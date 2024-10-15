Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал резкий скачок цен на услуги такси, который наблюдался в понедельник в Москве на фоне снегопада.

Вечером в понедельник, 14 октября, стоимость поездки на такси в Москве из-за непогоды выросла в среднем до трех раз, предавал ТАСС.

Рост цен на такси в непогоду не удивителен. Когда идут сильные дожди и снегопады, когда происходят различные стихийные бедствия, а также перед праздниками агрегаторы существенно завышают цены, стараясь заработать побольше денег. Стоимость поездки на такси вырастает до трех раз, и все это объясняют тем, что на линии нет большого числа машин, а спрос на поездки очень высок. Но, полагаю, эта ситуация раздута искусственно – они просто хотят заработать денег на проблемах граждан. Владимир Сажин Автоэксперт

В периоды хорошей погоды многие машины такси простаивают в ожидании пассажиров, отметил специалист.

«А когда начинается непогода, то все машины почему-то встают. Скорее всего, это связано с тем, что водители просто не хотят толкаться в пробках, поэтому они закладывают в стоимость проезда потраченное на заторы время», - заявил он.

Вместе с тем эксперт отметил, что в настоящее время в крупных российских городах наблюдается отток водителей такси.

«Но это происходит за счет тех водителей, которые не хотят работать в правовом поле. Многие из них уходят в «серую зону». При этом безопасность поездок с такими водителями находится под большим вопросом. За действиями работающих в правовом поле водителей есть контроль со стороны таксопарка, кроме того, они оплачивают страховой полис, который защищает пассажиров в случае ДТП. А ушедшие в «серую зону» водители никому не подчиняются», - сказал он.

Практика показывает, что работающие в правовом поле таксисты зарабатывают больше, подчеркнул собеседник.

«Поэтому, думаю, многие водители, работающие в «серой зоне», будут потихоньку возвращаться в правовое поле и начинать работать «по-белому»», - добавил он.

Ситуацию с ростом цен на такси в непогоду может изменить вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), считает Сажин.

«Если ФАС проверит обоснованность завышения цен агрегаторами, то это может изменить положение дел», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года «Яндекс Такси» упростит все расчеты с водителями - изменит комиссии и сделает подробный расчет доходов и списаний.