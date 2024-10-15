Пылесос для денег: обзор Mercedes-Benz G-Class в кузове W463

«Гелик» второго поколения был на рынке так долго (2008-2018 гг.) и пережил так много рестайлингов (целых три), что казалось, что он всегда тут был и всегда будет. Но в 2018 году концерн Daimler выпустил третье поколение своего хита, выросшего из армейского внедорожника, – «Гелендваген W463». Новинка сохранила классический внешний вид, но получила множество современных улучшений. Давайте по порядку.

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Сколько стоит «Гелик» 3 поколения

По данным агрегатора «Автокод Поиск», на вторичке в эту минуту продается 570 «Геликов» W463. Формально вилка цен в эту минуту – от 11 до 35 млн рублей, но «Мерседес Гелик» машина такая – потолка нет. Он встречается как в полностью заводском исполнении, так и в тюнингованном. Причем тюнинг авто тоже бывает заводской, если мы говорим про топ-версии AMG. Плюс, тюнинг от ателье разной степени удаленности от штаб-квартиры марки (например, первым на ум приходит Brabus). Соответственно, на рынке нет двух одинаковых автомобилей «Гелик», и разброс цен стремится к бесконечности.

По «низу» рынка – экземпляры в самом обычном заводском исполнении, с огромными пробегами (60-300 тыс. км) и преимущественно с бензиновыми четырехлитровыми моторами на 422 силы. И тут сразу надо понимать, что независимо от года, пробега, состояния, исполнения Gelandewagen по умолчанию будет машиной по уничтожению денег владельца. Начиная с покупки (даже 11 млн надо где-то найти) и ежегодных обязательных трат (~189 450 рублей транспортного налога в зависимости от региона), заканчивая регулярными ТО и внеплановыми тратами (о них ниже).

«Гелендвагены» б/у «посвежее» идут в диапазоне 15-20 млн рублей. В этих пределах появляется экономически целесообразный дизель (налогово приятные 249 л. с., умеренный расход топлива), пробеги 40-80 тыс. км в порядке нормы.

В диапазоне от 20 до 30 млн – новые и почти новые «Гелендвагены», но чаще всего на заказ из третьих стран (ОАЭ, Южная Корея, Европа).

С чем продается «Гелендваген W463»

С тем, сколько стоит «Мерседес Гелик», мы разобрались. Его стоимость лежит в разбросе от «дорого» до «очень дорого». Соответственно, взять на вторичном рынке первый попавшийся экземпляр – потенциально загнать себя в многомиллионные долги, когда (и если) выяснится, что машина «криминальная» (а Mercedes G очень популярен у угонщиков), с «душком» в прошлом – например, по-прежнему числится в лизинге у ссудодателя или в залоге у банка. Соответственно, перед тратой 10-30 млн рублей надо потратить еще сущие копейки и всесторонне проверить машину. Давайте посмотрим, с чем продается данный экземпляр.

Цена – не «низ» рынка, дизель – с удачными для налоговой ставки 249 силами, сам – черный, тормозные суппорты – красные. Мечта? Мечта. Но мечтаем дальше: проверка авто показала, что машина приобреталась в лизинг и находится в залоге.

Вопрос, в принципе, решаемый. Перед продажей машина из статуса заложенного имущества может выйти, но на это потребуется время. Подумайте и решите, хотите ли тратить свое время или проще переключиться на поиски другого варианта, который, кстати, тоже не факт, что будет без подобного бэкграунда. Успешные люди дорогие машины часто берут не на себя, а на юрлицо (так выгоднее), поэтому другой Mercedes Гелендваген с рынка тоже, вполне возможно, придется освобождать от залога.

Моторы и коробки «Гелика»

Удивительно, но «Гелендваген» W463 как-то стороной обошла повальная электрификация всего и вся, нет даже гибридной версии. По старинке – только дизельные и бензиновые варианты мощностью от 249 до 585 лошадиных сил.

Тех и других поровну:

два дизельных (249-330 л. с.) агрегата;два бензиновых (421-585 л. с.) агрегата.

Выбор между силовыми агрегатами – дело не только бюджета, но и вкуса, потому что бензиновый и дизельный автомобиль «Гелик» – разные по характеру машины:

G 500 с 4,0-литровым V8 (422 л. с.) дает отличное сочетание мощности и комфорта, подходит для ежедневного использования и дальних поездок, но неприятен в плане налоговых ставок.Еще менее приятен в этом смысле 4,0-литровый V8 с турбонаддувом (G 63 AMG) и отдачей 585 л. с., зато 0-100 км/ч он делает за 4,5 секунды, то есть подходит для тех покупателей, кто ищет максимальную мощность и динамику.Человеку менее дерзкому и агрессивному можно рекомендовать трехлитровый дизельный V6 на 286 л. с. Да, 0-100 он едет уже около 7,4 секунд, но его экономичность и высокий крутящий момент куда больше подходят для длительных путешествий и использования в условиях бездорожья.

Механики больше нет даже для фанатов старой школы – только 9-диапазонный автомат.

Mercedes G на ходу

Где-то в глубине души даже напомаженный «Гелендваген 463» все равно армейский служащий. Да, его упаковали экранами высокой четкости и дорогой аудиосистемой, не пожалели на него дорогой кожи и качественного пластика. Но сочетание передней независимой и задней зависимой подвесок никуда не деть и не скрыть, как ничем не победить неизбежный при таких габаритах высокий центр тяжести.

В итоге: где Гелик Mercedes едет приятно и во всю мочь – это на германском автобане без лимитов и комплексов. Машина для быстрых и стремительных прострелов по максимально прямой и ровной дороге. Если дорога не прямая, готовься бороться с зависимой подвеской и высоким центром тяжести: поворачивать Mercedes G class не любит, делает это неохотно и плохо.

Комфорт от дорог неровных тоже весьма условный: тут нам не многорычажная независимая подвеска «в круг», морально надо быть готовым потрястись.

С оглядкой на все перечисленное культовый статус Mercedes G-Class W463 начинает казаться вещью весьма удивительной: надо очень сильно любить эти грубые прямые углы, чтобы выложить много миллионов за тряску и крены. Хорошо, что для любителей поворачивать и ездить в комфорте линейка Mercedes-Benz располагает куда более подходящими вариантами в том же бюджете. Взять хотя бы GLS.

Проблемы и болячки Мерседес G

Со стороны двигателя Mercedes-Benz G-Class W463 отзывы сравнительно часто ругаются на перегрев датчика положения коленвала (CPS, ~1 300 руб./шт. за дубликат). Это особенно актуально для двигателей V8: датчик расположен над и за левым выпускным коллектором и может перегреваться.

По части подвески пользователи чаще другого жалуются на износ рулевых тяг (от 2 000 руб./шт., дубликат) и демпфера рулевого управления (3800-44000 рублей, дубликат/оригинал). Реже, но тоже бросаются в глаза нарекания на протечки амортизаторов (от 1800 руб./шт., дубликат).

Раннего гниения ждать не приходится – машины вполне неплохо покрашены и по умолчанию защищены от коррозии. Если у диагноста при подборе возникли вопросы по этой части, не исключено, что машину перекрашивали при восстановлении после ДТП. И перекрашивали весьма кустарно, без «заводского» качества.

Больше всего бед жди от экземпляров из-под «горячих голов». Мало того, что G63 AMG и так берут не для того, чтобы спокойно передвигаться от светофора к светофору, так их еще и любят «тюнинговать» на страх и риск следующего владельца. Нестандартный выхлоп, нестандартный впуск, эксперименты с прошивками – состояние автомобиля после подобных экспериментов не поддается никакому прогнозированию. Каждый экземпляр – генератор случайных чисел и очередной потенциальный «пылесос» для денег.

Кому подойдет машина Гелик

По идее, у машины «из коробки» очень хорошая проходимость (см. армейские корни). Но мы же понимаем, что 11-30 миллионов выкладывают не для того, чтобы на пафосе ехать за окунем на рыбалку, так что вариант «охотникам и рыбакам» отпадает.

Классической аудитории Mercedes его рекомендовать тоже трудно. Как «Мерседес», автомобиль «Гелик» очень неотесанный и грубый – ценителям комфорта трехлучевой звезды лучше поискать другое G в их линейке.

На роль семейной машины «Гелик» тоже не тянет: семейная машина должна быть практичной, а он во многом избыточный, и сравнительно дорог в эксплуатации.

Любителям спорта и острых ощущений сомнительно рекомендовать даже топовую 585-сильную версию «Гелендваген 463»: слишком специфическая управляемость. Опять же, за такие деньги можно пойти и взять что-то по-настоящему спортивное, без компромиссов.

Вот и получается, что рекомендовать «Мерседес» G-класса можно если только фанатам G-класса. И фанатам обеспеченным, которые не будут трястись над каждой возможной неисправностью и которые не будет отдавать последнее за бензин. «Гелик» – это вещь слишком в себе, чтобы выходить на широкий круг пользователей – для широкого круга есть что-то другое. А «Гелик» – он такой почти один, и смириться со всей его спецификой смогут если только фанаты «Геликов», а еще – Jeep Wrangler и прежнего Land Rover Defender. Все остальное слишком другое.