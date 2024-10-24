Эксперт рассказал, как опытному водителю не забывать ПДД со временем

Quto собрал рекомендации, как опытным водителям не забывать ПДД. Умение хорошо водить автомобиль — навык, который приходит с годами. Но в опыте кроется и коварство: некоторые водители со стажем перестают следить за обновлениями ПДД. Автомобилисты привыкают ездить с определёнными ошибками и считают их нормой, а свой стиль вождения — безукоризненным.

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Уверенные в своей правоте, они, не замечая, «подрезают» другие автомобили, создают затор на перекрёстке и спешат, чем подвергают опасности всех участников дорожного движения. Рассказываем, как не собирать в свой адрес гневные восклицания на дороге и почему важно всё время обновлять свои знания правил дорожного движения.

С автошколы всё только начинается

Ни для кого не секрет, что в России водить автомобиль можно только с водительским удостоверением. Его выдаёт Госавтоинспекция после обучения в автошколе и регламентированного экзамена на теорию и практику.

Полный курс можно освоить за три-четыре месяца даже при гибридном формате обучения: сейчас будущим водителям доступны как традиционные уроки в автошколе, так и онлайн-лекции. Неизменными остаются требования к практике: выезды на дорогу только вместе с профессиональными инструкторами и на учебных автомобилях.

С 2024 года экзаменуемые не сдают отдельно площадку и город, но зато сама практика проходит в реальных дорожных условиях и с реальными препятствиями. Госавтоинспекция периодически обновляет вопросы для теоретического экзамена: новые билеты появились в 2023 году, но небольшие дополнения внесли и в 2024 году.

Из хороших новостей: вовсе не обязательно по старинке зубрить их. Сегодня для автомобилистов придуманы увлекательные нестандартные формы обучения ПДД.

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Вместо игр на телефоне — правила проезда перекрёстков

Сейчас не только для учеников автошкол, но и для всех желающих обновить знания есть бесплатные приложения, которые помогают и выучить правила, и быть в тренде нововведений. Они помогают оценить подготовку к экзамену и изучить ПДД по отдельным темам с применением разных видов контента: видеокурсы, методички, тесты, игры.

Внутри таких приложений часто встроены полезные справочники, актуальные таблицы штрафов, автомобильные коды регионов. Приложения удобно структурируют билеты: в каких-то есть блок «Избранные вопросы», раздел «Ошибки», какие-то предлагают тематические блоки или «100 самых сложных вопросов» с разборами и комментариями.

Есть и специализированные приложения, которые заполняют пробелы в конкретной области ПДД, например отдельное приложение по тренировке проезда перекрёстков. Для запоминания информации из билетов важно повторять правила сразу после того, как вы их прочитали, затем спустя 20 минут, на следующий день, через 2-3 недели и ещё через 2-3 месяца.

Тренировка в приложениях позволяет вашей памяти поддержать идеальный темп и надолго задержать нужные ответы в голове. Многие сайты предлагают онлайн-курсы теории для будущих водителей, совпадающие с программами автошколы. Но здесь стоит учесть, что сдать на права не получится без обучения в автошколе, поэтому логичнее сразу учиться там, где вас подготовят и по теории, и по практике.

© Максим Блинов / РИА Новости

Сегодня автомобилисты без проблем найдут для себя подходящий контент в социальных сетях. Многочисленные туториалы по парковке, разборы дорожных происшествий, обзоры трасс, учебные проезды перекрёстков с комментариями, аккаунты автоблогеров и преподавателей автошкол — информации в Сети более чем достаточно. Главное — применять её потом на практике.

Подтянуть свои знания можно и с помощью видеоигр: компьютерные технологии предлагают различные симуляции вождения и компьютерные игры на запоминание правил дорожного движения, а также обучение дорожным ситуациям. У игроков здесь вполне реалистичные миссии «выехать из района», «припарковаться во дворе».

Игровая зона повторяет условия настоящего города: плотное движение, припаркованные автомобили, быстрые внезапные пешеходы, стрессовые ситуации на дороге. Играть и учиться можно как на ПК и консолях, так и на гаджетах. Как и с приложениями, тут важно перейти от игр и онлайн-тренировок к практике с настоящими рулём и педалями вместо клавиатуры и мышки.

Совет для начинающих водителей: тренируйтесь на других водителях — проверяйте свои знания на пассажирском сиденье. Следите за каждым манёвром водителя, проездом перекрёстков, пропуском пешеходов, перестроением и другими дорожными ситуациями.

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Уже за рулём? Повышайте квалификацию!

Все водительские навыки приходят со временем и опытом: через пару лет вождения вы и не вспомните, как обливались потом при выезде на большую магистраль и как паниковали при параллельной парковке. Профессиональные водители постоянно повышают квалификацию на курсах и тренингах. Простым водителям тоже рекомендуется хотя бы раз пройти подобный тренинг для развития навыков реагирования в критической ситуации.

Такие тренинги обычно проводятся на собственном автомобиле водителя, чтобы он лучше знал свою машину и её поведение в экстремальных ситуациях. Контраварийная подготовка может спасти жизнь на трассе, в условиях гололедицы и тумана, на опасных поворотах и в аварийных ситуациях с участием других автомобилей.

Кстати, всем водителям важно следить за ежегодными обновлениями ПДД, чтобы не создавать аварийные ситуации и не удивляться штрафам. К примеру, в 2024 году появились уточнения в правилах проезда перекрёстков с круговым движением, владельцев СИМ приравняли к полноценным участникам дорожного движения, а ещё автовладельцы начали получать штрафы с дорожных камер за непристёгнутый ремень безопасности не только у водителя, но и у пассажира переднего сиденья.

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К слову, не все водители знают алгоритм распознавания непристёгнутого ремня камерой фотовидеофиксации, а ведь это сложный процесс, в котором участвуют нейросетевые технологии. Как рассказал Александр Домбровский, директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп», прежде чем комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД начали распознавать непристёгнутые ремни безопасности на подмосковных дорогах, специалисты проводили тщательную подготовку. Чтобы нейросеть корректно работала, её обучали более чем на полумиллионе эталонных изображений и продолжают дообучать постоянно.

«Качество технологий и их возможности продолжают повышаться, а алгоритмы распознавания постоянно становятся лучше. На первом этапе нейросеть занимается идентификацией непристёгнутого ремня безопасности. На втором этапе все фото- и видеоматериалы из комплексов фотовидеофиксации проверяются вручную. Только после этого отобранные материалы передаются сотруднику Госавтоинспекции, который принимает окончательное решение о наложении штрафа. Кроме того, в комплексах фотовидеофиксации Московской области нейросеть обучена распознавать ту часть ремня безопасности, которая крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя. Если ремень пристёгнут, нейросеть это определит с высокой точностью», — добавил эксперт.

© ТАСС / Софья Сандурская

Без контроля никуда

Сегодня большую часть нарушений ПДД на дорогах выявляют комплексы фотовидеофиксации. Они работают круглосуточно и при любых погодных условиях, абсолютно беспристрастны, оттого их недолюбливают недобросовестные водители. Но тем, кто правила дорожного движения соблюдает неукоснительно, бояться камер и незачем. К слову, об этом начинающим подмосковным водителям подробно рассказывают во время обучения в автошколе.

В прошлом году оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп» запустил в регионе образовательные лекции для будущих водителей «Фотовидеофиксация и безопасность на дорогах: ответы на самые главные вопросы». Первая лекция была записана на видео, чтобы и у следующих поколений учеников была возможность узнать, для чего и где устанавливают камеры фотовидеофиксации, как они влияют на аварийность, и, конечно, получить ответ на главный вопрос «Как избежать штрафов?».

Человеческий интеллект на страже дорожной безопасности

О соблюдении ПДД нам десятилетиями терпеливо и настойчиво напоминает Госавтоинспекция России: её сотрудники проводят профилактические и пропагандистские мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, работают с детьми и их родителями, с педагогами в школах и детских садах. К слову, в сентябре по всей России прошла Неделя безопасности дорожного движения.

По мнению экспертов транспортной отрасли, такие мероприятия тоже имеют большой эффект. Так, в Московской области за 10 лет количество ДТП с участием детей снизилось на 40%. Только в этом году в Подмосковье провели уже более 15 тысяч мероприятий по пропаганде безопасного поведения на дорогах, в том числе в образовательных учреждениях.

Весь водительский опыт и знания сконцентрированы в российских правилах дорожного движения, которые формировались десятилетиями на основе аварийных ситуаций, в том числе с тяжёлыми последствиями и гибелью людей. Вывод один: безопасное вождение начинается задолго до выезда на дорогу — с изучения ПДД. Учите правила в приложении на смартфоне, в компьютерных играх, на тренингах, в автошколе, в сторис любимых блогеров. И главное — применяйте на практике за рулём!