Эксперт рассказал, как выбрать автомобильный компрессор

Есть устройства, которые способны облегчить жизнь автомобилистам, и одно из таких устройств – автомобильный компрессор. Рассказываем, что это такое, как выбрать автомобильный компрессор и какую модель можно купить.

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Что такое автомобильный компрессор

Компрессор для легкового автомобиля – это портативное средство для подкачки колес. Устройство имеет небольшие габариты и простую конструкцию – воспользоваться им может каждый, даже начинающий водитель. Компрессор выручит при проколе или порезе колеса, если вы находитесь далеко от дома или города.

Езда на приспущенном колесе чревата серьезными последствиями:

снижение управляемости и виляние автомобиля;

увеличение расхода топлива;повреждение покрышек;

образование грыж резины;

деформация диска;

увеличение тормозного пути;

риск аквапланирования.

А еще управление ТС со спущенным колесом чревато предупреждением или штрафом по ч. 1 ст. 12.5. КоАП РФ. Размер штрафа составляет 500 рублей. В первые 20 дней оплата штрафов ГИБДД за данное нарушение возможна со скидкой 50%. Погасить задолженность по госномеру авто вы сможете через сервис «Автокод Штрафы».

Как выбрать автомобильный компрессор

При выборе компрессора ориентируйтесь на следующие параметры:

Производительность

Этот параметр влияет на совместимость с ТС:

До 10 л/мин. – для мотоциклетных и велосипедных покрышек.10-25 л/мин. – для малолитражных автомобилей с колесами R13. Накачка спущенной шины займет 10–15 минут.25-35 л/мин. – для шин диаметром R14–R17. Оптимален для большинства легковых ТС.35-55 л/мин. – для внедорожников и кроссоверов. С переходниками способен накачивать резиновые лодки.55-100 л/мин. – для крупных автомобилей, включая грузовики, автобусы и фуры, а также резиновые лодки. Может использоваться с пневматическим инструментом, таким как краскопульты или нейлеры.От 100 л/мин. – для высокопроизводительных моделей, которые подходят для работ любого фронта – от накачки колес до работы с пневмоинструментом.

Максимальное давление

Устройство должно поддерживать подключение к различным типам колес. Для колес легковых ТС достаточно давления в 4 атмосферы, а для грузовых – около 10 атмосфер.

Давление также обозначается в барах или фунтах на квадратный дюйм. 1 атмосфера равна 0,98 бар или 14,2 фунта на квадратный дюйм.

Компрессоры, представленные на рынке, имеют давление пять-семь атмосфер. Этого достаточно для подкачки колес легковых машин, минивенов, кроссверов и внедорожников.

Тип устройства

Компрессоры делятся на мембранные и поршневые. В мембранных моделях давление создается за счет резиновой мембраны. Такие компрессоры легкие, компактные и простые в ремонте, а также более долговечные. Однако они обладают низкой производительностью, из-за чего больше подходят для накачивания велосипедных и мотоциклетных шин. При низких температурах резиновая мембрана может замерзать, что еще больше снижает эффективность работы.

Поршневые компрессоры работают за счет поршня, движущегося внутри цилиндра. Они обеспечивают более высокую производительность по сравнению с мембранными моделями. Однако их минус – нагрев трущихся частей, что может привести к тепловой деформации.

Тип манометра

Манометр может быть цифровым и аналоговым. Первые более точные и удобные, но дорогие. Аналоговые манометры дешевле, но работают с погрешностями и неудобны в плане считывания информации.

Подключение к электросети

Автомобильные компрессоры могут подключаться к аккумулятору напрямую через разъемы типа «крокодил» или через прикуриватель. Удобнее подключаться через прикуриватель, но подключение к аккумулятору позволяет использовать более мощные компрессоры, которые быстрее накачивают колеса.

Длина электрошнура и воздушного шланга

Выбирайте модели с одинаковой длиной шнура и шланга. Хорошо, если на шнуре имеется предохранитель, который убережет устройство от перегорания при большом токе. Шланг бывает стационарным и быстросъемным. Можно отдать предпочтение и тому, и другому типу, но второй удобнее хранить.

При покупке компрессора учитывайте также наличие защиты от перегрева, наличие дополнительных функций (фонарь, автоматическое отключение, дефлятор, спускающий воздух в случае перекачки шин) и комплектующих (сумка, два вида шнуров, переходники). Вот модели, которые можно приобрести.

Рейтинг компрессоров для автомобиля

70mai Air Compressor Midrive TP01

Цена: 5000-7000 рублейПроизводительность: 39 л/мин.Максимальное давление: до 7 атмосферТип: поршневой

Открывает наш рейтинг автомобильных компрессоров модель 70mai Air Compressor Midrive TP01. Одна из ключевых его функций – возможность установки и сохранения заданного давления, чтобы каждый раз не настраивать параметр заново.

Компрессор изготовлен в противоударном корпусе, имеет цифровой дисплей, подключается от прикуривателя. В наборе есть три насадки, что позволяет использовать компрессор для накачки лодок, баскетбольных мячей и спасательных кругов. Подходит для накачки шин легковых ТС и внедорожников.

Устройство не перегревается при работе. Но некоторые пользователи недовольны тем, что крышка кейса недостаточно плотно закрывается.

Berkut R15

Цена: 6000-8000 рублейПроизводительность: 40 л/мин.Максимальное давление: 10 атмосферТип: поршневой

Одним из лучших автомобильных компрессоров считается стационарный компрессор BERKUT R15. Этот небольшой компрессор поможет накачать шины легковых ТС, внедорожников и микроавтобусов.

«Беркут» снабжен аналоговым манометром, автоматической системой защиты от перегрева, длинным проводом питания – 4,8 м, фильтром очистки от пыли. Есть клапан точной регулировки давления в шине – дефлятор, сумка, насадки для накачивания мячей, надувных кругов и матрасов. Из минусов устройства – высокая стоимость по сравнению с другими моделями.

Xiaomi 70mai Air Compressor Lite Midrive TP03

Цена: 2500-3000 рублейПроизводительность: 25 л/мин.Максимальное давление: 11 атмосферТип: мембранный

Одно из главных преимуществ устройства от Xiaomi – незначительные габариты и небольшой вес – всего около 800 граммов. Это стало возможным благодаря конструкции мембранного типа.

Модель удобна для начинающих автомобилистов. Она оснащена простым цифровым интерфейсом – для использования достаточно подключить компрессор к 12-вольтовой розетке и задать нужное давление.

Компрессор справляется с подкачкой колес, но на полное накачивание покрышек диаметром 16 или 18 дюймов ему требуется значительное время. К недостаткам пользователи относят неудобное хранение шланга и тонкий провод, которые нужно укладывать в небольшой отсек с хрупкой крышкой.

БелАК БАК.99156 (Мистраль-40)

Цена: 3000-4000 рублейПроизводительность 65 л/мин.Максимальное давление 6 атмосферТип: поршневой

Недорогой автомобильный компрессор от производителя БелАК является самым мощным компрессором в своем классе. Модель БАК.99156 способна накачивать шины фургонов и микроавтобусов. Для накачки четырех полностью спущенных колес легкового автомобиля требуется всего около 15 минут. В комплекте есть пластиковый спиральный шланг, который может растягиваться до 5 метров.

Недостатки компрессора:

недостаточная гибкость шланга;низкое качество резьбы на наконечнике;неточные показания манометра;утечки воздуха в соединениях шланга.

Устройство не подключается к стандартной автомобильной розетке, но это решение объясняется тем, что не все розетки могут выдерживать нагрузку в 200 Вт, которое требует компрессор.

Iqtravels

Цена: 1500-2500 рублейПроизводительность: 25 л/мин.Максимальное давление: 11 атмосферТип: поршневой

Топ автомобильных компрессоров для шин завершает модель Iqtravels. Портативный аккумуляторный насос оснащен цифровым манометром, который отображает текущее давление. Подключается к прикуривателю, а также может заряжаться через кабель Type-C от USB. В комплекте три насадки для подкачки мячей и матрасов.

Насос оснащен функцией автоматической остановки, которая прекращает работу при получении нужного давления. Это позволяет заниматься другими делами, не опасаясь перекачки шин. Низкую стоимость компрессора также можно отнести к плюсам.

Минус модели – из-за невысокой производительности ее лучше использовать для подкачки колес. Для накачки полностью спущенных колес лучше выбрать компрессор с большей мощностью. Также в комплекте нет чехла для хранения.