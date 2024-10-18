Нужно ли менять масло в механической коробке

«За рулем» рассказал, менять ли масло в механической коробке и какое заливать. Многие читатели «За рулем» интересуются, какое масло заливать в коробку передач в современных условиях ограничения поставок продукции ведущих мировых производителей.

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А еще чаще спрашивают, надо ли менять масло вообще, ведь об этом в инструкциях ко многим автомобилям нет ни слова. С этого и начнем. Масло в коробке – не вечное Условия работы масла в коробке передач значительно отличаются от условий работы масла в двигателе.

В большинстве типов коробок отсутствуют высокие температуры. Хотя справедливости ради надо напомнить, что если в коробке встречается гипоидная передача, то это не совсем так. При продольном расположении двигателя для «поворота» валов на 90 градусов нужна гипоидная пара, и тогда, в точке контакта зубьев шестерен, местные температуры могут достигать 300°С и более. Масло в коробке передач постепенно загрязняется продуктами износа трущихся частей. Причем если стальные частицы отлавливают магниты, которые устанавливаются в любую современную коробку, то продукты износа цветных металлов, а также различных пластмасс «гуляют» по коробке. При этом фильтра, подобного устанавливаемым в АКП и вариаторах, у механики нет. Мало того, коробка еще и «дышит». Воздух внутри коробки при нагреве расширяется и выходит наружу через сапун, который есть на любом агрегате. А при остывании засасывается наружный воздух, содержащий частицы пыли. Когда таких циклов происходит много, то масло изрядно загрязняется абразивными частицами пыли. Когда менять масло в механической коробке

Инструкции ко многим автомобилям не предполагают замену масла в механической коробке передач. Мало того, у некоторых коробок нет даже сливной пробки. А если замену инструкция и рекомендует, то очень редко. По опыту эксплуатации многих автомобилей в редакции «За рулем» можно посоветовать менять масло не реже чем раз в 60 тысяч километров.

Если хотите получить приемлемый ресурс механических коробок передач производства АВТОВАЗа для передне- и полноприводных машин, то следует поменять масло сразу после обкатки, и далее – не реже чем каждые 30 тысяч километров. Какое масло заливать в механическую коробку Повсеместно используемая американская классификация трансмиссионных масел включает зимние 70W, 75W, 80W и 85W и летние 80, 85, 90, 140, 250. При этом наиболее распространены всесезонные масла с двумя индексами. Чаще всего используются масла 75W-80 и 75W-90. Но надо строго следовать инструкции и заливать масло с предписанной автопроизводителем вязкостью.

Что касается категории масел, обозначаемых GL-4 и GL-5, то они определяют возможность работы в разных условиях нагрузки и при большей или меньшей величине контактных нагрузок, а также возможность проскальзывания зубьев. Масла GL-4 применяются, в основном, в коробках передач, содержащих только цилиндрические косозубые шестерни. Такую схему имеют все переднеприводные автомобили с поперечным расположением двигателя, а также задне- и полноприводные с продольным расположением мотора.

Если же в конструкции коробки передач есть гипоидное зацепление, что бывает при продольном расположении мотора и переднем приводе, то применять нужно масло с большими противозадирными свойствами – GL-5. Выбора между GL-4 и GL-5 не существует – нужно строго следовать инструкции. Только любители тюнинга могут попробовать для эксперимента залить GL-5 в простую коробку со всеми параллельными валами, но не факт, что станет лучше. Использовать ли синтетическое масло или более простое, зависит от толщины вашего кошелька. Но надо заметить, что тут лучше не экономить, тем более что емкость коробок обычно невелика и замены относительно редки, даже с учетом наших рекомендаций. Следим за уровнем масла в механической коробке передач Поддержание нужного уровня масла в механической коробке гораздо важнее, чем даже в автоматической коробке или вариаторе! Дело в том, что в автомате или вариаторе смазка агрегата, как и привода всех механизмов, осуществляется с помощью насоса, который засасывает жидкость из самого низа поддона агрегата через заборник – все, как в двигателе. И при этом некоторое снижение уровня жидкости не так уж опасно. Это можно сравнить с нижней меткой уровня масла в моторе, что допустимо.

В механической коробке все шестерни, подшипники, вилки и вообще все-все, смазывается разбрызгиванием. При должном уровне те шестерни, которые на это рассчитаны, зацепляют масло и разбрасывают его по коробке. Для такой системы уровень масла важнее, чем при насосной подаче, когда забор ведется с самого дна довольно объемного поддона. Если при заливке масла вы точно и правильно выставили уровень, то со временем он не меняется. Это в моторе масло угорает, а в коробке уровень может стоять на одной отметке годами. Поэтому у большинства современных механических коробок передач маслоизмерительного щупа нет.

Нужно периодически осматривать поверхность коробки передач и места выхода из нее валов – если течей нет, то нет и повода для беспокойства. Рост уровня масла может произойти, только если коробка «хлебнула воды» через сапун при преодолении водных преград или очень глубоких луж. Поэтому после подобных случаев уровень важно проверить. И если он вырос – немедленно менять масло, а также промыть агрегат. Малые формы Владельцам полноприводных кроссоверов напомним, что помимо коробки передач в их автомобилях есть еще как минимум две «масляных ванны», в которых используется трансмиссионное масло.

Первая – это угловой редуктор, закрепленный на коробке передач и, посредством гипоидной пары шестерен, передающий вращение на карданный вал. А вторая – это еще один гипоидный редуктор, совмещенный с дифференциалом и передающий вращение карданного вала на полуоси. Обратите внимание, что это именно гипоидные пары, а значит масло здесь нужно применять только с индексом GL-5. Коробочное масло с индексом GL-4 применять ни в коем случае нельзя.

Заменять масло в редукторах следует не реже, чем в коробке передач, хотя по опыту могу сказать, что и за 30 тысяч километров оно успевает заметно потемнеть. Тут надо напомнить, что даже на автомобилях, позволяющих включить режим 2WD, вся трансмиссия, включая редукторы, вращается при движении автомобиля всегда. Но емкость переднего и заднего редукторов небольшая, и масла надо немного. Для замены в большинстве автомобилей достаточно 1 литра, и это повод использовать самое лучшее, полностью синтетическое масло.