Авто для любителей "Форсажа": тюнинг Nissan 350Z

Автомобили в профессиональном российском дрифте не перестают совершенствоваться. Если несколько лет назад основными моделями, которые выбирали пилоты для подготовки к соревнованиям, были Nissan Silvia и SX разных поколений, Toyota Mark разных генераций или недорогие кузова BMW, то теперь спортсмены все чаще отдают предпочтение более современным автомобилям. Если говорить о Nissan, то это модели семейства Z: 350Z, 370Z, а с этого сезона – и новый Nissan Z. Однако сегодня мы поговорим не о нем, а о «классике семейства» – Nissan 350Z Владислава Попова.

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Владислав Попов в дрифте не так давно, с октября 2020 года, но при этом в его активе уже достаточно серьезных достижений. В Гран-При Российской Дрифт Серии он дебютировал в 2023 году в команде Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт, а его болидом для участия в «большом дрифте» стал Nissan 350Z. Давайте разберемся, почему была выбрана именно эта платформа и какие комплектующие были использованы, чтобы собрать конкурентоспособный автомобиль.

Выбор 350Z в качестве платформы обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это отличная жесткость кузова, позволяющая увеличивать нагрузки без деструктивных последствий. Во-вторых, Nissan 350Z обладает хорошей развесовкой, что вкупе с грамотно установленной подвеской Wisefab позволило добиться точного и дозированного управления во всем диапазоне скоростей без борьбы с автомобилем. В-третьих, относительная простота модификации. На 350Z существует большой выбор запчастей и готовых решений, что позволяет легко адаптировать автомобиль под имеющиеся цели и без проблем улучшать его характеристики, не изобретая велосипед. Эти аргументы делают «Зетку» отличным выбором для постройки дрифт-кара.

Снаружи

Более грозный вид этой «Зетке» придает обвес widebody. Это копия обвеса Rocket Bunny, выполненная из FRP – пластика, армированного стекловолокном. Из этого же материала изготовлены капот и крышка багажника. Крыша – из карбона. Красуется машина на уникальных колесных дисках от компании Power Wheels. Спойлер, установленный в задней части кузова, тоже кастомный, изготовлен из карбона. Он был разработан специально для дрифта и даже прошел испытания в аэродинамической трубе, а значит, выполняет полноценные рабочие функции, а не просто добавлен ради украшения.

Внутри

В салоне этого Nissan 350Z все типично для гоночного автомобиля. Омологированный каркас безопасности, рычаг гидравлического ручника от HGK, второй рычаг – секвентальной коробки передач Samsonas. Торпедо, дверные карты и сами двери изготовлены из легкого карбона. Электронная приборная панель – Motec, педальный узел – Tilton подвесной конфигурации. Водительский ковш – от Sparco, ремни безопасности – TRS. За пилотом – необходимая в гоночной машине алюминиевая перегородка, отделяющая салон и водителя от топливной системы и системы охлаждения. Вместо пассажирского кресла – огнетушитель, являющийся частью развитой системы пожаротушения, которая по регламенту обязана присутствовать в каждом автомобиле, участвующем в автоспортивных соревнованиях.

Железо

Автомобиль собран на самых современных и надежных агрегатах, с запасом прочности на любой случай. Под капотом – мотор 2JZ-GTE рабочим объемом 3 литра, собранный на топовых компонентах в стенах «Одержимые Мотоспорт». Даже после всех доработок и форсировки надежность этого двигателя остается отменной – за все время эксплуатации не было никаких нареканий. Механики меняют масло, и болид отправляется на трек.

Добавляют мощности мотору турбина Precision Turbo, впуск Hypertune, форсунки Injector Dynamics ID1700. Выпускная система – полностью кастомная, сварена из титана. Топливная система Radium кормит этого монстра спортивным топливом Е85+ (спирт), а ЭБУ Syvecs управляет всеми процессами. В результате мощность составляет умопомрачительные 1079 л.с., а крутящий момент – 1100 Нм.

За передачу крутящего момента на задние колеса отвечают сцепление OS Giken R3C, уже упомянутая ранее секвентальная КП Samsonas, немного доработанная инженерами команды, а также уже вполне стандартный для этого вида автоспорта задний редуктор Winters с возможностью быстрой замены передаточного числа.

Тормозная система – от Wilwood. Спереди – шесть поршней, сзади – по два 4-поршневых суппорта на колесо. Этой фирме команда доверила все свои автомобили за идеальное соотношение массы и эффективности. С подвеской ничего придумывать не стали – установили проверенное и готовое решение от Wisefab и стойки Feal.

Система охлаждения уже привычно для дрифта перенесена в багажник и представляет собой алюминиевый радиатор Mishimoto и два радиатора Spal в карбоновом диффузоре.

По итогам сезона RDS GP 2024 Владислав Попов занял 15 место в личном зачёте, что для такого непродолжительного времени в профессиональном дрифте и при такой неимоверной конкуренции – отличный результат. Коллектив Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт занял по итогам сезона 4 место в командном зачете RDS GP.