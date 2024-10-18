Ferrari представила флагманскую модель F80 с мотором на 1200 л.с.

Итальянский производитель суперкаров Ferrari представил новую флагманскую модель F80, которая пришла на смену Ferrari LaFerrari. В отличие от предшественницы, которую приводил в движение мотор V12, новая F80 оснащена бензиновым двигателем V6 на 900 л.с. и тремя электромоторами. Суммарная мощность гибридной трансмиссии - 1200 л.с. В ходе разработки мотора инженеры увеличили давление в камере сгорания и перекалибровали коробку передач. Ferrari F80 стал самым мощным автомобилем, созданным за всю историю марки. До "сотни" он разгоняется за 2,15 с, а отметки в 200 км/ч достигает через 5,75 с. Автомобиль снабжен подъемными дверями-"ножницами" и выдвижным антикрылом в задней части кузова. Кузов-монокок суперкара изготовлен из углеволокна и композитных материалов.