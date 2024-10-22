Первый тест-драйв обновленного кроссовера Jetta VS5

Редакция Quto назвала плюсы и минусы кроссовера Jetta VS5. Его могли назвать Aleko (то есть Автомобильный завод имени Ленинского комсомола)... В своё время концерн Volkswagen хотел создать сразу несколько брендов, под которыми выпускать бюджетные машины для локальных рынков. В России — «Алеко», в Китае — «Джетта»... В нашей стране руководство автогиганта не стало городить огород из нескольких марок. А вот китайской публике таки предложили «народные» автомобили Jetta.

Общая идея была такова: «Джетты» должны выбирать жители небогатых китайских городов, переросшие модели местных производителей, но не готовые покупать оригинальные «Фольксвагены». Немцы предоставляют технологии, платформы и агрегаты, а китайская сторона — осуществляет сборку.

В итоге, в городе Чэнду появился конвейер, принадлежащий совместному предприятию FAW-Volkswagen, с которого вполне успешно сходят седаны Jetta VA3, а также родственные кроссоверы VS5 и VS7. Притом крайне важно, что владельцем бренда Jetta является вышеупомянутое совместное предприятие!

Потому совсем неудивительно, что этими автомобилями на российском рынке решило торговать местное представительство FAW. А что говорит Volkswagen? «Кто такой Volkswagen? Это ваш родственник Volkswagen? Папа ваш Volkswagen?», — перефразируя классиков, может парировать «поднебесная» компания.

© Jetta

© Jetta

© Jetta

Пока машины ввозятся по процедуре параллельного импорта без проведения обязательной сертификации, поскольку Минпромторг подтвердил продление этой схемы на следующий год. Ну, а потом локальному офису придётся получать на поставляемую технику Одобрения типа транспортного средства.

Мы не случайно описываем все эти нюансы настолько подробно: важно уяснить, что Jetta — это серьёзно. То есть купив сегодня седан или кроссовер, завтра владелец точно не останется без запчастей, сервиса и гарантии. Ну, а наличие немецких корней существенно упростит будущую эксплуатацию!

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

Наличие этих самых немецких корней не требует доказательств. Открываем водительскую дверь кроссовера VS5 и видим очень знакомую картину: руль, сиденья, кнопки и множество других вещей мы встречали на других «Фольксвагенах», «Шкодах» и даже «Ауди»...

Правда, с поправкой на бюджетность: у «Джетты» — проще материалы, скромнее отделка и, как показал дальнейший тест, хуже шумоизоляция. Но это мелочи! Ведь куда важнее, что утомлённые китайским нашествием россияне вновь могут приобрести продукт европейского инжиниринга.

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

Правда, с некоторыми нюансами. Если вспомнить Skoda Karoq, Volkswagen Taos или малознакомый россиянам, но родственный «китайцу» Seat Ateca, то можно сделать вывод, что VS5 имеет менее удобную набивку сидений, тонкий обод рулевого колеса и довольно странный дизайн панели приборов.

В чём странность? Самый удобный дизайн «раскладки» — с центральным расположением спидометра, вокруг которого размещаются вкладки дополнительной информации. Но при таком оформлении тахометр представляет собой плохо читаемую полоску наверху.

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

С точки зрения настроек шассси — свои нюансы. Рулевое управление получилось менее точным, а в крутых поворотах автомобиль ощутимо уплывает наружу. Подзабытый публикой Volkswagen Taos дарил больше обратной связи, а на виражах охотнее ввинчивался внутрь.

С другой стороны, кто сейчас будет всерьёз обсуждать нюансы рулёжки? Тем более, что подвеска откалибрована вполне удачно, соблюдая приятный баланс между управляемостью и комфортом. Перед лежачими полицескими лучше притормаживать, но по разбитому асфальту можно лететь ходом.

© Jetta

© Jetta

К силовому агрегату — а это связка 150-сильного 1.4 TSI и классического шестидиапазонного «автомата» — претензий минимум. Переключения последнего — понятные, логичные и своевременные. Для полного счастья не хватает только полного привода... Увы, но Jetta имеет лишь моноприводное исполнение.

И тут возникает ключевой вопрос: на каких условиях можно простить этот минус? Обновленный кроссовер Jetta VS5 предлагается по цене от 3 000 000 до 3 350 000 рублей. В нынешних реалиях — очень даже неплохо. Кроме того, при покупке любой версии даётся прямая скидка 150 000.

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

Ещё один козырь новинки, кроме цены, — это наличие «старшей» модели VS7, которая на 20 сантиметров длиннее модели VS5. Притом важно, что «семёрка» — строго пятиместная, так как прибавка пошла на увеличение объёма багажника, а также повышение комфорта задних пассажиров.

В движении автомобили почти идентичны. Разве что, VS7 ожидаемо стабильнее стоит на скоростной прямой. И даже расход топлива близок: в смешанном цикле вседорожники потребляют 8-9 литров «девяносто пятого» (это, кстати, вполне реальные, а не «бумажные» показатели).

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

Так насколько Volkswagen «поднебесной» сборки далеки от оригинального продукта? Если простить мелкие огрехи, то VS5 и VS7 — это действительно классные SUV, которые можно без каких-либо скидок противопоставить самым современным одноклассникам китайских марок.

Добротное шасси, известный набор агрегатов, прогнозируемый ресурс, понятная ремонтопригодность. Разве что, с «кузовщиной» поначалу точно будут проблемы... И, конечно, нужен агрессивный маркетинг, чтобы широкие массы прознали: немецкие машины вернулись под новым брендом.

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

И комплектации неплохи. В базовом наборе «пятёрки» есть светодиодные фары, фронтальные подушки безопасности, задние парктроники, 10-дюймовый тачскрин медиасистемы, автоматическая климатика, круиз-контроль и многое другое. А «семёрка» оснащена того богаче.

На автомобили действует официальная гарантия — 2 года или 100 тысяч километров пробега. Единственная загвоздка — нет внятной информации по поводу гарантии от сквозной коррозии... Но всё должно быть пристойно: кузовные детали, за исключением крыши, отштампованы из «оцинковки».

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

© Jetta

«А мне всё нравится! Я бы только сразу руль другой поставил», — заявил один заядлый фанат немецкого автопрома, который никак не может подобрать себе машину из всего многообразия китайских паркетников. И это отзыв потенциального покупателя, а не праздного зеваки.

В России — целая армия «ваговодов»: в одном только 2021 году наши соотечественники суммарно приобрели 189 000 «Фольксвагенов», «Шкод» и «Ауди». И многие продолжают хранить верность этим брендам. А, значит, будут готовы и полюбить новый — «Джетту».

© Jetta

© Jetta

P.S. В тексте неоднократно упоминается, что это — «обновлённые кроссоверы». А всё потому, что российский офис FAW сразу начал торговать машинами 2024 модельного года, которые отличаются более свежей внешностью, улучшенными материалами отделки и переоформленными салонами.