Сколы, трещины, полировка и эффект линзы: как ремонтируют автомобильные стекла

Как бы бережно вы ни ездили, стёкла всё равно когда-то утратят первоначальный вид. Помутнение и затирание стекла с возрастом практически неизбежны, а сколы и царапины далеко не всегда зависят от того, кто за рулём. Действительно ли все эти дефекты можно устранить и можно ли хотя бы как-то продлить жизнь стёклам?

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Камни, щётки, губки

Сначала определимся, какими повреждения могут быть и как они образуются.

Самый распространённый дефект стекла – это скол. Получить его просто: любой неудачно прилетевший в лобовое камушек с дороги способен повредить верхний слой триплекса, после чего на стекле образуется дефект – иногда размером со спичечную головку, иногда площадью до сантиметра и даже больше. В очень редком случае скол может образоваться не только на внешнем слое стекла, но и на внутреннем.

Второй частый дефект – это трещина. Как правило, она начинается со скола. Но не всегда, потому что многое зависит от расположения скола и характеристик самого стекла. Чаще всего скол переходит в трещину, если он образовался снизу на чёрной полоске стекла. Во-первых, его на тёмном фоне почти не видно, и редко кто решается сразу заняться его устранением. Во-вторых, область стекла, отстоящая на расстоянии до 10 см от края, – это зона напряжения, что вызывает рост трещины даже от небольшого скола. В-третьих, туда обычно направлены дефлекторы системы отопления и вентиляции.

Поэтому если там есть скол, то со временем он практически гарантированно станет началом трещины. Мойка, печка, кондиционер – всё это провоцирует процесс, и сам по себе он останавливается редко. Бывает, что он может разрастись в трещину длиной несколько сантиметров и вроде бы на этом остановиться. Но радоваться рано: трещина может начать расти дальше – из-за очередной мойки или по другим причинам. Даже парковка на неровной площадке, когда кузов находится под напряжением, может вызвать рост трещины. Можно влететь в яму, и тогда после удара трещина тоже может начать расти дальше. По статистике специалистов компании Carbase, только два из десяти сколов не перерастают в трещину. А на некоторых автомобилях, отличающихся мягкими стёклами (Mercedes, BMW и некоторых других), скол станет началом трещины особенно быстро. Тут откладывать ремонт не стоит совершенно.

Ну и, наконец, третий дефект – помутнение стекла.

Оно начинается незаметно, но за три-четыре года эксплуатации вполне может стать проблемой. Внешний слой триплекса в ходе эксплуатации неизбежно получает множество мелких дефектов (небольших сколов и микроцарапин), и со временем видимость через стекло становится значительно хуже. Особенно ночью, когда свет фар встречных автомобилей в затёртом лобовом стекле становится светом люстры Большого театра. Часто можно встретить мнение, что сильно затёртые лобовые стёкла встречаются у машин, которые чаще ездят по трассам, но это не так.

Помутнение может быть вызвано разнообразными причинами. Например, при хранении машины на открытом паркинге или просто на улице во дворе стекло теряет прозрачность быстрее, чем при хранении в гараже: в микроскопические дефекты набивается пыль и грязь, которую невозможно оттуда вымыть. Особенно активно она скапливается в зоне работы дворников – там мелких царапин всегда больше. И ещё часто автовладельцы портят стёкла сами – для этого достаточно протирать их слишком жёсткой тканью или губкой. Даже обычная губка для посуды, которая с одной стороны имеет жёсткую поверхность, этой самой поверхностью способна испортить стекло очень быстро. Причём после такой губки простая полировка обычно уже не помогает – стекло приходится шлифовать.

Ремонт или всё-таки замена?

Есть ли смысл ремонтировать сколы и трещины и полировать или шлифовать стёкла? Да, есть, но не всегда.

В случае получения скола или трещины очень важно вовремя их устранить. Иногда счёт идёт даже не на дни, а на часы: бывает, что небольшой скол становится приличной трещиной за то время, пока автовладелец добирается до места ремонта. Кстати, именно по этой причине в некоторых случаях есть смысл заказать выездной ремонт, который можно провести и в тёплом гараже, и даже в закрытом паркинге (если не воспрепятствует охрана – иногда это запрещено). Почти любой сложный скол максимально качественно можно отремонтировать в течение трёх дней, а вот если заняться ремонтом через месяц, изнутри этот дефект всё равно будет немного заметен: в него в любом случае попадут пыль и грязь, а удалить их полностью невозможно. Впрочем, если скол имеет форму звёздочки с отходящими от центра заметными лучами трещины, то даже в случае своевременно проведённого ремонта изнутри место этого ремонта всё равно будет немного видно. Особенно если этот скол расположен на уровне глаз.

Часто говорят о том, что скол нужно в обязательном порядке сразу же заклеить скотчем. Рациональное зерно в этой процедуре есть, но не стоит её переоценивать. Во-первых, поможет скотч только в том случае, если заклеить скол сразу, пока в него не попали вода или пыль – тут всё верно.

Во-вторых, рост трещины из скола скотч не остановит (это может сделать только ремонт), а в-третьих, если скол маленький, то смысла в скотче вовсе нет. Его надо использовать в том случае, если в результате удара камушком от стекла отвалился кусочек – такое бывает. Вот такую щербинку заклеивать действительно надо, но лучше даже это делать не скотчем, а специальной временной наклейкой, которую можно купить в автомагазине. Это такая плёнка размером с пятирублёвую монету, которая хорошо защищает скол от грязи и воды.

Чуть выше мы говорили, что на лучший результат при устранении скола можно рассчитывать при условии его устранения в трёхдневный срок. А что, если ездить дольше?

Тут как повезёт. Если скол очень маленький и расположен не на краю стекла и не около дефлекторов (то есть, на него не дует печка или кондиционер), то можно его не устранять хоть неделю. Бывало, что с такими сколами ездили несколько лет, и трещина не появлялась. Правда, речь идёт о старых машинах (не моложе 2012-2013 годов выпуска) и о простых стёклах без обогревов. Но при этом нужно отметить, что чем раньше этот скол вылечить, тем менее заметно будет место ремонта. К сожалению, обещание отремонтировать стекло вообще без следа ремонта – это рекламная уловка, и при желании найти отремонтированный скол можно всегда. Но при этом скол, устранённый в течение трёх дней, скроется процентов на 90, устранённый через месяц – процентов на 70, а через год его ремонтировать почти бесполезно – трещины от него после такого запоздалого ремонта не пойдут, но сам скол станет лишь чуть менее заметным. Причём на стекле с обогревом результат ремонта будет выглядеть лучше: оно мягче и лучше поддаётся ремонту.

Трещину тоже надо убирать в первые два-три дня – только в этом случае можно рассчитывать на максимально хороший результат. При этом полностью она не исчезнет и будет видна как полоска на стекле. Если трещина горизонтальная, эта полоска будет выглядеть как тонкая царапинка, а вертикальная трещина будет заметна лучше. Не надо верить тем, кто обещает вернуть стеклу первозданный вид – такого просто не бывает.

Если проездить с трещиной больше трёх месяцев, желательно при ремонте не пожалеть денег на её промывку. Моют её специальной химией под давлением с помощью краскопульта, а на стекло предварительно ставят расширители, которые немного раскрывают трещину. Идеально, конечно, вымыть не удаётся, и если с трещиной проездили более полугода, вымывается только около 50-70% грязи. Результат ремонта будет лучше, но место ремонта всё же будет заметным. Однако есть и хорошие новости: отремонтировать можно трещину в любом месте стекла и любой длины. Результат зависит в первую очередь от качества стекла: так же, как и в случае со сколом, более мягкое стекло с обогревом поддаётся ремонту трещин лучше, чем твёрдое стекло старых машин.

Со сколами и трещинами вроде бы разобрались: отремонтировать можно всё, результат во многом зависит от того, как быстро это сделать, но при этом совершенно бесследно устранить некоторые дефекты невозможно. Тем не менее при стоимости некоторых стёкол более ста тысяч рублей их ремонт – очень хороший выход из ситуации. А что насчёт полировки и шлифовки?

Качество полировки и шлифовки стекла в первую очередь зависит от профессионализма специалиста. Если мастер переусердствует, можно вместо мутного стекла получить стекло с эффектом линзы, которое искажает вид. Такое может произойти, если мастер уберёт слишком толстый слой и сделает это неравномерно. Тут речь идёт о микронах, поэтому прежде, чем ехать на такую процедуру, желательно очень тщательно подойти к выбору мастерской (об этом мы поговорим чуть ниже). И ещё нужно помнить, что полировка и шлифовка делают стекло лучше, иногда – значительно лучше, но они не делают его новым. В любом случае после этих процедур останутся самые глубокие царапины и мелкие точки – последствия пескоструя на трассе. И если попытаться убрать их полностью, можно получить ту самую линзу вместо лобового, но всё равно с царапинами и мельчайшими сколами. Хотите получить новое стекло – покупайте и ставьте новое. Если достаточно только вернуть прозрачность и хорошую видимость, то полировка и шлифовка – вполне рабочий вариант решения вопроса.

Кстати, боковые и задние стёкла полируются практически без ограничений. Само собой, появление эффекта линзы возможно, но сбоку и сзади для автовладельца это остаётся практически незаметным. Правда, сейчас иногда встречаются автомобили с многослойными боковыми стёклами (например, такие у многих Porsche), которые полируются не так хорошо, но это исключение.

Мост, инжектор, полимер: как ремонтируют сколы и трещины

Процесс ремонта сколов у всех почти одинаковый, отличаются только инструменты (мост и инжектор) и полимеры, которые заливают в скол. Начинается ремонт с засверливания скола: на его месте делается углубление, которое на жаргоне называют «бычий глаз». Если скол имеет форму звёздочки с лучами трещин, то засверливают его так, чтобы не было точек, откуда эти лучики выходят.

Сверлят только верхний слой триплекса, то есть только повреждённый. Затем ставят мост – инструмент, который создаёт вакуум, далее с помощью инжектора под давлением загоняют полимер, который должен заполнить место ремонта и при необходимости затечь в каждый лучик, если речь идёт о сколе-звёздочке. Это нужно, чтобы добиться отличного результата в виде точки на месте ремонта, которая останется вместо скола-звезды. Затем мост с инжектором убирают, а место ремонта запечатывают плёнкой и сушат ультрафиолетом в течение 5-10 минут в зависимости от мощности УФ-лампы. Следующий этап ремонта – запечатывание, то есть повторная заливка полимера для полного выравнивания места ремонта. На всё уходит максимум 40 минут, но есть одна сложность: если что-то пошло не по плану, быстро ничего переделать не получится. То есть, если мастер сразу не залил полимер во все лучики, то придётся засверливать каждый лучик с другой стороны отдельно и заполнять его клеем повторно. Такой же подход практикуется в случае ремонта старых машин с твёрдыми стёклами, сколы на которых не убрали сразу. В этом случае трещины вокруг сколов надо сверлить в обязательном порядке, иначе хорошо ничего сделать не получится.

Фото: Carbase​

Ну а ремонт трещины практически не отличается от ремонта скола. Сначала трещина останавливается – то есть, засверливается по краям. Затем всё идёт в той же последовательности, как и со сколами: эти места ремонтируются, как сколы, а трещина миллиметр за миллиметром заливается полимером. В редких случаях трещины ремонтируют без её остановки засверливанием, но это должна быть совсем небольшая трещина на мягком стекле и в ненагруженном его месте, которую решили устранить сразу после появления. В жизни такое встречается редко – трещины обычно появляются как раз там, где есть зоны напряжения стекла.

А что с гарантией?

В рекламе часто обещают многое. Например, гарантию на ремонт скола в 10 лет. И самое интересное, что формально не врут: если через месяц из скола не начала расти трещина, то она не начнёт расти и через 20 лет. Поэтому многие рубят сплеча – даём, мол, гарантию хоть на 10 лет, хоть на 20. Ну а почему бы и нет, если почти ничем не рискуют? Однако честные специалисты называют более реальные гарантийные сроки – год. И если говорить серьёзно, то иногда приходится обращаться по гарантии: в очень редких случаях после ремонта большого скола диаметром 5-10 мм, из которого выпал кусок стекла, впоследствии может выпасть и застывший полимер. Как правило, такое происходит в случае ремонта скола в зоне работы дворников – выдрать полимер плохими щётками по сухому стеклу трудно, но иногда возможно. В этом случае в рамках гарантии восстанавливают «запечатку» – верхний отвалившийся слой полимера.

Гарантия на ремонт трещины обычно составляет около трёх месяцев. Больше обычно не дают: тут очень многое зависит и от твёрдости стекла, и от места трещины на этом стекле. Иногда с отремонтированной трещиной ездят годами, но для этого нужно как-то пересмотреть своё отношение к стёклам: в частности, не направлять в мороз обдув печки на стекло сразу, а хотя бы подождать, пока оно прогреется вместе с салоном.

На полировку гарантии, само собой, быть не может, но если хочется сохранить её эффект подольше, лучше заменить дворники и использовать антидождь – так стекло будет меньше царапаться. А тем, кто хранит машину на улице, желательно взять за привычку хотя бы раз в два дня поднимать дворники и вытирать стекло в зоне их покоя влажной салфеткой или мягкой тряпкой. Так под дворники будет попадать меньше мусора и пыли, которые потом царапают стекло.

Учитывайте, что при выборе мастерской в первую очередь нужно читать отзывы. Часто после общения с не очень честными специалистами клиенты ожидают каких-то фантастических недосягаемых результатов, а столкнувшись с реальностью, строчат негативные комментарии. Нужно читать ответы владельцев бизнеса и попытаться понять: а объясняли ли они клиенту все тонкости до посещения сервиса? Хорошие специалисты всегда предупреждают о том, что будет на самом деле. А на самом деле новым стекло после ремонта не станет никогда, хотя спасти его от трещин и вернуть ему приличный вид можно практически всегда.

И последнее: если время ремонта занимает несколько часов, то это означает, что будет вызван мастер со стороны – в штате такого специалиста нет. А это обычно – минимум двойная цена услуги. Разумеется, соглашаться на переплату смысла нет.