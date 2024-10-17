Кто виноват в наезде на пешехода, если он не соблюдал правил

Водитель, нарушивший правила, будет виноват при наезде на пешехода, если тот получил травмы. Даже если сам пешеход правила не соблюдал. Это уже, по мнению юристов, устоявшаяся судебная практика. Тем не менее даже Верховному суду приходится разбирать подобные нюансы.

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Итак, о чем идет речь? Водитель, девушка, сбила на дороге другую девушку. Слава Богу, не насмерть. Травмы средней тяжести. Это административное нарушение и карается максимум лишением прав на срок от полутора до двух лет, либо штрафом от 10 до 25 тысяч рублей для водителя. И, плюс к этому, возмещение вреда здоровью, а, возможно, и морального вреда.

Однако девушка-водитель посчитала, что не ей за это отвечать. По ее мнению, девушка-пешеход была в нетрезвом состоянии. Предсказать ее поведение на дороге не было возможности. Казалось бы, только на этом "но" можно закончить дело. Но не все так просто.

Суд не вправе давать оценку действиям второго участника аварии, когда виновник ДТП установлен нижестоящим судом

Напомним, правилами закреплено, что водитель должен двигаться со скоростью, не превышающей установленную знаками и другими ограничениями. Кроме того он должен учитывать дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения установленных требований. А при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Это прописано в знаменитом пункте 10.01 Правил дорожного движения. Из-за которого многие водители лишались и прав, и свободы. Ведь там ничего не сказано о превышении скорости. Говорится лишь о том, что водитель должен двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасность. А какие ограничения установлены на дороге - не важно.

Но в данной истории важно другое. Судами низших инстанций было установлено, что автомобиль двигался с превышением скорости. Причем факт этого нарушения был подтвержден даже записями с камер фотовидеофиксаций нарушений. Но есть один тонкий момент. Девушка-водитель действительно попала под камеру, когда ехала с превышением скорости. Однако превысила она ее в рамках допустимой погрешности. Поэтому административного материала по факту превышения скорости оформлено не было. Тем более что камера стояла не у перехода, а на большом расстоянии от него.

Однако пункт 10.01 правил все же сыграл свою роль. Превышение было? Было. Оно установлено? Установлено. Кроме того, водитель должен не только двигаться со скоростью, не превышающей установленную на конкретном участке дороги, но и в соответствии с видимостью. В общем, по всем параметрам, водительница нарушила требования этого самого пункта правил, что и указанно в протоколе.

Верховный суд при этом разъяснил, что изложенные в жалобе водительницы доводы о нарушении девушкой-пешеходом Правил дорожного движения, а также о ее нахождении в состоянии опьянения не могут быть приняты во внимание. Согласно статье 25.1 КоАП, постановление, решение по делу об административном правонарушении выносятся исключительно в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, и не могут содержать выводов о виновности иных лиц, поскольку иное означало бы выход за рамки установленного статьей 26.1 данного кодекса предмета доказывания по делу об административном правонарушении.

Грубо говоря, когда установлен виновник аварии судом нижней инстанции, другой суд не может здесь ничего изменить.

"Судья не вправе давать правовую оценку действиям второго участника дорожно-транспортного происшествия, равно как и устанавливать чью-либо виновность в произошедшем дорожно-транспортном происшествии, отметил Верховный суд. Представленные в деле доказательства подтверждают превышение скорости, которое напрямую соотносится с причинением потерпевшей вреда здоровью средней тяжести", - пояснил он.

Как сообщил "РГ" адвокат Лев Воропаев, это стандартная практика судов. Если доказана вина водителя по статье 12.24 КоАП, вина пешехода даже не исследуется.

- У меня был случай, - поясняет адвокат. - Пешеход, очень сильно нетрезвый, лежал на дороге, и его переехал автомобиль. Экспертиза установила, что у водителя была возможность избежать аварии. А поведение пешехода в данной ситуации роли не играло.

Так что водителям надо очень внимательно проезжать пешеходные переходы. И не превышать скорость на подъезде к ним, даже в допустимых рамках.