Стало известно, сколько будет стоить страховка для нового бизнес-седана Lada Aura

Стоимость полиса ОСАГО для нового российского бизнес-седана Lada Aura будет исчисляться пятизначными цифрами. Соответствующие подсчеты провели эксперты страховой компании «Согласие».

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Промышленный выпуск бизнес-седана Lada Aura начался на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти 10 октября. Автомобиль предназначен как для чиновников различных уровней вместо ушедших из России брендов, так и для широкого круга автолюбителей. По информации автопроизводителя, на старте покупателям предложат сразу две версии: Premier и Status. Обе версии будут комплектоваться 122-сильным мотором 1,8 л и вариатором. Стоимость Premier будет начинаться от 2,6 млн рублей, Status — от 2,8 млн рублей.

Первые машины из предсерийной партии уже успели опробовать президент РФ, представители Минфина, а также правительства Самарской области. Тем временем в компании «Согласие» подсчитали стоимость страховки премиальной модели Lada.

Например, для условного 30-летнего владельца новинки из Санкт-Петербурга, имеющего десятилетний стаж вождения, стоимость полиса ОСАГО для версии Premier обойдется в 19 650 рублей, каско — 66 тысяч рублей.

Для москвича в возрасте 40 лет с 20-летним стажем вождения полис ОСАГО на более дорогую версию Status будет стоить 18 550 рублей, а дополнительная защита в виде каско обойдется в 58 тысяч рублей.

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