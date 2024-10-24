Состоялся показ обновленного Chery Tiggo 4 для РФ. Кроссовер сняли на фото

Компания Chery опубликовала фото внешности обновлённого Tiggo 4 для российского рынка, сообщив, что продажи кроссовера стартуют в ближайшее время.

Дизайн передней части Chery выполнен в новом стиле, характерным для китайской гибридной линейки моделей марки. Решётка радиатора в данном случае имеет сложную форму - основной многоугольник, который продолжается по бокам до вертикальных вставок в бампере. Рисунок имитирует россыпь звёзд, а графика задних фонарей стилизована под тигровый окрас.

Силовой агрегат будет безальтернативным для всех трёх комплектаций: Active, Prime и Ultra. Он представлен связкой 147-сильного турбомотора 1.5 литра и 6-ступенчатой DCT. Двигатель знаком по нынешнему Tiggo 4 Pro, но на нем он сочетается с вариатором.

Фото: Пресс-служба Chery

Производитель заявляет, что кузов автомобиля "получил усиленную оцинковку", что положительно скажется на коррозионной стойкости модели.

В сообщении не указано, покинет ли модельный ряд нынешний Tiggo 4 Pro или же он будет продаваться с новинкой параллельно. Цены на "прошку" лежат в диапазоне 2,13-2,65 млн рублей.