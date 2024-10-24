ВЦИОМ назвал процент россиян, которые предпочитают официальный брак сожительству

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на данные GlobalData, в сентябре 2024 года по всему миру купили 7 547 056 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 3,6 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Лидером по объему продаж в сентябре стал Китай с показателем 2 287 735 машин. Для сравнения, в США за этот же месяц реализовали 1 180 352 автомобиля.

На двух крупнейших мировых рынках в сентябре был зафиксирован спад продаж: в Китае на 5,2 процента по сравнению с началом осени 2023 года, а в США — на 12 процентов. В Западной Европе в сентябре купили 1 175 156 автомобилей, и это тоже меньше, чем годом ранее — на 4,1 процента. В Восточной Европе в свою очередь продажи наоборот выросли: на 10,2 процента, до 398 685 единиц. Причем рост происходит благодаря продажам автомобилей в России, которые увеличились в сентябре на 36,7 процента, до 150 879 штук.

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Что же касается других мировых рынков, то в Южной Америке за сентябрь продали 263 567 машин, что на 20,3 процента больше по сравнению с сентябрем прошлого года, в Японии — 434 663 штуки, в Канаде — 155 116 штук (-0,9 процента), а в Южной Корее — 128 389 штук (-2,3 процента).

За девять месяцев нынешнего года объем мирового рынка достиг 63 766 366 машин (+0,4 процента к аналогичному периоду 2023-го).

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