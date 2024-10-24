Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зиме: 7 советов для водителей
Зима в нашей стране - долгий период, крайне сложный для автомобилей, поэтому готовиться к нему лучше заранее и тщательно. С помощью простых превентивных мер можно избежать сложных и дорогостоящих ремонтов, разных неожиданных ситуаций морозным утром, а также продлить жизнь своего автомобиля. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
1. Меняем летнюю резину на зимнюю
"Первое, что необходимо сделать при подготовке авто к сезону холодов - сменить резину. Заранее проверьте состояние резины, если планируете эксплуатировать ее не первый год. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Кроме того, не должно быть деформаций, трещин, порезов и других повреждений шины.
Если резину необходимо заменить, то лучше всего сделать это заблаговременно. Чем ближе к сезону вы озадачитесь покупкой, тем дороже она выйдет.
Многие меняют летнюю резину на зимнюю после того, как в течение недели-двух установятся минусовые температуры. Якобы без снега на шипах или "липучках" передвигаться нельзя. Это ошибочное мнение. Я рекомендую менять резину в +7 градусов, до стабильного снежного покрова и до ажиотажа на шиномонтаже.
Помимо смены шин и балансировки, рекомендую проверить и углы установки колес. Эту процедуру полезно проводить именно сезонно, не дожидаясь неприятных сигналов о неисправности.
2. Проверяем состояние аккумулятора
Свечи зажигания также нужно проверить и заменить при необходимости. От исправности системы зажигания, всех ее элементов, зависит беспроблемный зимний пуск.
Первые морозы всегда приходят неожиданно и есть большой риск, что аккумулятор может выйти из строя при серьезном похолодании. Нужно осмотреть клеммы на предмет окисления и различных загрязнений. Клеммы легко очистить тряпкой, смоченной в слабом растворе соды, а после пройтись наждачной бумагой.
Кроме того, смотрим на уровень электролита и проверяем заряд. Уровень должен быть не ниже отметки минимум, а заряд - ниже 12 Вольт. Кроме того, лучше заблаговременно подзарядить батарею, до наступления сильных морозов, когда нагрузка на АКБ заметно возрастет.
Если по всем пунктам проверки АБК у вас будут сомнения: клеммы окислены, заряд слабый, уровень низкий - лучше купить новый аккумулятор.
3. Смотрим на состояние техжидкостей
Убедитесь, что уровни всех техжидкостей в автомобиле соответствуют норме. Вспомните срок эксплуатации и оцените состояние основных составов: моторного и трансмиссионного масла, антифриза, тормозной жидкости. Не забудьте сменить воду в бачке омывателя на "незамерзайку".
Напомню, что срок замены моторного масла в условиях российского климата и особенностей эксплуатации, следует сократить до 5-7 тысяч км пробега. Не стоит ориентироваться на рекомендуемые автопроизводителем 10 тысяч км пробега. В инструкции всегда указано, что нужно ориентироваться именно на условия эксплуатации авто, а в России они считаются очень сложными.
Обязательно выполните проверку состояния охлаждающей жидкости - антифриза. От этой жидкости зависит прогрев двигателя, что особенно важно в зимних условиях.
Состояние большинства техжидкостей в авто необходимо проверять на СТО с помощью специального оборудования.
4. Записываемся на диагностику
Очень полезно перед зимой пройти полную диагностику на сертифицированном современном СТО. Проверьте основные системы автомобиля и убедитесь в исправности агрегатов. Тормозная система, подвеска, топливная система - в фокусе внимания перед холодами.
Диагностика не займет много времени, но позволит ездить со спокойной душой, не беспокоясь за свою жизнь и здоровье.
5. Меняем стеклоочистители
Замените щетки стеклоочистителя перед снежным периодом. Одно дело, когда щетки борются с потоками воды из-за дождя или луж, но совсем другое - работа в снегопады. Поэтому даже если ресурс ваших щеток только подходит к концу, лучше поставить новые.
Щётки стеклоочистителя можно поставить зимние или универсальные. Рекомендую выбрать бескаркасные модели, они более функциональны в зимнее время.
6. Проверяем печку
Перед наступлением холодов проверьте систему отопления авто. Попробуйте разные режимы работы печки. Примерно за 10 минут работы печки на средней интенсивности в салоне должно становиться тепло. Если такого не происходит, печка дует слабо или воздух недостаточно теплый, тогда необходимо записываться на СТО и искать неисправность.
7. Важные мелочи
Советую проверить батарейки в пультах и в ключах. На морозе они разряжаются быстрее, поэтому есть риск не запуститься с автозапуска или вообще не попасть в машину. Зимой это может быть особенно неприятно.
Оцените состояние салонного фильтра, если он грязный - обязательно замените перед холодами. Очень часто печка в авто работает не так, как положено именно из-за забитого летней пылью, листвой и грязью фильтра.
Убедитесь, что в автомобиле есть хорошая, исправная щётка со скребком для очистки снега, провода для запуска. Возможно стоит положить и комплект теплой одежды. Ситуации зимой могут быть разные, иногда приходится "прикуривать" авто на холоде. Заранее стоит купить специальные средства для разморозки замков и силиконовую смазку для резиновых уплотнителей автомобиля", - отметил специалист.