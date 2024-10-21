Автовладельцы стали больше экономить на профилактике

За последние три года жизнь российских автовладельцев изменилась. Машины с пробегом стали старше - 72% парка легковых автомобилей имеет возраст свыше 10 лет. Более половины рынка новых моделей заняли китайские бренды. Запасные части и стоимость работ по обслуживанию и ремонту постоянно растут в цене. Как это сказалось на работе автосервисов и поведении клиентов, "Российской газете" рассказали эксперты автомобильного маркетплейс Fresh.

© Российская Газета

Анализ выявил пять тенденций.

Сократились сроки замены моторного масла. Сегодня автовладельцы в среднем меняют масло в двигателе на 500-700 км раньше, чем три года назад. Илья Иванский, операционный директор по сервису маркетплейса Fresh, находит тому несколько объяснений. Первое: люди пытаются продлить срок службы двигателя более частой заменой масла, потому что понимают - купить новый автомобиль в ближайшее время не получится.

Второе: большинство ГСМ-брендов с мировым именем ушли с российского рынка, и автовладельцы не уверены, что новое масло с неизвестным пакетом присадок способно нормально отработать положенный срок. Третье: на сервисе все больше китайских машин, а им с завода предписано менять масло каждые 10 000 км, а не раз в 15 000 км, как европейским моделям.

Клиенты чаще отказываются от профилактики. Часть работ, предлагаемых большими сервисными станциями, носит рекомендательный характер. К ним относятся антибактериальная обработка системы кондиционирования воздуха, покрытие ветрового стекла водоотталкивающим составом, профилактическая чистка дроссельной заслонки, узла, который регулирует обороты и мощность бензинового двигателя. Все эти работы имеют смысл, но к числу неотложных не относятся. Доля заказов по ним за три года сократилась на 32%.

"Это одно из проявлений общей тенденции экономить, то есть оплачивать только те работы, без которых точно не обойтись", - считает Илья Иванский.

Вырос-спрос на сход-развал. Рост на 103% доли работ по "регулировке угла установки колес" за три года. Объяснение этому Илья Иванский находит не в свойствах самих машин, а в ситуации на рынке расходных материалов. Комплект качественных европейских шин вырос в цене примерно вдвое, а правильный сход-развал минимизирует износ резины. Условно, человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену комплекта шин за 30-40 тысяч рублей.

Безусловно, при покупке шин можно сэкономить, и приобрести китайский ноунейм. Только нередко покупатели ноунейма тоже приезжают раньше времени на сход-развал. Они видят, что глубина протектора уменьшается со стремительной скоростью, и подозревают, что дело в нарушенных углах установки колес, хотя причина - в низком качестве резиновой смеси.

"Однако не берусь ругать весь Китай - попадаются на редкость живучие модели шин с неплохим набором эксплуатационных характеристик", - уточняет Илья Иванский.

Кириллица стала ходовым товаром. Русификация автомобилей - совершенно новый и очень востребованный вид работ.

"За весь 2021 год у нас не зафиксировано ни единого обращения с просьбой перевести меню на русский язык, - говорит Илья Иванский, - Сейчас у нас постоянный поток клиентов".

Обязательной русификации требуют автомобили китайских брендов, предназначенные для внутреннего рынка. У них кроме иероглифов на многочисленных экранов там просто ничего нет. Вы не разберетесь с элементарными функциями, например с тем, как включить обогрев сидений, поскольку отдельных физических кнопок для этого может быть не предусмотрено.

Русский язык отсутствует в меню и многих машин популярных японских марок, привезенных по параллельному импорту с Ближнего Востока.

Российские автомобилисты, добавляет эксперт маркетплейса Fresh, за последние полтора десятилетия привыкли, что все автомобили, вне зависимости от места производства, общаются с ними на родном языке, а потому даже английское меню "воспринимают как явное неуважение к себе".

Вариаторы вытесняют классические автоматы. Доля заездов для обслуживания вариаторов - CVT, бесступенчатых автоматических трансмиссий - выросла на 48%. По мнению технического эксперта маркетплейса, это связано с тем, что на китайских машинах, которые составляют основу рынка новых автомобилей, вариаторы встречаются чаще классических гидромеханических автоматов.

Покупатели переживают за ресурс CVT - вариаторы и вправду хуже переносят работу в тяжелых условиях, чем классические автоматы - а потому меняют в них масло (трансмиссионную жидкость) порой чаще, чем предписывает сервисная книжка, отсюда дополнительные визиты. Некоторые производители, кстати, для привлечения покупателей заявляют, что масло в вариаторе залито на весь срок службы автомобиля.

"Не стоит верить вредным советам, если вы планируете ездить на машине и после окончания срока гарантии, - говорит Илья Иванский, - даже в механических коробках масло желательно менять".

Материал для исследования - 320 тысяч сервисных операций, проведенных с января по декабрь 2021 года и с августа 2023 года по июль 2024-го.