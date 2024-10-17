Эксперт рассказал, как правильно совершать начало движения и маневрирование по ПДД

Выясняем, что такое маневр в ПДД и как правильно маневрировать, чтобы не заработать штрафы.

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Что такое маневр в ПДД

В Правилах дорожного движения нет определения маневра. В частности, в п 1.2 ПДД, где дается расшифровка понятий, этот термин отсутствует. Но он упоминается в контексте действий, перечисляемых в п. 8.1 ПДД.

В результате этих действий ТС меняет направление своего движения, поэтому маневром можно назвать:

начало и прекращения движения;перестроение на автодороге;повороты и развороты;движение задним ходом;объезды и обгоны.

Что представляет собой каждый маневр, как правильно и безопасно нужно его выполнять, расскажем далее.

Что нужно сделать перед маневром: п. 8.1-8.2 ПДД

Перед выполнением маневра, согласно пункту 8.1 ПДД, водитель обязан включить соответствующий поворотник. Тем самым он делает поведение своего автомобиля более понятным и предсказуемым для других участников движения. Если поворотники или стоп-сигналы сломаны или их вовсе нет, сигнал можно подать рукой.

Однако включенный поворотник не предоставляет водителю преимуществ и не освобождает от ответственности безопасно совершать маневр.

Перемещение по автодороге, имеющей закругление, не считается маневром, если нет иного возможного направления для продолжения движения. На таком участке включать поворотники не нужно.

Таким образом, началом маневра можно назвать смену направления движения машины, а окончанием – момент, когда положение автомобиля на автодороге изменилось, и был выключен поворотник. В Правилах началу движения и маневрированию выделен целый раздел. Подробные правила изложены в п. 8 ПДД.

Начало движения: п. 8.3 ПДД

Начало движения – маневр, при котором машина покидает место стоянки или остановки.

Перед тем, как начать движение, следует:

включить нужный поворотник (в зависимости от того, в какую сторону выезжает ТС) или подать сигнал рукой;пропустить все ТС или пешеходов;удостовериться, что помех больше нет.

Как только пропущен транспорт и пешеходы, автомобилист может начинать движение.

Перестроение: п. 8.4 ПДД

Этот маневр подразумевает смену занимаемой полосы или ряда с сохранением изначального положения. Перестроение необходимо, если нужно обогнать или объехать другое авто, повернуть, развернуться, сделать остановку.

Совершая маневр, автомобилист не должен мешать машинам, движущимся по полосе, которую он хочет занять. Машина, которая передвигается в своем ряду, всегда обладает приоритетом перед ТС, намеревающимся перестроиться в ее ряд.

Если две машины перестраиваются одновременно, применяется правило «помеха справа»: одно авто смещается с левого ряда вправо, а второе – с правого ряда влево. То есть водитель, перестраивающийся с левой полосы, уступает автомобилисту, который перестраивается с правого ряда.

Если пара авто перестраивается с одного ряда, то при отсутствии помехи справа первым перестраивается автомобиль, который движется впереди, освобождая дорогу для второго.

Прилегающие территории: п. 8.3 ПДД

К ним можно отнести АЗС, придомовые территории, парковки и другие участки, которые находятся с правой или с левой стороны от проезжей части. При въезде или выезде с них преимущество предоставляется всем участникам, с кем пересекается путь движения:

другим ТС;пешеходам;лицам, управляющим СИМ.

При съезде на примыкающую территорию, расположенную справа, уступать дорогу следует пешеходам и водителям велосипедов. Если объект находится слева, нужно уступать пешеходам, велосипедистам и встречному транспорту.

Выезжая с прилегающей территории направо, водитель обязан предоставлять преимущество пешеходам и ТС, приближающимся слева, при выезде налево – всем указанным участникам движения, включая машины, которые приближаются с правой стороны.

Полосы торможения и разгона: п. 8.10 ПДД

Такие расширения проезжей части обычно организованы недалеко от перекрестков, в зоне автобусных остановок, пересечений дорог и т. п. Они обозначаются знаками 5.15.3, 5.15.4 «Начало полосы», 5.15.5, 5.15.6 «Конец полосы» и широкой прерывистой линией разметки 1.8.

Съезд на полосу торможения осуществляется без снижения скорости. Когда ТС окажется в этой полосе, можно замедлиться и повернуть, развернуться или остановиться. Благодаря такой организации движения ранее занимаемая автомобилем полоса освобождается, не создаются помехи машинам, которые продолжают ехать прямо.

Если на участке въезда на автодорогу обустроена полоса разгона, то сначала нужно занять ее, разогнаться и в конце полосы влиться в общий поток без помех другим ТС.

Правила поворота: п. 8.5-8.7 ПДД

Для совершения поворота водителю надо удостовериться, разрешен ли маневр в конкретном месте, а после – занять на дороге соответствующее крайнее положение.

П. 8.6 ПДД строго запрещает выезд на встречку во время поворота или разворота. За нарушение по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ накажут штрафом от 1 000 до 1 500 рублей.

Водители крупногабаритных ТС обычно не вписываются в поворот с крайней полосы, поэтому им разрешено поворачивать с соседнего ряда. Это не должно мешать движению других ТС.

Запрет на правый поворот вводят специальные знаки:

Знак 3.18.1.

Знаки 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5.

Знак 5.7.2.

Знак 5.13.2.

Знак 3.2 или 3.3 с табличкой 8.3.1.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2 или разметки 1.18, если на них нет стрелки направо.

Левый поворот запрещают следующие дорожные знаки:

Знак 3.18.2.

Знаки 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4.

Знак 5.7.1.

Знак 5.13.1.

Знаки 6.3.1, 6.3.2.

Знаки 3.2 и 3.3 с табличкой 8.3.2.

Знаки 5.15.1 и 5.15.2 или соответствующая им разметка 1.18 без стрелки левого поворота.

Действие табличек 3.18.1, 3.18.2, 3.19 и 4.1.1-4.1.6 относится к тому пересечению дорог, перед которым они размещены.

При пересечении на перекрестке сразу нескольких автодорог, разворот и поворот возможен после пересечения разделительной полосы, где действие знаков закончилось.

Поворачивать и разворачиваться запрещается через сплошную линию разметки 1.1, 1.3, 1.9, 1.11 (со стороны сплошной линии).

Выбор полосы для поворота (разворота)

Правила, изложенные в п. 8.5 ПДД, гласят, что перед поворотом или разворотом нужно заранее встать в тот ряд, по которому разрешается двигаться в данном направлении.

На автодорогах с несколькими полосами поворачивают (разворачиваются) в следующем порядке.

Правый поворот осуществляется из правого ряда на правую полосу.

Поворот налево или разворот производится с крайнего левого положения, а въезд – на любую попутную полосу.

Пренебречь этим порядком разрешают всего два случая:

Знаки 5.15.1 и 5.15.2 или разметка 1.18, указывающие направление движения по полосам. Если они есть, водителю нужно выполнять их предписания. Если разрешен левый поворот, то в этом месте допускается и разворот, но только с крайнего левого ряда. Это распространяется даже на случаи, когда повернуть налево можно сразу с нескольких полос.

Круговое движение на перекрестке. Въехать на такой перекресток можно из любого ряда попутного направления. При выезде следует руководствоваться общим принципом, занимая соответствующее крайнее положение.

На съездах к примыкающим территориям, как правило, нет указателей 5.15.1 и 5.15.2 и разметки 1.18, поэтому повороты совершаются из крайнего положения ТС в зависимости от расположения таких участков.

Поворот налево (разворот) на дороге с трамвайными путями

На дорогах, где дорожное полотно и трамвайные рельсы находятся на одном уровне, поворачивать налево и разворачиваться нужно следующим образом.

Если на перекрестке нет знаков, для маневра нужно занять трамвайные рельсы, освободив левую полосу для ТС, которые движутся прямо.

Если место оборудовано знаками 5.15.1, 5.15.2 или разметкой 1.18, то на рельсы для трамваев заезжать запрещено. Левый поворот и разворот производится с крайнего левого ряда, согласно предписаниям дорожных указателей.

Общим правилом является, то, что поворот и разворот не должен помешать движению трамваев. Маневр можно выполнять, если вблизи не приближается трамвай.

Разворот: п. 8.11 ПДД

Выполнение этого маневра подразумевает, что ТС продолжит двигаться в обратную сторону.

Чтобы развернуться, необходимо:

включить левый поворотник;перестроиться в крайний левый ряд;уступить дорогу встречному транспорту.

Если дорога слишком узкая, маневр можно сделать в несколько приемов, использовав для этого активное руление и задний ход.

Развернуться разрешается на перекрестках и отрезках между ними. Развороты на пересечениях дорог производятся только из крайнего левого ряда. Чтобы правильно развернуться на перекрестке, важно грамотно рассчитать его траекторию.

Если перекресток имеет одно пересечение проезжих частей, то разворот возможен по любой траектории.

Если на перекрестке пересекается несколько проезжих частей, и одна из них имеет разделительную полосу, то лучше разворачиваться только по большой траектории, иначе можно легко оказаться на стороне для встречного движения и нарушить п. 8.6 ПДД. За это грозит крупный штраф, вплоть до лишения прав на срок до полугода.

Правила не запрещают развороты на перекрестках с односторонним движением. Развернуться можно по любой траектории, уступив дорогу ТС встречного направления.

Согласно п. 8.8 ПДД, вне перекрестка развернуться можно как из любого крайнего положения, в том числе от тротуара или обочины.

Во всех случаях правила предписывают уступать дорогу ТС, имеющим преимущество.

На узких улицах для разворота можно использовать примыкающие территории.

В зависимости от расположения прилегающей территории для безопасного разворота можно придерживаться правил:

Если она находится справа, нужно въехать на нее задним ходом, затем повернуть налево.Если прилегающая территория находится слева, нужно заехать передним ходом, а выехать – задним.

Движение задним ходом: п. 8.12 ПДД

Этот маневр считается одним из самых опасных и рискованных. Из-за ограниченного обзора водитель фактически не видит, куда он движется и что находится на его пути. Поэтому данный маневр нужно выполнять с крайней осторожностью, не создавая помех другим участникам движения. Этого требуют ПДД.

На участках с очень ограниченной видимостью движение назад должно осуществляться с помощью третьих лиц.

Специальных дорожных символов или разметки, запрещающих передвижение на задней передаче, нет. Однако есть общие правила. Так, движение задним ходом невозможно на перекрестках из-за большой вероятности ДТП.

Знаки 3.1, 3.2, 3.17.2 и некоторые другие запрещают движение автомобилей в принципе, поэтому в данных местах нельзя ездить ни передним, ни задним ходом.

Разворачиваться и сдавать назад запрещается также на следующих участках:

на «зебре»;на автобусных остановках;на ж/д переездах;на мостах, путепроводах, эстакадах, а также под ними;на участках с ограниченной видимостью (менее ста метров в одну сторону);в тоннелях;на автомагистралях.

На односторонних дорогах можно сдавать назад, однако для этого должны быть весомые основания. Также движение задним ходом разрешено в местах выезда с примыкающих территорий, если они не образуют перекресток.

При совершении данного маневра правила требуют уступать дорогу другим участникам движения.

Штрафы за маневрирование

Наказание за нарушение правил маневрирования выписывают по ст. 12.14 КоАП:

Если перед маневром не был включен указатель поворотника или не подан сигнал рукой, то инспекторы ГИБДД выпишут предупреждение или оштрафуют на 500 рублей.За поворот не с той полосы назначат штраф 500 рублей или предупредят.За разворот или движение в месте, где это запрещено (кроме ситуаций, предусмотренных ч. 3. ст. 12.11 КоАП и ч. 2. ст. 12.16 КоАП), назначат штраф 500 рублей.Если при маневрировании не уступить дорогу ТС с преимуществом (кроме ситуаций, предусмотренных ч. 3. ст. 12.11 КоАП и ч. 2. ст. 12.16 КоАП), можно получить предупреждение или штраф 500 рублей по ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ.

Водителю предоставляется возможность оплатить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней с даты постановления. По истечении этого периода штраф придется выплачивать в полном размере.

Оплата штрафов ГИБДД доступна на «Автокоде». После оплаты сервис направит квитанцию на е-мейл и передаст данные о погашении задолженности в ГИБДД.