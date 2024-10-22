Эксперт прокомментировал последствия сокращения парковок во дворах

Дмитрий Славнов считает, что сокращение парковочных мест около домов не заставит россиян отказаться от личного транспорта, а только усугубит и без того проблемный вопрос с нехваткой парковок.

Ранее стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ представило правительству «дорожную карту» по совершенствованию системы парковок. Из документа следует, что к 2026 году в регионах пройдёт массовое внедрение платных паркингов и сокращены бесплатные места рядом с многоэтажными домами экономкласса.

Минстрой сообщил, что «дорожная карта» направлена на «инвентаризацию парковочного пространства» в городах, что в перспективе позволит более грамотно его развивать. Всё это позволит создать системный подход к размещению транспорта и будет способствовать снижению нагрузки на местные дороги.

По мнению автоюриста, в этом случае жильцы домов начнут оставлять машины «где попало», пишет «Газета.Ru».

«И вот начнется такое: я запарковался, я место нашел, и мне плевать на всех. Это, как мне кажется, приведет непосредственно к этому, а не к тому, что «я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус», — считает эксперт.

Снижение числа парковок ничего, кроме новых проблем не принесёт, говорит Славнов. Личный автомобиль — это другой уровень комфорта, который не даёт даже каршеринг. О котором, к слову, в предложении Минтранса ни слова, а ведь его тоже нужно будет где-то парковать, резюмировал юрист.