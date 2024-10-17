Подрыв устоев: немцы готовы покупать автомобили Made in China

Таковы итоги исследования, проведённого автоклубом ADAC (его результаты изучила редакция журнала 110KM.RU). 83% опрошенных считают, что главное преимущество «поднебесных» моделей — это низкая цена. Вдобавок публике нравятся актуальность технологий (55%) и привлекательность дизайна (37%).

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Интересно, что китайские автомобили наиболее интересны молодуй публике, а представители старшего поколения скорее выберут продукцию европейских брендов, отмечает 110KM.RU со ссылкой на ADAC.

Ещё один любопытный факт: жителям Германии интересны строго электрокары, а вот бензиновые варианты азиатского происхождения малоинтересны тамошним потребителям.

При этом среди потенциальных покупателей машин имеются сомнения относительно развитости дилерской сети (40%), качества самой техники (39%), а также безопасности конфиденциальных данных (26%).

Кстати, как выяснила редакция Quto, европейцам предложили китайские автомобили по завышенной цене: так, европейские автомобилисты платят за «поднебесные» модели на 70% больше.