») как бы два разветвления идет. Первая часть — это когда на номере какие-нибудь бумажки, листики, снежки, еще что-то. В первый раз [наказание в виде штрафа в размере] пять тысяч рублей или лишение прав до трех месяцев. А во второй раз — уже лишение [на срок] от года до полутора лет, — указал он. — Безальтернативное лишение [на срок от года до полутора лет] с первого раза предусмотрено в том случае, если у человека номер оборудован специальными устройствами, которые предполагают возможность его скрыть во время движения».

Ранее в понедельник, 14 октября, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за сокрытие автомобильных номеров. Документ уже вступил в силу. Устройства будут конфисковать и уничтожать.

Инициаторы ужесточения законодательства отмечали, что в период с 2018 по 2023 год число правонарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков» КоАП, выросло в полтора раза.