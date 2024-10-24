Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к зиме

Зима в нашей стране - долгий период, крайне сложный для автомобилей, поэтому готовиться к нему лучше заранее и тщательно. С помощью простых превентивных мер можно избежать сложных и дорогостоящих ремонтов, разных неожиданных ситуаций морозным утром, а также продлить жизнь своего автомобиля. Об этом "Российской газете" рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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1. Меняем летнюю резину на зимнюю

"Первое, что необходимо сделать при подготовке авто к сезону холодов - сменить резину. Заранее проверьте состояние резины, если планируете эксплуатировать ее не первый год. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм. Кроме того, не должно быть деформаций, трещин, порезов и других повреждений шины.

Если резину необходимо заменить, то лучше всего сделать это заблаговременно. Чем ближе к сезону вы озадачитесь покупкой, тем дороже она выйдет.

Многие меняют летнюю резину на зимнюю после того, как в течение недели-двух установятся минусовые температуры. Якобы без снега на шипах или "липучках" передвигаться нельзя. Это ошибочное мнение. Я рекомендую менять резину в +7 градусов, до стабильного снежного покрова и до ажиотажа на шиномонтаже.

Помимо смены шин и балансировки, рекомендую проверить и углы установки колес. Эту процедуру полезно проводить именно сезонно, не дожидаясь неприятных сигналов о неисправности.

2. Проверяем состояние аккумулятора

Свечи зажигания также нужно проверить и заменить при необходимости. От исправности системы зажигания, всех ее элементов, зависит беспроблемный зимний пуск.

Первые морозы всегда приходят неожиданно и есть большой риск, что аккумулятор может выйти из строя при серьезном похолодании. Нужно осмотреть клеммы на предмет окисления и различных загрязнений. Клеммы легко очистить тряпкой, смоченной в слабом растворе соды, а после пройтись наждачной бумагой.

Кроме того, смотрим на уровень электролита и проверяем заряд. Уровень должен быть не ниже отметки минимум, а заряд - ниже 12 Вольт. Кроме того, лучше заблаговременно подзарядить батарею, до наступления сильных морозов, когда нагрузка на АКБ заметно возрастет.

Если по всем пунктам проверки АБК у вас будут сомнения: клеммы окислены, заряд слабый, уровень низкий - лучше купить новый аккумулятор.

3. Смотрим на состояние техжидкостей

Убедитесь, что уровни всех техжидкостей в автомобиле соответствуют норме. Вспомните срок эксплуатации и оцените состояние основных составов: моторного и трансмиссионного масла, антифриза, тормозной жидкости. Не забудьте сменить воду в бачке омывателя на "незамерзайку".

Напомню, что срок замены моторного масла в условиях российского климата и особенностей эксплуатации, следует сократить до 5-7 тысяч км пробега. Не стоит ориентироваться на рекомендуемые автопроизводителем 10 тысяч км пробега. В инструкции всегда указано, что нужно ориентироваться именно на условия эксплуатации авто, а в России они считаются очень сложными.

Обязательно выполните проверку состояния охлаждающей жидкости - антифриза. От этой жидкости зависит прогрев двигателя, что особенно важно в зимних условиях.

Состояние большинства техжидкостей в авто необходимо проверять на СТО с помощью специального оборудования.

4. Записываемся на диагностику

Очень полезно перед зимой пройти полную диагностику на сертифицированном современном СТО. Проверьте основные системы автомобиля и убедитесь в исправности агрегатов. Тормозная система, подвеска, топливная система - в фокусе внимания перед холодами.

Диагностика не займет много времени, но позволит ездить со спокойной душой, не беспокоясь за свою жизнь и здоровье.

5. Меняем стеклоочистители

Замените щетки стеклоочистителя перед снежным периодом. Одно дело, когда щетки борются с потоками воды из-за дождя или луж, но совсем другое - работа в снегопады. Поэтому даже если ресурс ваших щеток только подходит к концу, лучше поставить новые.

Щётки стеклоочистителя можно поставить зимние или универсальные. Рекомендую выбрать бескаркасные модели, они более функциональны в зимнее время.

6. Проверяем печку

Перед наступлением холодов проверьте систему отопления авто. Попробуйте разные режимы работы печки. Примерно за 10 минут работы печки на средней интенсивности в салоне должно становиться тепло. Если такого не происходит, печка дует слабо или воздух недостаточно теплый, тогда необходимо записываться на СТО и искать неисправность.

7. Важные мелочи

Советую проверить батарейки в пультах и в ключах. На морозе они разряжаются быстрее, поэтому есть риск не запуститься с автозапуска или вообще не попасть в машину. Зимой это может быть особенно неприятно.

Оцените состояние салонного фильтра, если он грязный - обязательно замените перед холодами. Очень часто печка в авто работает не так, как положено именно из-за забитого летней пылью, листвой и грязью фильтра.

Убедитесь, что в автомобиле есть хорошая, исправная щётка со скребком для очистки снега, провода для запуска. Возможно стоит положить и комплект теплой одежды. Ситуации зимой могут быть разные, иногда приходится "прикуривать" авто на холоде. Заранее стоит купить специальные средства для разморозки замков и силиконовую смазку для резиновых уплотнителей автомобиля", - отметил специалист.