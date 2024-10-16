Модели Lada возглавили список авто с пробегом среди не кроссоверов

Сервис "Авто.ру" подсчитал, что 62% на вторичном рынке приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Самыми популярными не кроссоверами у россиян стали модели Lada.

Возглавляет список по итогам девяти месяцев Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска со средней ценой 1,14 млн рублей. На втором месте расположилась Lada Granta (2011-2018) с ценником 523,8 тысячи рублей. Третью строчку рейтинга занимает Lada Priora (2007-2013), которую в среднем продают за 383,4 тысячи рублей.

Далее - тоже модель "Лада": ВАЗ-2114 (2001-2013) с ценой 268,9 тысячи рублей. На пятом месте оказался Kia Rio (2017-2020), за который в среднем просят 1,5 млн рублей.

Шестая строчка - снова Lada Granta, но уже её обновлённая версия, выпускающаяся с 2018 года по настоящее время, цена - 838,2 тысячи рублей. Hyundai Solaris стал седьмым, за машины 2010-2014 годов просят 844,1 тысячи рублей.

На восьмом месте расположился Lada Largus (2012-2021) - 968,2 тысячи рублей, далее идут Volkswagen Polo (2014-2020) с ценником 1,2 млн рублей и Ford Focus (2011-2015) за 898,6 тысячи рублей.

В отчёте говорится, что с января по сентябрь 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки - 17%, на универсалы, минивэны и купе приходится 5%, 3% и 2% соответственно.

Также аналитики сервиса отметили увеличение среднего показателя пробега у б/у авто: он составляет 143,6 тысячи км, что на 15% больше, чем в начале года.