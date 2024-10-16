В первой половине октября 10 марок подняли цены на автомобили в России

Причем некоторые из них, такие как Belgee и Geely, сделали это дважды. Подорожали Chery Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 7 Pro Max, кроссоверы Exeed, «Омоды», Changan CS55Plus и CS95 New, внедорожники Haval и даже Lada Vesta. Об этом пишет сайт «Автоновости дня».

В первой половине октября сразу десять марок подняли цены на автомобили в России, некоторые из них — дважды. Об этом пишут «Автоновости дня». Среди прочих отличилась Belgee, кроссоверы который с 1 октября подорожали на 38 тысяч рублей, а ближе к середине месяца прибавили ещё 57−70 тысяч во всех версиях, кроме начальных. Аналогичным образом поступила Geely. В начале октября компания увеличила цены на 38−64 тысячи рублей (за исключением Coolray), а спустя две недели снова их проиндексировала на 16−106 тысяч, оставив прежнюю стоимость только базовым исполнениям.

Марка Chery дважды меняла цену кроссовера Tiggo 8 Pro Max: сначала на 10 тысяч рублей во всех комплектациях, затем на 30 тысяч в версии Dreamline. На 10 тысяч рублей также подорожал кроссовер Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. Седан Arrizo 8 стал дороже на 20 тысяч, а бестселлер бренда, кроссовер Tiggo 7 Pro Max, прибавил 50 тысяч рублей. В два захода поднимал цены и Exeed. Сначала на кроссоверы TXL, VX и RX, потом на LX, который во всех версиях, кроме базовой, стал дороже на 295−345 тысяч рублей. Купеобразный RX в это же время лишился начального исполнения Prestige, из-за чего его минимальная стоимость выросла на 300 тысяч.

У Omoda подорожал кроссовер C5, седаны S5 и S5 GT. У Jetour — внедорожник T2, стоимость которого увеличилась на 200−250 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Также стали дороже два кроссовера Changan: CS55Plus и CS95 New. В свою очередь, Haval изменил цены трех моделей — M6, H3 и H9, а у Tank подорожала вся линейка. Наконец, Lada Vesta, получившая систему стабилизации курсовой устойчивости и ряд новых опций, прибавила в цене 11 100 — 94 100 рублей. Впрочем, есть и исключения. Так, снижением стоимости отметились некоторые модели Evolute, Jetour и Voyah.

Версия 2.0: новые и обновлённые «белые» модели