Европейцы экономят на приобретении машин

Реализация легковых машин по итогам сентября сократилась на 4,2% и составила 1 118 083 единицы, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей.

© Quto.ru

Таким образом, за девять месяцев текущего года в Европе было продано 9 779 605 автомобилей, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но при этом европейский авторынок снижается второй месяц подряд.

В рейтинге брендов в сентябре лидирует Volkswagen – 114 676 штук, но это почти на 1% меньше, чем в сентябре прошлого года. Второе место снова занимает Toyota с небольшой прибавкой в 2,5% — 76 539 проданных машин. На третьей позиции Skoda с ощутимой прибавкой относительно сентября 2023 на 19,4% — 70 179 единиц. Замыкают пятёрку Mercedes-Benz с падением в полпроцента — 67 521 единиц, а также BMW, который сумел реализовать на 5% больше машин, чем в сентябре прошлого года — 65 110.

Ранее стало известно, что Россия стала третьей в Европе по продажам машин. Данные Европейской ассоциации автопроизводителей говорят о том, что российский автомобильный рынок потерял вторую позицию, но сохранил место в лидерах, занимая третью строчку по результатам реализации в сентябре.

Лидером рейтинга стала Великобритания, где в первый месяц осени было продано 275 239 машин, что на 1% больше, чем в сентябре прошлого года. Месяцем ранее она была только третьей. Второе место у Германии, где было продано 208 848 единиц, что на 7% меньше, чем в тот же период 2023 года. В Ассоциации автомобильной промышленности Германии объясняют снижение продаж общей неблагоприятной ситуацией в экономике.