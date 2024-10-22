Тест-драйв Jetta VS7: не хуже, чем Karoq и Tiguan?

Немецкий подход к инженерии, эргономике и дизайну в России был в цене во все времена. Но что если теперь народный немецкий автомобиль доступен разве что на вторичке и по совсем другим ценам? Остаются компромиссы, например, детище китайско-немецкого альянса.

А что это у нас за иероглифы на крышке багажника? Как теперь все просто: навел смартфон, и вот он результат из гугл-переводчика – тут серебристым по синему выведено «FAW Volkswagen». Все точно, именно продукцию этого совместного предприятия и внедряет в массы российское представительство марки Jetta, основанной в 2019 году. Помимо Джетты «ФАВ-Восточная Европа» занимается дистрибуцией трех брендов: собственно, FAW, а также Hongqi и Bestune. Но если вышеперечисленные марки получили на все предлагаемые модели одобрение типа транспортного средства, то ни на одну из трех Джетт (седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7) ОТТС нет. Догадываетесь, почему?

Чтоб никто не догадался

Конечно же, это совершенно не вписывается в современную политику покинувшего Россию концерна Volkswagen. Означает ли это, что Jetta пришла невсерьез и ненадолго? Перипетий появления бренда Jetta мы уже коснулись в тесте модели VS5, и с тех пор принципиально ничего не поменялось: машины по-прежнему ввозят по параллельной схеме, а о локализации разговоров нет. Но Джетты продаются пусть и с минимально разрешенной государством, но гарантией в 2 года и 100 000 км, и эта поддержка хотя бы официальная. Этакая гибридная схема, по иронии судьбы отыгранная и в гибридной же русификации: панели приборов в машинах на кириллице, а вот головные устройства англоязычны.

Впрочем, народ быстро перестраивается и уже ничему не удивляется, а только приспосабливается. Надписи в меню приходится гуглить? Ерунда. Нет подогрева руля? Дилер поставит за копеечку-другую. Главное – ощущение «немецкости». И если вам доводилось ездить на кроссоверах Skoda или Volkswagen, то вы почувствуете ее сразу.

В салоне Jetta масса знакомых деталей, начиная от общей архитектуры передней панели с развернутой к водителю консолью, формой дверных ручек, блоками климат-контроля и управления светом и заканчивая кнопками и прочей мелочевкой. Все это так или иначе светилось на кроссоверах Volkswagen, Skoda и Seat разных модельных годов и для разных рынков. Но, присидевшись и проехав пару сотен километров, понимаешь: есть в этой «немецкости» привкус экономии. И пускай Jetta VS7 была признана в 2024 году самым качественным среднеразмерным кроссовером в рейтинге China Automobile Quality Ranking, нас-то не проведешь.

Экран мультимедиа даже топовой версии не поражает разрешением, стекла останавливаются в нижнем положении с глухим гильотинным стуком, шумоизоляция колесных арок тоже не великая, пластик хоть и «soft», но только на «look», а не на ощупь, на обивке крышке багажника – сиротливая выштамповка под кнопку электропривода. Но все это из разряда эксплуатационных особенностей, которые на скорость не влияют. А вот то, что кузов тут оцинкован не полностью, кого-то может немного насторожить: цинком покрыты двери с внешней стороны, передние крылья, пятая дверь, но порогов, крыши, задних крыльев обработка не коснулась.

Рестайлинг, с которым VS7 приходит к нам в 2024 году, привнес свежий дизайн решетки радиатора логотипа и бамперов, окрашенные в цвет кузова пороги, серебристый и черный молдинги, надпись Jetta на крышке багажника и новый спойлер там же плюс восемь новых цветов кузова. А все «железо» осталось неизменным.

Генномодифицированный

Большинство потенциальных покупателей Jetta VS7 наверняка интересует фольксвагеновское нутро: платформа MQB, обещающая выверенную управляемость, а также экономичность и неплохая динамика, обеспечиваемая известным от катушек зажигания до поддона картера 150-сильным турбомотором 1,4 TSI серии EA211. Ну и проверенный и надежный классический гидромеханический автомат Aisin TF-70SC тоже никто не сбрасывает со счетов. Привод, правда, только передний, но с этим придется смириться.

Едет Jetta VS7 приятно. Автомат незаметно листает передачи и не расстраивает ни тугодумностью, ни сбоями в логике при включении нужной ступени. Если тандем этого же двигателя с роботом DSG на немецких и чешских машинах и работает чуть расторопнее, то на доли секунды. При этом японская гидромеханика все же в меньшей степени склонна к внезапным сюрпризам по части надежности.

Рулится кроссовер тоже достойно, хотя до филигранности «истинных немцев» он все же не дотягивает: подвеска плотная и передает нюансы рельефа на кузов, при этом в быстрых поворотах заметны небольшие крены, а реактивное усилие на руле слегка размыто. И все же впечатления от управляемости Джетты весьма позитивные, особенно в сравнении с большинством чистокровных «китайцев».

По фото может показаться, что Jetta VS7 – клон компакта Skoda Karoq. Однако между ними почти четверть метра разницы. К «семерке» длиной 4624 мм ближе Tiguan или Kodiaq. Так что можете смело рассчитывать и на простор на заднем сиденье, и на вместительный багажник. Правда, в «кладовке» VS7 вы не найдете ни замечательных шкодовских фишек из серии Simply Clever, ни даже джентльменского набора кармашков, сеточек и розеток.

Да и в принципе стартовая комплектация Glory за 3,37 миллиона рублей оснащением не балует. Да, вы получите обязательные для китайского рынка панорамную крышу и цифровую приборку. Статус современной модели подтверждают LED-оптика, климат- и круиз-контроль, датчики света и дождя, беспроводная зарядка телефона и цифровая приборка. Но подушек безопасности всего четыре, а обогрева нет даже у передних сидений: все это появляется во второй комплектации Ultimate за 3,53 миллиона вместе с адаптивным «круизом» и двухзонным «климатом». Может, есть смысл взглянуть на «параллельные» Tiguan или Kodiaq?

Конкуренты

Никаких официальных поставок Тигуанов и Кодьяков, разумеется, нет. Однако на популярных сайтах объявлений есть по несколько сотен предложений кроссоверов 2023-2024 года выпуска, ввезенных из Китая или Казахстана, в наличии в России. Но готовьтесь доплатить относительно VS7, и немало.

Скромно оснащенные переднеприводные версии с мотором 1,5 в 156 л.с. для Volkswagen или 2,0 TSI (186 л.с.) для Skoda оцениваются в 4,4-4,5 миллиона. Для наглядности: тот же двигатель отдачей 220 сил в сочетании с полным приводом поднимает цену Шкоды минимум до 4,6 миллиона.

Вариантов оснащения для Skoda Kodiaq гораздо больше двух. Так, у машин из Казахстана несколько фиксированных комплектаций, которые можно дополнить отдельными опциями и пакетами, зимний пакет входит в базовое оснащение. Хотя даже на кроссоверах из Китая обогрев передних сидений стоит на всех исполнениях. В топе по сравнению с VS7 вы получите больше ассистентов водителя и опций комфорта. Но и заплатить придется минимум 5,5 миллионов.

Если же габариты для вас не в приоритете, но очень хочется приобщиться к ушедшим от нас фольксвагеновским технологиям, то есть на рынке предложения и по модели Karoq. За 3,55-3,65 миллиона рублей продаются экземпляры в близкой к VS7 конфигурации: 150 сил, монопривод плюс робот. Будут в них и кожа, и адаптивный круиз-контроль, и обогрев сидений, и «панорама». Только места для пассажиров и багажа заметно меньше.

У ценителей хороших настроек силового агрегата и ходовой в наши дни выбор невелик. У машин чисто китайских марок с этим не очень, но исключения все же есть – например, Geely Atlas. Этот кроссовер чуть крупнее (4670 мм) и заметно мощнее (200 л.с.), чем VS7. Переднеприводные версии стоят сопоставимые с «семеркой» 3,29-3,67 миллиона рублей. Причем уже в базе будут все обогревы, адаптивный круиз-контроль и шесть подушек безопасности. Зато в салоне не обошлось без эргономических просчетов, которых Jetta лишена. Весомый аргумент в пользу Geely – возможность за доплату в 200 тысяч получить полный привод, причем с 8-ступенчатым автоматом вместо робота.

А если хочется максимум автомобиля за минимальную цену? Да еще и чтобы был адаптирован к российским условиям? Тут вряд ли найдутся равные новому поколению Haval F7 тульской сборки. Со 150-сильным мотором, роботом и передним приводом кроссовер длиной 4780 мм стартует с 2,7 миллиона рублей. За эти деньги получите не только полный набор зимних опций, но и интегрированные сервисы Яндекса. Кроме того, в списке оснащения система кругового обзора, двухзонный «климат», редкий для китайских машин датчик уровня омывающей жидкости. Топовая версия с полным приводом, мотором на 192 л.с. и щедрым оснащением тянет на 3,5 миллиона – это на 30 тысяч меньше, чем Jetta VS7.

Технические характеристики Jetta VS7КузовТип кузовауниверсал Число дверей/мест5/5Длина/ширина/высота, мм4624×1841×1624Колесная база, мм2730Колея передняя/задняя, ммн.д.Масса снаряженная/полная, кг1425/н.д.Объём багажника, л548ДвигательТипбензиновый, турбированныйКомпоновка и расположениерядный, спереди, поперечноЧисло цилиндров/клапанов4/16Рабочий объём, см³1395Мощность, л.с./об/мин150/5000-6000Крутящий момент, Н•м/об/мин250/1750-3000ТрансмиссияКоробка передачавтоматическая, гидромеханическая, 6-ступенчатаяПриводпереднийХодовая частьПодвеска передняянезависимая, МакферсонПодвеска задняянезависимая, многорычажная Тормоза передниедисковые, вентилируемые Тормоза задниедисковые, невентилируемыеРулевое управлениереечное, с электроусилителемРазмерность шин195/55 R16Эксплуатационные характеристикиМаксимальная скорость, км/ч175Время разгона 0–100 км/ч, с10,2Расход топлива, город/загород/смешанный, л/100 кмн.д./н.д./7,1Ёмкость топливного бака, л51ТопливоАИ-95Дорожный просвет, мм175