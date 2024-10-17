Эксперт рассказал, как купить самое дешевое ОСАГО

Аналитики BIP.RU выяснили, как изменилась стоимость ОСАГО. Аналитики портала bip.ru изучили данные 772 653 пользователей и выяснили, как изменилась стоимость ОСАГО в третьем квартале 2024 года*. Редакция Quto изучила результаты этого исследования и получился ликбез, как выгоднее всего оформлять обязательную страховку.

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В зависимости от КБМ водителя

Средняя цена полиса снизилась для автомобилистов с хорошим КБМ: от 0.46 до 1. Например, для безаварийных водителей — КБМ 0.46 — средняя стоимость ОСАГО в третьем квартале 2024 года уменьшилась на 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И на 2 процента в сравнении со вторым кварталом 2024-го. На 406 ₽ и 100 ₽ соответственно.

Зато для «начинающих водителей» с КБМ 1.17 средняя стоимость ОСАГО за год выросла на 10 процентов, а за квартал — на 7,5 процента. На 1575 ₽ и 1209 ₽ соответственно.

Ксения Панфилова, главный аналитик bip.ru: «Это происходит, потому что страховые компании борются за менее аварийных клиентов и пытаются исключить более аварийных».

Например, для водителей с высокими значениями КМБ — 1.76 и 2.94 — за год цена полиса выросла на 2 процента. На 548 ₽ и 736 ₽ соответственно.

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В зависимости от мощности авто**

За год средняя стоимость ОСАГО выросла на 4,5 процента для маломощных машин (до 50 л.с.). На остальные категории цена полиса снизилась. Больше всего для автомобилей с мощностью двигателя 121-150 л.с. Для них стоимость ОСАГО в третьем квартале 2024 года стала меньше на 7,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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В зависимости от страховой компании**

Самые выгодные условия страховки в третьем квартале 2024 у Сбера: средняя стоимость ОСАГО — 4276 ₽. А самые дорогие полисы для безаварийных автомобилистов за этот период предлагали:

Т-Страхование — 7408 ₽. «Зетта Страхование» — 5450 ₽. Югория — 5324 ₽.

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Остальные компании стремятся снижать цену. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом стоимость ОСАГО снизилась у компаний «Энергогарант» и «Зетта Страхование». На 18 процентов (1101 ₽) и на 10,8 процента (661 ₽) соответственно. При этом предложение последней все-равно осталось одним из самых дорогих — 5458 ₽.

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В зависимости от региона**

В среднем по России стоимость ОСАГО за год снизилась на 8 процентов (422 ₽). В Москве и Санкт-Петербурге — на 6,1 процента и 5,2 процента соответственно. Больше всего средняя цена полиса по сравнению с третьим кварталом 2023 года снизилась:

● в Алтайском крае — на 14 процентов (835 ₽). ● в Республике Мордовия — на 12 процентов (634 ₽). ● в Новгородской области — на 10,8 процента (454 ₽).

Больше всего средняя цена полиса по сравнению с третьим кварталом 2023 года увеличилась:

● в Республике Адыгея — на 7 процентов (341 ₽). ● в Забайкальском крае — на 5 процентов (157 ₽). ● в Камчатском крае — на 3 процента (134 ₽).

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«Открытый» полис

В среднем стоимость «открытого» полиса с опцией «мультидрайв» за год увеличилась на 6,2 процента. Была 28 2000 ₽, стала — 29 944 ₽. Больше всего цена выросла в Ленинградской области — на 11 процентов (2976 ₽).

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее «За год») и вторым кварталом 2024-го (далее «За квартал»). *При КБМ 0.46.