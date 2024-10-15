Большой тест-драйв нового Citroen C5 Aircross

С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработок, наполнивших российский рынок?

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Для начала пара слов о тернистом пути Эйркросса по дороге в Россию. Модель выпускают в Китае с 2017 года, а в Европе с 2018. Машину успели попродавать у нас до 2022 года, затем поставки из Европы остановили, а C5 Aircross тем временем претерпел рестайлинг. И вот весной 2023 компания «Автомобильные технологии» перезапустила остановленный после ухода французов калужский завод и приступила к выпуску C5 Aircross, который в Китае Citroen производит в рамках совместного предприятия.

Визуальные эффекты

В лучшие годы Citroen C5 Aircross погоды на российском рынке не делал, благо выбор в сегменте был на любой вкус и кошелек. Зато теперь любая альтернатива «Китаю» – что бальзам на душу. Тем более, если речь идет о машине российской сборки, что подразумевает не просто полноценную трехлетнюю гарантию, но и стабильность обслуживания по ее истечении плюс доступность запчастей в разумные сроки и по адекватным ценам. Но обслуживание – это голос разума, а когда к кроссоверу только подходишь, мозг подвергается эмоциональной атаке по зрительным каналам.

Рестайлинговый C5 Aircross и спустя пару лет после обновления смотрится свежо и элегантно, особенно анфас: до чего хороши светодиодные «ресницы» непривычно широко по сегодняшним модным меркам «раскрытых глаз» оптики, объединенных хромированным пунктиром с фирменным шевроном. А фальшрадиаторная решетка, от черного квадрата радара по центру которой словно расходятся в разные стороны волны? Правда, вместо радара тут заглушка, поскольку в оснащении лишь круиз-контроль с ограничителем скорости, но зато смотрится круто. Изящны и подчеркивающая оконную линию хромовая окантовка, и прямоугольные выштамповки на пластиковом обвесе дверей.

Салон тоже не промах: небанально отделан алькантарой в сочетании с синей и серой кожей. Последнее обновление принесло сюда свежий современный стиль передней панели и новые сиденья Advanced Comfort с дополнительным слоем наполнителя и функциями массажа и памяти, ещё и отъезжающие для удобства входа-выхода.

Посадка за рулем удобная, обзор отличный, и глаз радуется. Вроде никакого космоса в интерьере нет, но необычные мелочи вносят французский шарм: удобный и тактильно приятный селектор автомата, разнофактурные пластики на передней панели со стильной прострочкой, совершенно бесполезные, но элегантные хлястик напротив пассажира и декоративные овальные «сопла» на дверных картах.

Вся эта красота оттеняет не самую эффектную мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным дисплеем – правда, с безупречной русификацией. Функции панели приборов возложены на дисплей диагональю 12,3 дюйма, придраться к которому не получается, да и не хочется: он нагляден и оформлен со вкусом. В оснащение входят беспроводная зарядка смартфона, шесть подушек безопасности, электроприводы передних кресел и пятой двери (ее можно открыть «с пинка», махнув ногой под бампером), система кругового обзора, USB-порты для передних и задних пассажиров, а также еще один около зеркала заднего вида для подключения видеорегистратора.

Французы изменили бы себе, если бы не «прикрутили» к машине что-нибудь этакое. Тяну подрулевой рычажок, чтобы со взмахом дворников омыть лобовое стекло – и система Magic Wash подает жидкость через встроенные в дворники форсунки. Не ново, но выглядит до сих пор необычно, а еще и работает эффективно, что зимой переоценить трудно. Но не все фишечки однозначно хороши. Например, запустить двигатель коротким нажатием кнопки не выйдет, придется задержать палец на добрые три секунды. Аналогично и с выключением мотора. При коротких поездках это иногда слегка раздражает.

И все же на фоне плюсов такие истории прощаешь без колебаний. Главное, что на заднем сиденье можно усесться даже втроем, благо места достаточно по ширине. А еще тут огромный запас воздуха над головой, спинка отклоняется на 20-30 градусов, и есть багажник с фальшполом, образующим тайник высотой в пяток сантиметров. Вполне достойный объем можно увеличить, откинув в горизонталь спинки заднего сиденья, причем кинематика такая, что с задачей справится и ребенок.

Он сказал «Поехали»

«Ну наконец-то!», – так и хочется воскликнуть после первых километров в движении. Наконец-то машина едет, как мне хочется, и не приходится приспосабливаться к каким-то странностям и особенностям. Тандем турбомотора 1,6 THP, отправляющего 175 л. с. на переднюю ось через 8-ступенчатую гидромеханику Aisin, слажен и сбалансирован, по крайней мере такое чувство не покидает после езды на большинстве официально продаваемых восточных конкурентов.

В ответ на нажатие газа получаешь моментальный отклик, словно между правой педалью и колесами нет десятков шестерен и фрикционов. Это взаимопонимание еще больше обостряется, стоит активировать спортивный режим. Разгон до сотни дается Эйркроссу за десять с копейками секунд. Это, конечно, далеко не «спорт», но для повседневной езды по утыканным камерами городам и шоссе более чем достаточно, а с учетом среднего расхода в восемь литров на сотню – просто отменно.

Второе открытие – подвеска. На машине стоят амортизаторы с прогрессивными гидравлическими буферами сжатия и отбоя, придающие походке Эйркросса мягкость и беззвучность при проезде неровостей, причем без побочек типа кренов и вялых реакций. Повернул руль – и получил быстрый и точный фидбек, усилие на руле тоже информативно.

Ну и третье – тормоза. Я уже успел отвыкнуть от типичной французской схемы с длинным ходом педали тормоза и зависимости замедления не столько от усилия, сколько от перемещения педали. Но с удовольствием освежил воспоминания: дозировать замедление на C5 можно с точностью до сантиметра.

Как вы уже поняли, Citroen C5 Aircross сугубо переднеприводный, так что в грязь на нем лезть нужно аккуратно, несмотря на заявленный клиренс аж в 230 мм и короткие свесы. Удел этой машины – город и хорошие трассы. Моноприводность, конечно, еще сужает круг потенциальных клиентов, но главное препятствие на пути к покупателю все же в цене. Впрочем, все познается в сравнении.

Минпромторг уместен

Citroen C5 Aircross российской сборки предлагают в единственной комплектации за 3,9 миллиона рублей. Бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max в переднеприводной версии и с сопоставимым оснащением оценен по прайсу в 2,95-3,1 миллиона рублей. Казалось бы, существенная экономия. Но ради нее придется многим пожертвовать.

Для начала, китайская модель не дотягивает до «француза» по ходовым качествам – работе подвески и управляемости. Эти составляющие важны для немалой доли покупателей, но на сегодняшнем российском рынке в остром дефиците. Кроме того, у Chery слабее двигатель (150 л.с.), и с ним работает преселективный робот, а не классический автомат. Хотя в весомые плюсы китайской модели стоит записать полный набор обогревов уже в базовой комплектации: всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Если принципиально не хочется машину китайского бренда, можно рассмотреть и другие варианты. Даже японские! Правда, просторный салон и вместительный багажник Эйркросса позволяют эксплуатировать кроссовер в качестве семейного транспорта, а «параллельные» модели за сопоставимые деньги на эту роль не тянут, поскольку они компактнее. Естественно, не стоит рассчитывать и на какую-либо гарантию.

Кроссовер Mazda CX-30 стартует с 3,95 миллиона рублей за переднеприводную версию с атмосферным мотором мощностью 158 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. «Японец» короче (4395 мм) и заметно меньше по внутреннему объему. Основные узлы и агрегаты СХ-30 хорошо знакомы нашим сервисменам: проблем с обслуживанием и ремонтом машины быть не должно. Mazda, как и Citroen, предлагает интересную управляемость и хорошо настроенное шасси. Однако подвеска у нее попроще, а набор опций безопасности и комфорта скромнее.

Ещё один вариант – Suzuki S-Cross длиной 4300 мм за 4 миллиона рублей. Машина не только компактная, но и не самая свежая. Формально это новое поколение Suzuki SX4 образца 2013 года, но интерьер у него фактически прежний. Тут аналоговые приборы, мультимедийная система с небольшим дисплеем и минимально достаточным функционалом, обилие физических клавиш. Да что там – даже обогрева передних сидений нет в базовой комплектации, не говоря уже о новомодных фишках вроде беспроводной зарядки смартфона. Зато в активе Suzuki «микрогибридная» надстройка в форм-факторе стартер-генератора, а также легендарная японская надежность.

В общем, С5 Aircross далеко не аутсайдер по многим показателям. А если учесть, что модель вошла в список рекомендованных Минпромторгом для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими, то перспективы скорее внушают оптимизм. На фоне цен конкурентов, растущих в связи с планомерным повышением утильсбора, ситуация c Cитроенами калужской сборки особенная.

После старта российской сборки минувшей весной C5 Aircross «назло и вопреки» даже подешевел, и это не случайность. «Мы постоянно работаем над оптимизацией логистики, производственной составляющей и над развитием канала прямых продаж. В краткосрочной перспективе мы не планируем поднимать цены, несмотря на рост утилизационного сбора», – заверил нас директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко.