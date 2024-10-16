Датчик маньяка, три рычага КПП и два руля. Странные функции и опции автомобилей

Когда появляется новая важная технология или модная опция, водители со временем удивляются, как раньше они обходились без этого. У первых автомобилей даже не было руля и тормозов. А лобовое стекло и крыша вообще появились спустя несколько лет после появления первых машин. Когда все основные функции автомобиля, которые сегодня мы считаем привычными, были изобретены, они уже не требовали особого развития. Но были и такие автопроизводители, которые пытались усовершенствовать функции автомобиля, усложняя их и делая совершенно нелепыми.

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Приводим несколько самых вопиющих примеров того, как автопроизводители довели базовую функцию автомобиля до абсурда.

Датчик сердцебиения

Стандартная сцена из боевиков и фильмов ужасов: убийца прячется на заднем сиденье автомобиля, чтобы устроить засаду на ничего не подозревающую жертву. В реальной жизни это едва ли возможно. Но Volvo попыталась решить несуществующую проблему с помощью системы Volvo Personal Communicator (VPC). Датчик помогает понять владельцу, не спрятался ли кто-то в автомобиле.

Когда датчик срабатывал, на пульт дистанционного управления передавался тихий сигнал, чтобы водитель мог быстро покинуть машину.

Поскольку эта система подходит только для параноиков, Volvo могла бы расширить возможности датчика. Чтобы он обнаруживал работающую в машине бензопилу или маньяка в хоккейной маске.

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Виниловый проигрыватель

Раньше радиоприёмники были размером с коптильню для барбекю или мини-холодильник. Потому что для их работы требовалось массивное оборудование. Как только был изобретён транзистор, радиоприёмник стал компактным и идеально вписался в приборную панель автомобиля.

Единственная проблема заключалась в том, что нельзя было включить свою музыку. До изобретения кассет, в 1956 году, компания Chrysler предложила автомобильный проигрыватель виниловых пластинок под названием Highway Hi-Fi. Самая главная проблема этого устройства заключалась в том, что для автомобиля был придуман особый размер пластинок — меньше, чем обычные. Поэтому приходилось покупать особые форматы. А они существовали далеко не у всех исполнителей и сборников.

К тому же на кочках игла соскакивала с пластинки, и водителю приходилось отвлекаться от дороги, чтобы вернуть её на место.

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Странные формы руля

Круглое колесо, используемое для управления направлением движения, впервые было применено на морских судах. Затем оно перекочевало в автомобили, ведь это действительно идеальный способ управлять чем угодно. На самом деле, руль — один из немногих устройств внутри машины, который точно не требует никаких доработок и изменений. Но это не останавливает дизайнеров от попыток буквально изобрести колесо. И сейчас речь идёт не о первых изобретениях колёс. Тренировки в остроумности среди автопроизводителей продолжаются до сих пор.

Сейчас рули странных форм устанавливаются в Tesla Model S Plaid, Ferrari SF90 Stradale, Lotus Emira, Chevrolet Corvette и другие модели.

Одна из самых нелепых на вид форм руля появилась в 1965 году на Mercury Park Lane. Колёс было два. Ford объяснял такую идею несколькими соображениями. Во-первых, без привычного руля в салоне больше места. Во-вторых, крутить два маленьких колёсика вместо одного большого колеса по какой-то причине считалось удобнее. И в-третьих, самое абсурдное, с двухколёсным рулём невозможно вывихнуть запястье во время парковки или затяжных крутых поворотов.

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Сложный рычаг переключения передач

В классическую эпоху маслкаров компания Hurst производила переключатели скоростей. Благодаря более коротким ходам и более точному переключению передач, рычаги Hurst давали водителям преимущество в соревнованиях на прямой. К 1980-м годам мода на маслкары практически растворилась. И гоночные автомобили с огромной мощностью перестали пользоваться популярностью. Поэтому компания Hurst теряла заказчиков и деньги. Ведь на машинах мощностью менее 150 л.с. не нужна была такая миллиметровая точность и долисекундная скорость переключения передач.

Пытаясь сохранить свою актуальность в это время, Hurst придумала странный переключатель Lightning Rod Shifter. Это было одновременно три рычага, как голова у трёхголового дракона. Такую странную конструкцию получил Oldsmobile Cutlass Hurst/Olds 1984 года.

Если эта штука выглядит безумно, то управление ею было ещё более безумным. Ближайшая к водителю рукоятка была традиционным переключателем скоростей. Две другие позволяли выбирать повышенную и пониженную передачи. Чтобы включить первую передачу, первый рычаг должен был находиться в положении «драйв», второй — в положении «вверх», а третий — в положении «вниз». Чтобы перейти на вторую передачу, нужно было второй и третий рычаги перевести в положение «вверх», а первый — в «овердрайв». Сложно даже для понимания. На скорости запутаться ещё проще.