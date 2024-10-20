Эксперты рассказали, чем сможет удивить новая Lada Aura

В России провели тест-драйв для новой Lada Aura. Эксперты выяснили, соответствует ли автомобиль заявленному классу.

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Модель Lada Aura заявлена в D-классе, поэтому критерии ее оценки во время проведения тест-драйва оказались высокими.

Одна из особенностей автомобиля - кресла и диван высокого уровня качества. Эксперты отмечают, что кресла получились такими комфортными, что запросить их в дальнейшем захотят все владельцы Vesta. Устанавливать такое дополнение легко - переделка не потребуется.

Автомобиль получил в конструкцию по-настоящему большие задние двери. На заднем диване остается достаточно пространства для ног - не менее 30 см от коленей до кресел. В остальном оформление полностью соответствует известной в России Lada Vesta. В ходе разработки Aura производитель увеличил колесную базу на 25 см. Среди других отличий можно выделить вставки из кожи на дверных картах и шильдики на решетках динамиков с названием модели.

Комфорт в автомобиле, действительно, вырос на уровень. Добиться этого удалось при помощи огромного числа доработок. Производитель поменял используемые материалы и цветовую палитру. Кроме того, была устранена проблема низкого потолка в автомобиле. Посадка получилась удачной, но при росте 180см+ все равно можно столкнуться с дискомфортом.

Качественно проработали и шумоизоляцию в салоне автомобиля. Однако она не соответствует уровню D-класса. Звуки все равно проникают в салон через стекла и колесные арки. Второй ряд Lada Aura лишен некоторых удобств. Так, в конструкции нет автоматической доводки стеклоподъемников. Здесь же не предусмотрены воздуховоды и отдельный климат-контроль. Пока для модели Aura предлагается только кондиционер.

По ездовым характеристикам автомобиль приближен к модели Lada Vesta. Автомобиль стал более стабильным на прямой, а в повороты заходит менее охотно. Аудитория Aura - представители государственных структур и таксопарки. До конца текущего года будет выпущено 2-3 тысячи автомобилей, а в следующем году - еще 5-8 тысяч лимузинов.