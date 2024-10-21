Вице-президент НАС объяснил, как побудить водителей покупать ОСАГО

Вице-президент НАС Шапарин объяснил, как побудить водителей покупать ОСАГО. Новый законопроект, одобренный Госдумой РФ в первом чтении, предполагает наказание в отношении водителей, практикующих опасную езду, штраф в размере 3-5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин напомнил, что в Правилах дорожного движения понятие «опасное вождение» прописано еще с 2016 года. В частности, прописано «перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты», «несоблюдение безопасной дистанции», «необоснованное резкое торможение», «несоблюдение бокового интервала» и т.д. Но при этом нет никаких четких критериев, подчеркивает Шапарин.

«Несколько лет назад аналогичный законопроект тоже прошел первое чтение. А второе уже не осилил. Ни тогда, ни сейчас никто толком не знает, как доказать «опасную езду». Штрафы-то выписать можно, но водители пойдут в суд с апелляциями и в 99% случаев их выиграют», – констатирует вице-президент НАС.

Шапарин видит два варианта решения проблемы: детально прописать все возможные ситуации, подпадающие под определение «опасное вождение» – с учетом интервалов между машинами, их скорости, количеством перестроений между полосами на единицу пройденной дистанции. Но с таким объемом данных инспекторам ГАИ будет очень сложно.

Придется фиксировать нарушение при помощи камер видеонаблюдения, тогда нужно устанавливать их на каждый столб, что в принципе нереально, подчеркивает Шапарин.

«Либо сделать как в некоторых странах Европы – отдать все на откуп инспекторам. Мол, если сотрудник ГАИ решил, что водитель вел себя агрессивно, значит, имел на то основания. Схема рабочая, но не в нашей стране и не с нашим уровнем доверия народа к тем же гаишникам», – уточняет эксперт.

Формулировка «высокая коррупционная составляющая» стала еще одной важной причиной, почему приятие аналогичного законопроекта отклонили в прошлый раз, уточняет эксперт. Отклонят и в этот раз, прогнозирует Шапарин. Что касается штрафа за повторное вождение без полиса ОСАГО, вице-президент НАС убежден, что нельзя мотивировать людей только штрафами.

«Надо делать так, чтобы автовладельцы вновь увидели в автогражданке инструмент для собственной защиты, а не просто дополнительный налог на машину», – объясняет эксперт.

Другими словами, нужно снижать тарифы и пересматривать выплаты, тогда и ловить никого не придется, резюмирует Шапарин.