Ограничение парковок в жилых зонах городов - естественная потребность при растущей автомобилизации в РФ, однако спрос на рынке будет форсировать свой запрос. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Ограничение парковок в жилых зонах - это неизбежность развития крупных городов. Но такое ограничение невозможно без одновременных мер по обеспечению доступности удобного и качественного общественного транспорта", - заявила ТАСС президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

В отношении мегаполисов она полностью поддержала инициативу.

Косарева отметила, что в крупнейших городах РФ автомобиль стал "самым неудобным средством передвижения", "поскольку приходится тратить в пробках на дорогах существенное время". Решить проблему иначе, чем различными запретами и стимулами пересесть на общественный транспорт, не получится, считает она.

Так, в Москве в последние 10 лет масштабно развивается дорожно-транспортная инфраструктура и формируется новая система общественного транспорта, напомнила эксперт: "Можете себе представить, что было бы на дорогах в Москве сегодня, если бы не эти крупномасштабные и дорогостоящие мероприятия?"

Рекомендация или обязанность

С другой стороны, предложение, внесенное в кабмин, скорее всего, носит рекомендательный характер, считает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. "У каждого региона могут быть свои нормы. Я не слышала, чтобы за нарушение этих норм наказывали", - пояснила она.

По мнению депутата, вряд ли новым нормам будут следовать на фоне проседающего рынка.

"Покупатель становится все более разборчивым. Если не будет инфраструктуры, парковок и так далее, то он вряд ли будет покупать квартиры в определенном ЖК. Могут быть и свои ГОСТы, но рынок, скорее всего, определит свои правила", - отметила Разворотнева.

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Минстрой РФ внес в кабмин дорожную карту по совершенствованию парковок. Документ подразумевает два крупных направления работы - широкое внедрение платных парковок, а также сокращение числа мест для машин возле жилых домов экономкласса.

В настоящее время число машино-мест у домов зависит от числа квартир, региона и типа жилья. Так, для домов класса эконом предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого жилья - 1:1. Изменения позволят строителям жилья действовать по ситуации.

Как сообщают «Известия», корректировки к документам подготовят к декабрю 2025 года, а вступить в силу они могут в 2026-м. Изменения предоставят застройщикам возможность организовать более гибкое нормирование парковочных мест - их количество будет меняться в зависимости от объектов строительства. В документе отмечается, что цель проекта - развитие общественного транспорта и снижение автомобилизации.

«Мы движемся к ситуации, когда владение автомобилем в большом городе становится непозволительной роскошью. С введением в эксплуатацию крупных жилых комплексов территория для резидентного размещения транспорта, то есть на ночевку, сокращается. Придомовые территории заполняются автомобилями, проезды оказываются блокированы, из-за чего возникают трудности для проезда скорой помощи, пожарных машин», - заявил изданию эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.

Также документ подразумевает введение запрета на стоянку в местах зарядки электромобилей и ограничения на парковку в жилых зонах. Для управления будет создан цифровой реестр, а соблюдение новых правил будет фиксироваться с помощью камер.

Большинство (72%) россиян оставляют автомобили на парковках возле своего дома, поэтому не готовы к ограничению мест для стоянки, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,3 тыс. человек.

Они отметили, что уже сейчас возле их домов наблюдается нехватка машиномест. По их мнению, в случае сокращения числа парковок в городах нарушителей и аварийных ситуаций станет больше.

«Какая-то антиобщественная инициатива. Сокращение парковочных мест приведет к парковкам на любом свободном кусочке земли, будь то газон или тротуар. Ну, и про проезд спецтранспорта (скорая, пожарная, мусоросборочная) можно будет однозначно забыть. Ну, не хватает на всех даже платных парковок, зачем усугублять?», — сказала участница опроса.

Еще 11% опрошенных ответили, что они оставляют машину в своем гараже, 6% — где придется, потому что рядом с домом или работой не всегда есть свободные парковочные места, 5% — на платной парковке. Чуть меньше, 3% респондентов оставляют личный транспорт на подземной парковке. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

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Юрист Дмитрий Славнов высказал мнение, что предложенное в России с 2026 года сокращение числа парковочных мест рядом с жилыми домами не заставит людей отказаться от личных автомобилей, а наоборот, усугубит проблему с парковкой.

Славнов отметил, что вместо того чтобы продать свою машину и перейти на пользование общественным транспортом, люди будут действовать иначе – бросать машины где попало. И приведет это к хаосу на улицах, дрязгам и ссорам, а не к тому, что «я сейчас пойду, продам свою машину и пересяду на автобус».

Он подчеркнул, что личные автомобили во многих случаях удобнее общественного транспорта, и даже каршеринг не сможет полноценно заменить собственную машину.

Кроме того, арендуемые автомобили также требуют парковки. Да и вообще, на чем тогда ездить там, где домов много, а работа общественного транспорта налажена плохо?

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Российский Минстрой планирует сократить число парковок около домов. Цель – это мотивировать россиян пересесть на общественный транспорт. Эта инициатива кажется замечательной, однако по итогу она ударит и по производству автомобилей, и по всему обществу, разделив его на бедных и богатых, заявил автоэксперт Владимир Сажин.

«Мы одно будем лечить, уменьшая количество машин во дворах, но при этом парализуем их производство. Все-таки автомобиль должен продаваться и ездить», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Сегодня машиностроение стало одной из важнейших для экономики отраслей, ее стремятся всячески развивать и поддерживать. А подобные предложения, наоборот, нанесут ей огромный урон, предупредил Сажин.

Он пояснил, что одномоментно отказаться от машин современное общество просто не может, и каждый человек, который купил квартиру, хочет иметь и автомобиль — хотя бы один на семью. К тому же, сегодня не так хорошо развита транспортная доступность в городах, чтобы можно было принимать такие решения, добавил автоэксперт.

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Если предлагаемые сегодня меры по сокращению парковочных мест рядом с домами будут утверждены, то россияне столкнутся с массой проблем, причем даже те, у кого машин нет. Водители начнут парковаться везде, в том числе на газонах и детских площадках, предупредил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН.

Эксперт напомнил о Градостроительном кодексе, по которому предполагается, что при строительстве нового дома застройщик должен учитывать обустройство парковки на нужное число мест. Отмена этой нормы станет причиной проблем для россиян, а машины начнут парковаться везде — даже в неположенных местах, подчеркнул специалист. Уже сегодня около высоток нет свободных мест, так как там много автомобилей, напомнил он.

«Когда парковочных мест будет не хватать, автомобили будут размещаться где угодно — на газонах, в районе детских площадок, будут перегораживать проезд и проход другим людям. В конце концов, это ударит не только по автомобилистам, но и по всем горожанам», — подчеркнул Похмелкин.

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