Сутки и дни - разные вещи. Как именно изменятся сроки обжалования штрафов

Срок обжалования штрафов за автонарушения, а также других административных правонарушений будет изменен.

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Соответствующий законопроект был принят Госдумой сразу в двух чтениях. У водителей, да и у остальных граждан появится возможность его обжаловать, даже если сроки выпадали на выходные дни.

Итак, поясним, о чем речь. Дело в том, что до сих пор в Кодексе об административных правонарушениях было указано четко - срок обжалования наказания десять суток. Сутки и дни - разные вещи. Согласно решениям Верховного суда, сутки отсчитываются от следующего дня за событием правонарушения в течение именно суток. Дни считаются иначе. Они учитывают рабочие и нерабочие дни. Поэтому теперь, если считать по дням, срок подачи жалобы немного увеличится. Хотя бы на один рабочий день, который наступил за выходным.

Увы, это действительно большая проблема. Очень многие водители попадаются за какие-то правонарушения перед наступлением Нового года. А это длинные выходные. Как обжаловать материал? Тем более что не все суды принимают электронные обжалования. У нас уже более трех недель вообще не работает электронная система обслуживания судов. А сроки обжалования установлены четко.

А что если водителю, чтобы подать жалобу, надо ехать за тысячу верст?

Кроме того, возникали проблемы с обжалованием, когда наказания выносились в выходные дни. Ни один суд не работает. Госавтоинспекция работает по выделенным дням. Жалоба может вообще не поступить ни в одно из ведомств. В результате выносится неправомерное решение, которое необходимо обжаловать. Все это требует времени и денег.

А вся проблема заключается в том, что не в тех параметрах высчитывают сроки обжалования. Длинные новогодние и майские праздники не дают возможности попавшему под камеру автовладельцу обжаловать наложенные взыскания. Иногда надо привлекать адвокатов. А у них тоже есть выходные. Не всегда можно направить обжалование через электронные сервисы - это тоже создает проблемы. Значит нужно идти на почту, однако не все ее отделения работают ежедневно.

Новый законопроект, подготовленный экспертной группой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, действительно поддержит водителей, считает глава комитета Ярослав Нилов.