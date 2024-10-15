Парижский автосалон в этом году представляет новые модели от 48 брендов

Парижский автосалон в этом году представляет десятки новых моделей от 48 брендов. Стартовало одно из старейших и популярных автомобильных мероприятий — Парижский автосалон, который в этом году проходит в 90-й раз и продлится до 20 октября. Он проводится раз в два года с 1898 года и по-прежнему привлекает внимание крупнейших мировых автопроизводителей.

© Quto.ru

Во французскую столицу съехались 48 ведущих автогигантов, чтобы представить эксклюзивные концепты с суперсовременным дизайном и серийные электрические модели с технологиями будущего. И сразу становится понятно — европейские производители не готовы просто так сдать свой рынок китайскому автопрому, который открыто признаётся в желании завоевания Европы.

По словам генерального директора Парижского автосалона Сержа Гашо, в этом году на мероприятии свои новейшие модели представят девять китайских брендов, как и в 2022 году, когда они составили почти половину представленных брендов. Но в этом году на их долю приходится около пятой части брендов.

Alpine, Audi, BMW, Cadillac, Ford, Kia и Skoda также представляют свои новые полностью электрические автомобили, а среди моделей с ДВС дебютируют Dacia Bigster и Volkswagen Tayron. Спустя шесть лет в Париж после своего последнего появления в 2018 году вернулась Tesla.

Компания BYD приехала во Францию в статусе ведущего автопроизводителя Китая. Здесь она представляет европейскую версию полностью электрического Sealion 7, который, по ее словам, станет самой технологически продвинутой моделью бренда в Европе. Автомобиль с быстрой зарядкой до 240 киловатт на топовых моделях и интеграцией аккумуляторной батареи «cell-to-body» в платформу называют конкурентом Tesla Model Y. Также на автосалоне состоится европейский дебют премиального внедорожника Yangwang U8. Свои большие стенды имеют и другие китайские бренды, среди которых Dongfeng Forthing, GAC, Leapmotor, Seres и XPeng.

© BYD

Renault дебютирует с кроссовером 4 E-Tech , второй малолитражной полностью электрической моделью бренда в ретро-стиле. Renault 4 E-Tech разделит стенд бренда с прототипом следующего малолитражного электромобиля Twingo и кроссовером на топливных элементах Embleme.

Peugeot представляет полностью электрическую версию своего кроссовера-купе 408, а также версии с увеличенным запасом хода компактного внедорожника 3008 и среднеразмерного внедорожника 5008.

Audi обновила или освежила ряд ключевых моделей в этом году, особенно в сегментах среднего и большого размера. Бренд представляет полностью электрический седан Q6 E-tron Sportback в стиле купе. Это первая модель Audi на архитектуре Premium Platform Electric материнской группы Volkswagen. Также посетители могут увидеть новое поколение среднеразмерного внедорожника Q5 — самой продаваемой модели Audi в мире.

© Audi

На стенде BMW будут представлены два концептуальных автомобиля на будущей полностью электрической платформе Neue Klasse — внедорожник Vision Neue Klasse X , который впервые будет представлен публике, и седан Vision Neue Klasse.

Cadillac, который представит на выставке полностью электрический Lyriq, позиционируется в Европе как « электрический высокопроизводительный и премиальный бренд с американскими корнями», — заявила управляющий директор GM Europe Жаклин Маккуэйд. Lyriq — конкурент Mercedes-Benz EQE и Audi Q8 E-tron.

Citroen представляет второе поколение C5 Aircross. В серийное производство модель выходит уже в следующем году и будет предлагать аккумуляторно-электрические, гибридные и двигатели внутреннего сгорания. На стенде также представлен новый небольшой (но семиместный!) внедорожник C3 Aircross. Он имеет недорогую полностью электрическую версию, а также модели на основе ДВС.

© Cadillac

Dacia завоевала сегмент малолитражных автомобилей в Европе, а теперь стремится войти в более прибыльный — компактных внедорожников с Bigster. Внедорожник поступит в продажу в Европе в начале 2025 года по стартовой цене менее 25 тысяч евро.

Ford дебютирует на автосалоне с возрожденным шильдиком Capri. Новый Capri — это электрический кроссовер в стиле купе, дизайн которого не имеет ничего общего с купе прошлого века. Это будет второй Ford, построенный на полностью электрической архитектуре MEB VW Group после компактного внедорожника Explorer. Запас хода Capri составляет до 627 километров.

Kia представляет полностью электрический компактный внедорожник EV3, который будет иметь запас хода до 600 километров и стартовую цену около 35 тысяч евро. Модель должна появится в Европе уже этой осенью.

Бренд BMW Group представит на европейском материке Aceman, первую модель Mini, работающую только на электричестве. Автомобиль занимает нишу между малолитражным автомобилем Cooper и внедорожником Countryman.

Skoda расширяет свою полностью электрическую линейку компактным внедорожником Elroq, который будет конкурировать с такими моделями, как Renault Scenic E-Tech и электрический внедорожник Ford Explorer.

Volkswagen Tayron заменит Tiguan Allspace в европейской линейке внедорожников/кроссоверов бренда. Большой внедорожник будет доступен в пяти- и семиместной конфигурации и займет позицию между флагманским внедорожником Touareg и компактным кроссовером Tiguan. Цены на Tayron начинаются от 45 475 евро в Германии за базовую комплектацию. Он имеет семь вариантов трансмиссии, включая два подключаемых гибрида с запасом хода на электротяге 100 км и один 48-вольтовый мягкий гибрид.

И это ещё не всё новинки салона. К сожалению, в этом году не приняли участие в мероприятии Hyundai, Jeep, Lamborghini, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Polestar, Seat, Suzuki и Volvo, но у каждого были свои причины не приезжать в этом году.

© Volkswagen